Самолет губернатора Махонина не долетел до Москвы

Аэропорты Москвы закрывали из-за нападения беспилотников
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Самолет, на борту которого находился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, не долетел до Москвы и приземлился в Ярославле. Об этом сообщили источники СМИ.
«Рейс авиакомпании „Аэрофлот“, следующий по маршруту Пермь-Москва, приземлился в Ярославле. На борту самолета находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на неназванный источник.
Ранее сообщалось, что утром 21 августа была приостановлена работа московских аэропортов. Поэтому ряд самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы, пояснили в компании «Аэрофлот».
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