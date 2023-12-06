В ХМАО следователи восемь лет ищут пропавшую свердловчанку. Фото

06 декабря 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Следователи завели уголовное дело по факту пропажи девушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО следователи с 2015 года разыскивают 42-летнюю Юлию Топневу из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Топнева работала поваром на месторождении имени Шпильмана, которое расположено в 50 километрах от поселка Большие Леуши (ХМАО). 24 июля 2015 года она ушла из жилого вагончика и пропала. После этого следователи завели уголовное дело и ищут Топневу, отметили в ведомстве. Девушка родилась в Каменском районе Свердловской области в 1981 году. До переезда в ХМАО жила в селе Колчедан. Приметы Топневой: среднее телосложение, овальное лицо, светлые волнистые волосы, густые брови и темные глаза. Она была одета в синий спортивный костюм и черные галоши. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите информацию СК по номеру +7 (346) 725-14-23 или +7 (346) 732-72-53. Свердловчанка работала поваром в ХМАО Фото: предоставлено СКР

В ХМАО следователи с 2015 года разыскивают 42-летнюю Юлию Топневу из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Топнева работала поваром на месторождении имени Шпильмана, которое расположено в 50 километрах от поселка Большие Леуши (ХМАО). 24 июля 2015 года она ушла из жилого вагончика и пропала. После этого следователи завели уголовное дело и ищут Топневу, отметили в ведомстве. Девушка родилась в Каменском районе Свердловской области в 1981 году. До переезда в ХМАО жила в селе Колчедан. Приметы Топневой: среднее телосложение, овальное лицо, светлые волнистые волосы, густые брови и темные глаза. Она была одета в синий спортивный костюм и черные галоши. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите информацию СК по номеру +7 (346) 725-14-23 или +7 (346) 732-72-53.