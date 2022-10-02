02 октября 2022

Волейболисты «Тюмени» прервали победную серию «Локомотива-Изумруда» из Екатеринбурга

Волейбольный клуб «Тюмень» обыграл «Локомотив-Изумруд» в первом туре чемпионата России
© Служба новостей «URA.RU»
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Волейбол. Сургут
Волейбольный клуб «Тюмень» обыграл «Локомотив-Изумруд» со счетом 3:0 в трех сетах (фото из архива) Фото:

Волейбольный клуб «Тюмень» обыграл «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга во втором матче первого тура чемпионата России, взяв реванш за субботнее поражение. Об этом сообщает официальный сайт ВК «Тюмень». Тюменцы прервали победную серию «железнодорожников», которая состояла из двух выигранных подряд матчей над волейболистами «Тюмени».

«В повторной встрече первого тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги „А“ клуб „Тюмень“ в Екатеринбурге обыграл местный „Локомотив-Изумруд“ — 3:0. Сибиряки взяли реванш за субботнее поражение, которое потерпели с таким же счетом», — сообщается на сайте тюменского клуба. Матч проходил второго октября в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU писало, что волейбольный клуб «Тюмень» 1 октября 2022 года уступил «Локомотиву-Изумруду» со счетом 0:3. До этого матча было еще одно поражение от «железнодорожников», которое произошло 4 сентября нынешнего года в Кубке Калачихина.

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Волейбольный клуб «Тюмень» обыграл «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга во втором матче первого тура чемпионата России, взяв реванш за субботнее поражение. Об этом сообщает официальный сайт ВК «Тюмень». Тюменцы прервали победную серию «железнодорожников», которая состояла из двух выигранных подряд матчей над волейболистами «Тюмени». «В повторной встрече первого тура чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги „А“ клуб „Тюмень“ в Екатеринбурге обыграл местный „Локомотив-Изумруд“ — 3:0. Сибиряки взяли реванш за субботнее поражение, которое потерпели с таким же счетом», — сообщается на сайте тюменского клуба. Матч проходил второго октября в Екатеринбурге. Ранее URA.RU писало, что волейбольный клуб «Тюмень» 1 октября 2022 года уступил «Локомотиву-Изумруду» со счетом 0:3. До этого матча было еще одно поражение от «железнодорожников», которое произошло 4 сентября нынешнего года в Кубке Калачихина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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