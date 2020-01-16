Российский сенатор вспомнил о диалоге с легендарным американским политологом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков рассказал, что в середине 1990-х в США всерьез рассматривалась идея разделения России на три части. Данный вариант развития РФ предлагал советник экс-президента США Збигнев Бжезинский. О своей встрече с американским идеологом российский политик рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Как пояснил Пушков, ныне покойный Бжезинский в свое время считал, что России гораздо логичнее разделиться на три субъекта, каждый из которых бы управлялся из региональной столицы — Москвы, Екатеринбурга и Хабаровска. В качестве одного из таких центров также предлагался Красноярск. По мнению Бжезинского, управлять такой огромной территорией из Москвы невозможно. Как пояснил Пушков, при личной встрече американский политолог подтвердил свою убежденность в предложенной идее. «У вас будет три центра: Москва, Екатеринбург и хотите — Хабаровск, хотите — Красноярск. И у вас будут три голоса в ООН», — приводит слова Бжезинского Пушков.