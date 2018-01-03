Бастрыкин поручил разобраться в югорском ДТП, где погибли 10 человек

22:33 03 января 2018 1

Бастрыкин обратился к руководителю регионального следственного управления Фото: Официальный сайт президента РФ

Следователи СК РФ изучат обстоятельства страшного ДТП в Октябрьском районе Югры, где 3 января погибли 10 человек. Поручение руководителю регионального следственного управления Анвару Ахмедзянову дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Об этом заявила официальный представитель федерального ведомства Светлана Петренко, передает RT. В случае необходимости уголовное дело передадут в юрисдикцию комитета. Сейчас расследованием занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Свое разбирательство также проводит прокуратура.

Как писало «URA.RU», ранее стали известны имена людей, погибших в автокатастрофе. Среди них оказались трое мужчин, три женщины и четверо детей. Самый младший — 2017 года рождения. Авария случилась 3 января на трассе «Ханты-Мансийск — Нягань» в районе поселка Талинка. По предварительной версии, водитель одной из легковушек не смог справиться с управлением, в результате произошло лобовое столкновение двух машин.