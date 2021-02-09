Клава Кока показала архивные фото из детства

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) показала подписчикам фотографии из детства. Кадры артистка показала по просьбе фанатов в Instagram.
«Вот здесь мне два годика, с бабушкой и братиком. Это мама, наш день рождения. Это я домик строю», — комментировала Клава Кока фотографии из печатного альбома. На кадрах она сидит с младшим братом за столом, а также играет с ним.
«Это я во втором классе, а вот в первом», — добавила певица. На фотографиях Клава Кока в школьной форме, а на одном из снимков делает домашнее задание.
Ранее Клава Кока пожаловалась фанатам на политику социальной сети TikTok. Сервис заблокировал ее контент за излишнюю откровенность и наготу. Позднее стало известно, что к этому мог быть причастен свердловский бизнесмен Андрей Симановский, с которым Клава Кока отказалась работать из-за политических разногласий.
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