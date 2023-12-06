В ХМАО следователи восемь лет ищут пропавшую свердловчанку. Фото

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи завели уголовное дело по факту пропажи девушки Фото:

В ХМАО следователи с 2015 года разыскивают 42-летнюю Юлию Топневу из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Топнева работала поваром на месторождении имени Шпильмана, которое расположено в 50 километрах от поселка Большие Леуши (ХМАО). 24 июля 2015 года она ушла из жилого вагончика и пропала. После этого следователи завели уголовное дело и ищут Топневу, отметили в ведомстве.

Девушка родилась в Каменском районе Свердловской области в 1981 году. До переезда в ХМАО жила в селе Колчедан.

Приметы Топневой: среднее телосложение, овальное лицо, светлые волнистые волосы, густые брови и темные глаза. Она была одета в синий спортивный костюм и черные галоши. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите информацию СК по номеру +7 (346) 725-14-23 или +7 (346) 732-72-53.

Свердловчанка работала поваром в ХМАО
Свердловчанка работала поваром в ХМАО
Фото:

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В ХМАО следователи с 2015 года разыскивают 42-летнюю Юлию Топневу из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Топнева работала поваром на месторождении имени Шпильмана, которое расположено в 50 километрах от поселка Большие Леуши (ХМАО). 24 июля 2015 года она ушла из жилого вагончика и пропала. После этого следователи завели уголовное дело и ищут Топневу, отметили в ведомстве. Девушка родилась в Каменском районе Свердловской области в 1981 году. До переезда в ХМАО жила в селе Колчедан. Приметы Топневой: среднее телосложение, овальное лицо, светлые волнистые волосы, густые брови и темные глаза. Она была одета в синий спортивный костюм и черные галоши. Если вам известно местоположение девушки, то сообщите информацию СК по номеру +7 (346) 725-14-23 или +7 (346) 732-72-53.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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