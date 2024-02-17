Киркоров порадовал детей в Макеевке куклами в виде самого себя

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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филиппу Киркорову пожал руку мэр Макеевки Владислав Ключаров Фото:

Российский артист Филипп Киркоров после Горловки посетил Макеевку (ДНР), родной город его коллеги — певицы Марго. Он подарил детям куклы в виде самого себя.

«Киркоров сообщил, что привез детям игрушки, краски, раскраски и другие подарки. В их числе были и куклы в виде самого Филиппа», — передает «Комсомольская правда». Артистов встретил мэр Макеевки Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку.

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13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Он прокомментировал свой визит, опубликовав фото из разрушенного концертного зала «Шахтер». По его словам, в этом зале впервые прозвучал его хит «Атлантида». Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что приезд артиста в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки».

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Российский артист Филипп Киркоров после Горловки посетил Макеевку (ДНР), родной город его коллеги — певицы Марго. Он подарил детям куклы в виде самого себя. «Киркоров сообщил, что привез детям игрушки, краски, раскраски и другие подарки. В их числе были и куклы в виде самого Филиппа», — передает «Комсомольская правда». Артистов встретил мэр Макеевки Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку. 13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Он прокомментировал свой визит, опубликовав фото из разрушенного концертного зала «Шахтер». По его словам, в этом зале впервые прозвучал его хит «Атлантида». Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что приезд артиста в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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