Киркоров порадовал детей в Макеевке куклами в виде самого себя

17 февраля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Филиппу Киркорову пожал руку мэр Макеевки Владислав Ключаров Фото: wikipedia.org Российский артист Филипп Киркоров после Горловки посетил Макеевку (ДНР), родной город его коллеги — певицы Марго. Он подарил детям куклы в виде самого себя. «Киркоров сообщил, что привез детям игрушки, краски, раскраски и другие подарки. В их числе были и куклы в виде самого Филиппа», — передает «Комсомольская правда». Артистов встретил мэр Макеевки Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку. Новость по теме Как отреагировали в России на приезд Киркорова в ДНР 13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Он прокомментировал свой визит, опубликовав фото из разрушенного концертного зала «Шахтер». По его словам, в этом зале впервые прозвучал его хит «Атлантида». Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что приезд артиста в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки».

Российский артист Филипп Киркоров после Горловки посетил Макеевку (ДНР), родной город его коллеги — певицы Марго. Он подарил детям куклы в виде самого себя. «Киркоров сообщил, что привез детям игрушки, краски, раскраски и другие подарки. В их числе были и куклы в виде самого Филиппа», — передает «Комсомольская правда». Артистов встретил мэр Макеевки Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку. 13 февраля Филипп Киркоров приехал в ДНР и спел в больнице Горловки. Он прокомментировал свой визит, опубликовав фото из разрушенного концертного зала «Шахтер». По его словам, в этом зале впервые прозвучал его хит «Атлантида». Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что приезд артиста в ДНР является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки».