Мигранты не смогут работать на стройках в Краснодарском крае

С 2025 года в Краснодарском крае мигрантам запретят работать в строительстве. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
«С 2025 года полностью запретим иностранную рабочую силу, — заявил губернатор. — В Краснодарском крае в колледж конкурс до шести человек на место, а выпускники на рынке труда никому не нужны». По словам Кондратьева, руководителям предприятий пора менять подход, перестать ждать, пока студенты придут, а самим идти к ним.
Сегодня на Кубани в строительной отрасли мигрантам разрешено занимать не больше 50 процентов от числа всех вакансий. Губернатор пояснил, что такая мера была принята для обеспечения плавного перехода к полному избавлению от иностранных граждан на стройках. Кондратьев также отметил, что строительная индустрия в крае приносит значительную прибыль. Бизнесу не стоит полагаться на дешевый труд мигрантов.
«У нас наступала ситуация непонятная и где-то неконтролируемая с иностранной рабочей силой. Мы должны опираться на свой людской ресурс. У нас он достаточный», — отметил глава региона.
Сейчас в Краснодарском крае действует запрет на работу иностранцев по патентам в 85 отраслях. Ранее губернатор Краснодарского края говорил и о возможности привлечения работников с новых регионов страны.
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