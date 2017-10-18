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18 октября 2017
12:07  18 октября 2017 0

Иранские и югорские нефтяники обменялись опытом

Делегация из Ирана осталась довольна итогами переговоровФото: пресс-служба "Газпромнефть-Хантоса"

Генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор провел переговоры с представителями иранской нефтяной компании NIOC. Иностранные нефтяники посетили Россию в начале октября, чтобы ознакомиться с основными инновациями компании в области геологии, разработки и добычи.

Особый интерес у гостей вызвали бурение высокотехнологичных горизонтальных скважин, на которых проводится многостадийный гидроразрыв пласта, способы подготовки и очистки нефти, подходы к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, а также процесс утилизации попутного нефтяного газа.

Иранская делегация осталась довольна приемом. «Мы увидели высокий уровень работы „Газпромнефть-Хантоса“, получили очень много полезной информации в ответ на наши вопросы», — заявил представитель иранской компании Нима Рабей. Также он отметил, что сотрудничество с Россией может проходить «как в рамках иранских проектов, так и по другим направлениям».

«Нам было интересно узнать о подходах, которые используют иранские коллеги. Мы убедились, что наша компания применяет передовые нефтедобывающие технологии, не только не уступающие по качеству выполнения работ, но и экономически более выгодные, — прокомментировал результаты встречи заместитель гендиректора „Газпромнефть-Хантоса“ по перспективному развитию Альберт Зубайдуллин. — Наши подходы к нефтедобыче и культура управления операционной деятельностью не уступают практикам, существующим в ведущих нефтяных компаниях мира».

Сергей Макеев
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