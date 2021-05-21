Доктор наук связал рост детской агрессии с культом поиска врага

Напряженная психологическая ситуация в стране начала отражаться на детях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На современных школьниках начала отражаться складывающаяся в стране идеология культа поиска врага. Она привела к росту детской жестокости, агрессии и насилия. Об этом в беседе с URA.RU заявил заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества, доктор психологических наук, академик РАО Александр Асмолов.

«Общая ситуация в обществе особенно проявляется в наших политических программах на телевидение. Телевидение превратилось в теле-ненавидение. Когда страна нацелена на культ поиска врага, когда политика строится с ключевой установкой найти врага, то нужно понимать: что посеешь, то и пожнешь. Это прежде всего отражается на детях», — заявил Асмолов.

Доктор наук подчеркнул, что за агрессией школьников чаще всего стоит скрытый протест против равнодушия общества к ним. «Потому что взрослый мир занят чем угодно, только не подростками. А когда он обращается к подросткам, то очень часто это обращение в стиле „ты должен, ты обязан, тебе необходимо“. В подростках видят только объект манипуляции, а не друзей, родных, любимых», — добавил Асмолов.

В беседе с URA.RU клинический психолог по тревожным расстройствам, кандидат наук Павел Жавнеров отметил, что рост агрессии среди школьников может быть связан и с общей эмоциональной усталостью. «Дети постоянно находятся в играх, скорость потока информации стала еще больше. Так же сейчас их нагружают различными кружками, секциями. Все это приводит к повышению эмоциональности у детей, к усталости. И так как нет регулирующих моментов, нет другой эмоции, которая бы останавливала поведение детей, то они, соответственно, начинают более эмоционально себя вести и проявлять это все вовне. А так как дети сами по себе более эмоциональны, то, соответственно, в таких условиях мы видим рост таких проявлений, как агрессия, злость, раздражение», — подчеркнул он.

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