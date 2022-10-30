Предприятие из Екатеринбурга подало иск в суд на курганский завод

31 октября 2022 в 05:24 Размер текста - 17 +

Во время рассмотрения дела курганский завод вернул долг за приобретенный товар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральский завод РТИ (резиновых технических изделий) через суд добился возврата долга у ПАО «Курганский машиностроительный завод». Об этом говорится на сайте Курганского арбитражного суда. «ПАО „Уральский завод РТИ“ поставил товар на сумму 776 476 рублей ПАО „Курганский машиностроительный завод“. Товар не был оплачен, поэтому поставщик обратился с претензией к ответчику, которая была проигнорирована. Истец просит взыскать с ответчика задолженность за поставленный товар 776 476 руб., проценты 76 108 руб. и оплату госпошлины 20 052 руб.», — говорится в документе. Во время рассмотрения дела ПАО «Курганский машиностроительный завод» вернул деньги за полученный товар. Суд решил удовлетворить исковые требования и обязал взыскать с завода проценты за пользование чужими деньгами в размере 75 682 руб. и оплату госпошлины 3 027 руб. Ранее URA.RU писало, что в арбитражный суд поступило заявление профсоюзной организации «Курганмашзавод» о взыскании 2,5-миллионной задолженности с ПАО «Курганский машиностроительный завод». Размер долга составляет 2 520 000 руб.

Уральский завод РТИ (резиновых технических изделий) через суд добился возврата долга у ПАО «Курганский машиностроительный завод». Об этом говорится на сайте Курганского арбитражного суда. «ПАО „Уральский завод РТИ“ поставил товар на сумму 776 476 рублей ПАО „Курганский машиностроительный завод“. Товар не был оплачен, поэтому поставщик обратился с претензией к ответчику, которая была проигнорирована. Истец просит взыскать с ответчика задолженность за поставленный товар 776 476 руб., проценты 76 108 руб. и оплату госпошлины 20 052 руб.», — говорится в документе. Во время рассмотрения дела ПАО «Курганский машиностроительный завод» вернул деньги за полученный товар. Суд решил удовлетворить исковые требования и обязал взыскать с завода проценты за пользование чужими деньгами в размере 75 682 руб. и оплату госпошлины 3 027 руб. Ранее URA.RU писало, что в арбитражный суд поступило заявление профсоюзной организации «Курганмашзавод» о взыскании 2,5-миллионной задолженности с ПАО «Курганский машиностроительный завод». Размер долга составляет 2 520 000 руб.