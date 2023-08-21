Самолет губернатора Махонина не долетел до Москвы

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания аэрофлот
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Самолет, на борту которого находился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, не долетел до Москвы и приземлился в Ярославле. Об этом сообщили источники СМИ.

«Рейс авиакомпании „Аэрофлот“, следующий по маршруту Пермь-Москва, приземлился в Ярославле. На борту самолета находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на неназванный источник.

Ранее сообщалось, что утром 21 августа была приостановлена работа московских аэропортов. Поэтому ряд самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы, пояснили в компании «Аэрофлот».

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Самолет, на борту которого находился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, не долетел до Москвы и приземлился в Ярославле. Об этом сообщили источники СМИ. «Рейс авиакомпании „Аэрофлот“, следующий по маршруту Пермь-Москва, приземлился в Ярославле. На борту самолета находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на неназванный источник. Ранее сообщалось, что утром 21 августа была приостановлена работа московских аэропортов. Поэтому ряд самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы, пояснили в компании «Аэрофлот».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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