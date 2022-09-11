На выборах в Тюменскую облдуму по ЯНАО лидирует кандидат от ЕР

На выборах в Тюменскую облдуму по ЯНАО лидирует кандидат от партии "Единая Россия" Дмитрий Плотников

12 сентября 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Единоросс Дмитрий Плотников лидирует на выборах в Тюменскую облдуму Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Плотников лидирует на довыборах в Тюменскую облдуму. Об этом сообщается на сайте избиркома ЯНАО. «Плотников Дмитрий Вячеславович — 11403», — приводится на сайте предварительный подсчет голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Любовь Поздеева с 3994 голосами, Алибек Джабуев от КПРФ получил 3490 голосов избирателей. Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы. Довыборы прошли в связи со смертью депутата Михаила Пацевича.

Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Плотников лидирует на довыборах в Тюменскую облдуму. Об этом сообщается на сайте избиркома ЯНАО. «Плотников Дмитрий Вячеславович — 11403», — приводится на сайте предварительный подсчет голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Любовь Поздеева с 3994 голосами, Алибек Джабуев от КПРФ получил 3490 голосов избирателей. Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы. Довыборы прошли в связи со смертью депутата Михаила Пацевича.