На Свердловскую область идут грозы, град и ураганный ветер

В Свердловской области ожидается непогода Фото: Илья Московец © URA.RU

В выходные, 18 и 19 июля, в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град, сообщили в региональном МЧС. При этом в регионе сохранится аномально жаркая погода.

«По данным синоптиков, 18—19 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы со шквалистым усилением ветра скоростью 25-27 метров в секунду, град», — говорится в сообщении МЧС. Спасатели рекомендуют в грозу укрываться в помещениях, а также не двигаться в непогоду на автомобиле. При нахождении в воде следует выйти на берег и спрятаться в укрытии, при этом необходимо остерегаться высоких деревьев. Кроме того, во время грозы не стоит прикасаться к металлическим деталям, в том числе и к мобильным телефонам.

По данным «Гисметео», в эти выходные воздух в Свердловской области прогреется до плюс 34 градусов. Так же жарко будет в Челябинской области и Пермском крае, осадков не ожидается. В Курганской и Тюменской области ожидается 32 градуса тепла, 19 июля возможны грозы и дожди. В ХМАО также ожидаются осадки, воздух прогреется до 25 градусов. В ЯНАО выходные будут пасмурными и дождливыми, ожидается плюс 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал россиянам не надеяться на нормальную погоду. Это связано с тем, что с потеплением климата погода становится все более изменчивой и повышается вероятность опасных явлений. При этом пообещал длинный бархатный сезон на российских курортах, пишет «Национальная служба новостей».

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