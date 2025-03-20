20 марта 2025

Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы Пригожина

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За осквернение могилы Евгения Пригожина осудят мужчину
За осквернение могилы Евгения Пригожина осудят мужчину Фото:

Красногвардейский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело за осквернение могилы известного предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Красногвардейский суд нашего города зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы Евгения Пригожина. Вменяют Вячеславу Шведову надругательство над телами умерших и местами их захоронения», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».

Инцидент произошел 21 июля 2024 года на территории Пороховского кладбища. Обвиняемый Вячеслав Шведов, якобы с целью осквернения, прикрепил к памятнику на могиле Евгения Пригожина плакат с надписью «Петух». Кроме того, Шведов сфотографировался на фоне памятника, держа в руках другой плакат с надписью «Разведка ноем Степан Засунько».

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Красногвардейский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело за осквернение могилы известного предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. «Красногвардейский суд нашего города зарегистрировал уголовное дело об осквернении могилы Евгения Пригожина. Вменяют Вячеславу Шведову надругательство над телами умерших и местами их захоронения», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Инцидент произошел 21 июля 2024 года на территории Пороховского кладбища. Обвиняемый Вячеслав Шведов, якобы с целью осквернения, прикрепил к памятнику на могиле Евгения Пригожина плакат с надписью «Петух». Кроме того, Шведов сфотографировался на фоне памятника, держа в руках другой плакат с надписью «Разведка ноем Степан Засунько».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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