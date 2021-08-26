Тело ребенка нашли в траве на берегу озера Оброчное Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

За полтора месяца до того, как в Тюмени нашли тело убитой 9-летней девочки, парапсихолог из Москвы назвала многие обстоятельства этого преступления. Об этом URA.RU рассказала сама специалист — Велеслава Л.

«Скрины моих комментариев, переписок с волонтерами: все это могло дать результат гораздо раньше. Если бы правоохранители воспринимали работу таких, как я, всерьез», — поделилась с URA.RU московский парапсихолог Велеслава Л.

Как следует из скринов сообщений (URA.RU убедилось в их подлинности), информацию о местонахождении тела девочки специалист предсказала еще 3 июля. Она писала, что школьница мертва, находится на берегу водоема.

19 августа труп ребенка нашли на берегу озера Оброчное, в районе «Лесобаза» Тюмени. Рядом с этим местом расположены СТО: это обстоятельство парапсихолог тоже назвала.

Также женщина заявляла, что к адресу, связанному с преступлением, имеет отношение цифра 100. Как стало известно накануне, предполагаемый убийца проживал в квартире №100а.

«Причастен мужчина. Не местный, приехавший по делам. Женат. Высокий, крупный. Белый автомобиль. Засветился на камерах того места, где девочка пользовалась бесплатным интернетом. Будет задержан, девочка захоронена», — такое сообщение Велеслава Л. оставила в группе поиска пропавших эзотериками в социальной сети «ВКонтакте» 3 июля.

Как следует из видеозаписи с допроса подозреваемого Виталия Бережного, его рост около 190 сантиметров. Он жил в том доме, к которому дети со всего района приходили чтобы поймать бесплатный Wi-Fi.