Челябинские хоккеисты представят Россию на Олимпиаде в Пекине

24 января 2022 в 09:29 Размер текста - 17 +

На Олимпиаду в Пекин поедут пять хоккеистов челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Определен окончательный состав соборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине. В команде числятся 25 игроков, пять из которых — хоккеисты челябинского «Трактора» и «Металлурга» и Магнитогорска. ХК «Металлург» на Олимпиаде будут представлять защитники Артем Минулин и Егор Яковлев. От «Трактора» в сборную попал Сергей Телегин. «Спорная фигура [в сборной среди защитников] всего одна — Сергей Телегин. Но 21-летний челябинец защитник простой и старательный. Выдумывать что-то на льду он не будет, а время на льду наверняка получит минимум», — отреагировал хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов в материале для Sport24.ru . В нападающих от «Металлурга» в российской сборной будет играть Андрей Чибисов. Челябинец Владимир Ткачев числится запасным игроком от «Трактора». Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россию на Играх будут представлять пять пермяков. Один из них в составе команды по прыжкам на лыжах с трамплина, также одна биатлонистка, одна лыжница и две саночницы. Также Россию будут представлять семь свердловчан. Честь страны и Среднего Урала будут отстаивать биатлонисты, шорт-трекисты и представители прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Еще четыре спортсмена поедут в Пекин он ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Определен окончательный состав соборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине. В команде числятся 25 игроков, пять из которых — хоккеисты челябинского «Трактора» и «Металлурга» и Магнитогорска. ХК «Металлург» на Олимпиаде будут представлять защитники Артем Минулин и Егор Яковлев. От «Трактора» в сборную попал Сергей Телегин. «Спорная фигура [в сборной среди защитников] всего одна — Сергей Телегин. Но 21-летний челябинец защитник простой и старательный. Выдумывать что-то на льду он не будет, а время на льду наверняка получит минимум», — отреагировал хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов в материале для Sport24.ru. В нападающих от «Металлурга» в российской сборной будет играть Андрей Чибисов. Челябинец Владимир Ткачев числится запасным игроком от «Трактора». Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россию на Играх будут представлять пять пермяков. Один из них в составе команды по прыжкам на лыжах с трамплина, также одна биатлонистка, одна лыжница и две саночницы. Также Россию будут представлять семь свердловчан. Честь страны и Среднего Урала будут отстаивать биатлонисты, шорт-трекисты и представители прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Еще четыре спортсмена поедут в Пекин он ХМАО.