В ХМАО следователи с 2015 года разыскивают 42-летнюю Юлию Топневу из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
Топнева работала поваром на месторождении имени Шпильмана, которое расположено в 50 километрах от поселка Большие Леуши (ХМАО). 24 июля 2015 года она ушла из жилого вагончика и пропала. После этого следователи завели уголовное дело и ищут Топневу, отметили в ведомстве.
Девушка родилась в Каменском районе Свердловской области в 1981 году. До переезда в ХМАО жила в селе Колчедан.
Приметы Топневой: среднее телосложение, овальное лицо, светлые волнистые волосы, густые брови и темные глаза. Она была одета в синий спортивный костюм и черные галоши. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите информацию СК по номеру +7 (346) 725-14-23 или +7 (346) 732-72-53.
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