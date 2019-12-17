Полпред Цуканов обвинил арестованного замглавы СК Бусылко в саботаже

Полпред напомнил о деле Михаила Бусылко на антикоррупционном совещании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Замглавы свердловского СК задержан за взятку

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов назвал «внутренним саботажем» действия силовиков, прибегающих к совершению коррупционных преступлений. В качестве примера громких уголовных дел он рассказал о расследовании в отношении замруководителя свердловского управления Следственного комитета Михаила Бусылко.

«Прежде чем повышать спрос с чиновников всех уровней необходимо начать с себя. Не менее важным фактором эффективной борьбы с коррупцией является чистота рядов правоохранительных органов, которая позволяет не опасаться внутреннего саботажа и дискредитации задач, которые ставятся главой государства», — заявил Цуканов, выступая с докладом на окружном совете по борьбе с коррупцией.

По его данным, в 2019 году правоохранительные органы возбудили в общей сложности 76 уголовных дел в отношении уральских силовиков. «За последнее время к уголовной ответственности привлечены бывший начальник управления МВД России по Тюменской области Алтынов и замруководителя свердловского управления Следственного комитета Бусылко. Таких примеров достаточно по всем регионам», — добавил полпред.

Как писало «URA.RU», Бусылко был задержан 29 ноября по подозрению в получении взятки, позже его отправили под домашний арест на два месяца. Вместе с Бусылко при передаче взятки в 1,8 млн рублей задержали адвоката Владислава Вострецова.