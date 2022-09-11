11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

На выборах в Тюменскую облдуму по ЯНАО лидирует кандидат от ЕР

На выборах в Тюменскую облдуму по ЯНАО лидирует кандидат от партии "Единая Россия" Дмитрий Плотников
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Единоросс Дмитрий Плотников лидирует на выборах в Тюменскую облдуму Фото:
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Единый день голосования — 2022

Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Плотников лидирует на довыборах в Тюменскую облдуму. Об этом сообщается на сайте избиркома ЯНАО.

«Плотников Дмитрий Вячеславович — 11403», — приводится на сайте предварительный подсчет голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Любовь Поздеева с 3994 голосами, Алибек Джабуев от КПРФ получил 3490 голосов избирателей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы. Довыборы прошли в связи со смертью депутата Михаила Пацевича.

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Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Плотников лидирует на довыборах в Тюменскую облдуму. Об этом сообщается на сайте избиркома ЯНАО. «Плотников Дмитрий Вячеславович — 11403», — приводится на сайте предварительный подсчет голосов. На втором месте кандидат от ЛДПР Любовь Поздеева с 3994 голосами, Алибек Джабуев от КПРФ получил 3490 голосов избирателей. Ранее URA.RU рассказало, что в Надымском районе и Новом Уренгое избиратели проголосуют за нового депутата Тюменской облдумы. Довыборы прошли в связи со смертью депутата Михаила Пацевича.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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