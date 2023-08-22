Свердловская компания готова снизить траты правительства на мегапроект в ЯНАО на 30 процентов

«Уралстройинвест» предложила уступку в 30% на постройку культурного центра в ЯНАО

22 августа 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Компания из Екатеринбурга предлагает построить культурный центр в ЯНАО за 10,5 млрд рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Строительная компания из Екатеринбурга ООО «Уралстройинвест» готова снизить затраты правительства ЯНАО по строительству культурного центра в Новом Уренгое в полтора раза. Информация об этом следует из заявки участника тендера. «Потенциальными участниками тендера стали пятнадцать компаний. ООО „Уралстройинвест“ предлагает снижение цены контракта на 30,75%, с вероятной ценой контракта в 10 миллиардов 540 миллионов рублей», — следует из информации на портале «Ростендер» по итогу поданных заявок. «Уралстройинвест» построила уже несколько объектов в Новом Уренгое. Компания занималась строительством пожарного депо, спортивно-оздоровительного комплекса и бассейна в школе Коротчаево. Среди участников тендера компания «Тюмень-Инжиниринг», заключившая контракт на строительство участковой больницы в селе Самбург. На заказ претендует ООО «Бизнес Групп», занимающаяся работой по строительству вокзала в Лабытнанги, детского сада на 120 мест в селе Шурышкары. Культурный центр будет включать в себя концертный зал, музейный и библиотечный комплексы, а также гостиницу на 33 места. Площадь застройки составит 19 582 квадратных метра, общая площадь четырехэтажного здания — 32 000 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое ищут инвесторов для строительства аквапарка. Запрос на строительство такого объекта есть у жителей газовой столицы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительная компания из Екатеринбурга ООО «Уралстройинвест» готова снизить затраты правительства ЯНАО по строительству культурного центра в Новом Уренгое в полтора раза. Информация об этом следует из заявки участника тендера. «Потенциальными участниками тендера стали пятнадцать компаний. ООО „Уралстройинвест“ предлагает снижение цены контракта на 30,75%, с вероятной ценой контракта в 10 миллиардов 540 миллионов рублей», — следует из информации на портале «Ростендер» по итогу поданных заявок. «Уралстройинвест» построила уже несколько объектов в Новом Уренгое. Компания занималась строительством пожарного депо, спортивно-оздоровительного комплекса и бассейна в школе Коротчаево. Среди участников тендера компания «Тюмень-Инжиниринг», заключившая контракт на строительство участковой больницы в селе Самбург. На заказ претендует ООО «Бизнес Групп», занимающаяся работой по строительству вокзала в Лабытнанги, детского сада на 120 мест в селе Шурышкары. Культурный центр будет включать в себя концертный зал, музейный и библиотечный комплексы, а также гостиницу на 33 места. Площадь застройки составит 19 582 квадратных метра, общая площадь четырехэтажного здания — 32 000 квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое ищут инвесторов для строительства аквапарка. Запрос на строительство такого объекта есть у жителей газовой столицы.