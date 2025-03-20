Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы Пригожина

Красногвардейский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело за осквернение могилы известного предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
«Красногвардейский суд нашего города зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы Евгения Пригожина. Вменяют Вячеславу Шведову надругательство над телами умерших и местами их захоронения», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Инцидент произошел 21 июля 2024 года на территории Пороховского кладбища. Обвиняемый Вячеслав Шведов, якобы с целью осквернения, прикрепил к памятнику на могиле Евгения Пригожина плакат с надписью «Петух». Кроме того, Шведов сфотографировался на фоне памятника, держа в руках другой плакат с надписью «Разведка ноем Степан Засунько».
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