Клава Кока показала архивные фото из детства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
Клава Кока выложила в Instagram фотографии из семейного альбома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам фотографии из детства. Кадры артистка показала по просьбе фанатов в Instagram.

«Вот здесь мне два годика, с бабушкой и братиком. Это мама, наш день рождения. Это я домик строю», — комментировала Клава Кока фотографии из печатного альбома. На кадрах она сидит с младшим братом за столом, а также играет с ним.

«Это я во втором классе, а вот в первом», — добавила певица. На фотографиях Клава Кока в школьной форме, а на одном из снимков делает домашнее задание.

Ранее Клава Кока пожаловалась фанатам на политику социальной сети TikTok. Сервис заблокировал ее контент за излишнюю откровенность и наготу. Позднее стало известно, что к этому мог быть причастен свердловский бизнесмен Андрей Симановский, с которым Клава Кока отказалась работать из-за политических разногласий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...