21 апреля 2025
19 апреля 2025

Самолет, летевший из Москвы в Петербург, подал сигнал сигнал бедствия

© Служба новостей «URA.RU»
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Командир воздушного судна принудительно выпустил кислородные маски в пассажирском салоне
Командир воздушного судна принудительно выпустил кислородные маски в пассажирском салоне Фото:

На борту самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Москвы в Петербург, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает «Авиаторщина».

«Самолёт Boeing 737 (RA-73238) авиакомпании „Победа“ выполнял регулярный рейс DP-6823 из Москвы в Санкт-Петербург. После вылета, уже в горизонтальном полёте, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Командир воздушного судна принудительно выпустил кислородные маски в пассажирском салоне.

После выпуска масок экипаж установил на транспондере код 7700 — международный сигнал аварийной ситуации. В аэропорту Пулково был объявлен сигнал тревоги с кодом «синий», который означает повышенную готовность экстренных служб. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В связи с техническим инцидентом обратный рейс в Москву был отменен.

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На борту самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Москвы в Петербург, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает «Авиаторщина». «Самолёт Boeing 737 (RA-73238) авиакомпании „Победа“ выполнял регулярный рейс DP-6823 из Москвы в Санкт-Петербург. После вылета, уже в горизонтальном полёте, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Командир воздушного судна принудительно выпустил кислородные маски в пассажирском салоне. После выпуска масок экипаж установил на транспондере код 7700 — международный сигнал аварийной ситуации. В аэропорту Пулково был объявлен сигнал тревоги с кодом «синий», который означает повышенную готовность экстренных служб. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В связи с техническим инцидентом обратный рейс в Москву был отменен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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