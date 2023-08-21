Самолет губернатора Махонина не долетел до Москвы

21 августа 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Аэропорты Москвы закрывали из-за нападения беспилотников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Самолет, на борту которого находился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, не долетел до Москвы и приземлился в Ярославле. Об этом сообщили источники СМИ. «Рейс авиакомпании „Аэрофлот“, следующий по маршруту Пермь-Москва, приземлился в Ярославле. На борту самолета находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на неназванный источник. Ранее сообщалось, что утром 21 августа была приостановлена работа московских аэропортов. Поэтому ряд самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы, пояснили в компании «Аэрофлот».

Самолет, на борту которого находился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, не долетел до Москвы и приземлился в Ярославле. Об этом сообщили источники СМИ. «Рейс авиакомпании „Аэрофлот“, следующий по маршруту Пермь-Москва, приземлился в Ярославле. На борту самолета находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на неназванный источник. Ранее сообщалось, что утром 21 августа была приостановлена работа московских аэропортов. Поэтому ряд самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы, пояснили в компании «Аэрофлот».