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23:09
Конструкция рухнула на стройке в Екатеринбурге, дежурит скорая. Фото
23:03
«Жди меня», три мужа и скандал с Киркоровым: актрисе и телеведущей Марии Шукшиной — 58
23:01
Ольга Бузова выступит в Перми на сцене фестиваля «Блогеры России»
«Душить, долбить и избавить от вредных привычек»: как прошла встреча Путина с бизнесом
22:58
Трамп отказался усиливать давление на Россию
22:55
В Шадринске два мотоциклиста столкнулись на перекрестке. Видео
22:55
В Тюменскую область идет резкое потепление и почти 30-градусная жара
Путин определил будущее переговоров по Украине
22:47
Автоюрист предрек массовое бегство водителей после локализации такси
22:44
В Таиланде начали блокировать счета российских туристов
22:41
Российская армия ликвидировала одного из лидеров «Правого сектора»*
Запуск сети 5G в России отложили
22:41
Аномальная жаркая погода зафиксирована в Пермском крае
22:35
Глава Кайтагского района Дагестана арестован по делу о мошенничестве
22:33
Власти Ямала избавляются от Центра патологии речи в Тюмени
Полковник Баранец назвал самое опасное оружие Запада после отмены ограничения на удары вглубь РФ
22:29
23 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами
22:26
В России смягчили требования по льготному автокредитованию
22:25
Россия напомнила Швеции об обязательствах
В России разрешили деятельность движения «Талибан»: кто они такие и почему сняли запрет
22:20
Актер Ян Цапник из Челябинска сделал важное предостережение родителям. Видео
22:14
Дочь Киркорова страдает от сравнения с детьми Пугачевой
22:13
Путин удивился дефициту картофеля в Белоруссии
1
Запад разрешил Украине применять дальнобойное оружие по РФ: какими ракетами могут ударить ВСУ, характеристики
22:00
В Кургане на балконе квартиры вспыхнул огонь. Фото
21:38
Reutes: Россия выбрала пять стран для переговоров с Украиной
21:33
В Кремле посмотрели видео с пощечиной Макрону
1
Юношей влюбился в замужнюю преподавательницу, старше на 24 года: история любви Эммануэля и Брижит Макрон
21:29
Маньяк хотел покинуть Север, а сайт застройщика превратили в дом терпимости: события в ЯНАО 26 мая
21:24
Экс-жена Паши Техника вышла на связь после информации о задержании в Таиланде
21:20
В Кремле рассказали о новых массовых обменах пленными с Украиной
«Единая Россия» показала, на кого сделает ставку на выборах
21:20
В тюменских кофейнях появилось пирожное Лабубу. Фото
21:15
Решение суда о приостановке запрета на деятельность «Талибана» вступило в силу
21:14
В ХМАО придет жара до 30 градусов
«Показательный момент»: военный эксперт призвал не доверять США после отмены ими ограничения на удары по РФ
21:12
Песков сообщил о подготовке меморандума, которые передадут Украине
21:06
Полковник Баранец: западные ракеты долетят до Екатеринбурга
21:03
Путин пообещал «Вкусно и точка» свои юридические услуги в вопросе возвращения McDonalds
2
До каких регионов РФ долетит западное оружие после снятия ограничений по дальнобойности. Карта
21:00
«Ваши яблони в опасности»: топ-5 опасных болезней яблонь и способы защиты от них
21:00
Жители новостройки Катав-Ивановска полгода поднимаются на 10 этаж пешком
1
20:57
Политический пас: кто из курганских политиков отдаст свой мандат на выборах в облдуму
Офицер Иванников раскрыл, зачем Запад снял ограничения на дальность ракет для Украины
20:53
Путин резко высказался о возвращении McDonalds в России
2
20:51
В России официально приостановили запрет «Талибана»
20:49
Пермяков зовут подготовиться к встрече с НЛО
Центральная Россия под угрозой: военный эксперт объяснил URA.RU, куда смогут бить ВСУ после снятия ограничений
20:48
Свердловский бизнесмен выдвинул новое обвинение полицейскому, с которым подрался
2
20:44
Сайт застройщика в ЯНАО превратился в виртуальный бордель. Скрин
20:44
Под угрозой Microsoft и Zoom: Путин призвал «душить» некоторые иностранные компании в России
1
«Ограничений больше нет»: каким оружием ВСУ могут ударить по регионам РФ. Карта
20:41
Самолет вынужден был уйти на второй круг при посадке в аэропорту Сургута
20:37
Путина пригласили поесть во «Вкусно и точка». Видео
20:31
«Вредная привычка»: Путин потребовал избавить россиян от зависимости к западным сервисам
2
Какие российские регионы ввели ограничения мобильного интернета из-за атаки дронов. Карта
20:31
Синоптики уточнили прогноз на жару в Челябинске
20:26
Отец и сын погибли в ДТП под Кунгуром в Пермском крае
1
20:23
«Такая дыра, обратите внимание»: Путин дал новую установку экономическому сектору РФ
1
Сколько нужно набрать на ЕГЭ, чтобы поступить в университет: проходные баллы в ведущие вузы России
20:20
Четверых бойцов из ХМАО вызволили из украинского плена
20:14
Миллионер из ХМАО ищет новое здание для премиального фитнес-центра
20:12
Уехавший из РФ рэпер Vacio выпустил скандальный трек спустя 1.5 года после «голой вечеринки»
Результаты ОГЭ и ЕГЭ-2025: где и когда смотреть. Инфографика
20:11
Путин высказался о причинах начала спецоперации на Украине
20:09
Азиза рассказала, почему Кудрявцева «наехала» на нее в финале шоу «Суперстар!»
3
20:03
Ушедший в отставку декан журфака УрФУ раскрыл планы на будущее
Визит главы турецкого МИДа Фидана в Москву и проект меморандума по Украине: главные заявления Пескова 26 мая
20:00
«Ездят на такси за деньги избирателей»: депутат Карапетян объяснил атаку на замгубернатора Швиндта
19:58
Депутата заксобрания прочат в конкуренты Махонина на выборах
19:53
В Челябинской области снизился этнический криминал
Экс-декан Некрасов: «Пора разрушить миф о журфаке УрФУ»
19:52
Топ-менеджер из ХМАО возглавил крупную нефтесервисную компанию
19:48
Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам
1
19:43
Челябинская дорога «Меридиан» будет перекрыта на полгода
19:42
Путин вспомнил КГБшное прошлое на встрече с бизнесменами. Видео
19:41
Паслер вручил награду от Путина гендиректору «Сима-ленда». Фото
2
19:35
В Кремле увидели опасность в снятии запрета на поставки дальнобойного оружия Киеву
19:27
В Тюменскую область из украинского плена вернулся еще один военнослужащий
19:27
Стрельбу в московском ЖК устроили из-за курьера с 127 млн рублей
2
19:27
Путин обозначил важность экономического суверенитета для России
19:26
Участник СВО возглавил список по итогам праймериз ЕР в Новом Уренгое
19:26
В Екатеринбурге снесут старый мост, а улицу перекроют
19:24
Гусеницы на яблоне: как защитить деревья от плодожорки, листоверток и шелкопряда
19:24
Директор крупнейшего тюменского завода стройматериалов предсказал очищение рынка застройщиков
19:21
Показы пермского международного фестиваля детского кино «Медвежонок» будут бесплатными
19:17
УФСИН ЯНАО сообщило, почему «Битцевскому маньяку» отказали в переводе
19:17
Лучше за чужой счет: Прохор Шаляпин рассказал о своем идеальном отдыхе
2
19:16
Житель ХМАО получил срок за угон авто и аварию, где погибла женщина с младенцем
19:14
Фотографа из Магнитогорска оштрафовали за фото с запрещенной символикой
19:07
Путин оценил уровень покупательской способности в России
19:07
В Москве уничтожили четыре беспилотника
19:03
«Одни остались, другие соскочили»: Путин назвал разницу компаний из США и Европы в России
19:03
«Долбить, долбить, долбить»: Путин дал наставление российскому бизнесу за рубежом
19:02
План «Ковер» ввели в аэропорту Жуковский
19:01
Двух чиновников мэрии Тюмени уличили в нарушении закона о персональных данных
18:58
Путин раскрыл, почему иностранные компании ушли из России
18:53
«Не стушевались»: Путин похвалил российский бизнес
18:49
Путин раскрыл секрет успеха российского бизнесмена
18:45
Автомобилисты пожаловались на опасный участок трассы Сургут-Тюмень. Видео
18:45
Обувщики из Магнитогорска оспорили взысканные с них 184 миллионов рублей
2
18:44
Отели Екатеринбурга задрали цены, в некоторых уже нет мест. Скрин
18:42
Больше 6 миллионов людей в России регулярно проигрывают деньги в букмекерских сервисах
18:38
Что известно о пропавшем в Пермском крае шестилетнем мальчике
18:35
Разрушительный ветер и дождь накроют Тюмень
18:30
В МЧС назвали даты, когда паводок в ХМАО достигнет пика
18:30
Shot: неизвестные открыли стрельбу в жилом комплексе в Москве
18:30
Зарплата главы тюменских театров выросла почти на 100 тысяч и превысила 570 тысяч рублей
2
18:29
Мэр из ХМАО объявил об отставке
18:22
Ямал возглавил список регионов по доступности жилья
18:17
Кофе и рыба возглавили список самых подорожавших продуктов в Курганской области. Инфографика
1
18:15
Учителя предупреждают курганцев о случаях массового обмана школьников
1
18:13
В Челябинске поймали браконьера, который выловил почти 300 раков из Смолино
18:09
Дисконт в 30 миллионов рублей: в ЯНАО продается готовый гостиничный бизнес. Фото
18:08
Самолет из Минеральных Вод в Тюмень вернулся в аэропорт из-за неисправности
18:08
Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»
18:01
Патрушев предупредил о растущей угрозе НАТО
18:00
«Каждое движение — больше боли»: жительница Кургана описала момент ДТП, в которое попала ее семья
18:00
Фигуранту дела о взятках в мэрии Троицка Виноградову вынесли приговор
18:00
Бизнесмен и защитник самозанятых: чем известен новый директор курганской госструктуры Жмакин
2
17:57
В Кургане снесли деревья у сквера на улице Мяготина для нового проезда. Фото
17:57
Выпускник «Фабрики звезд» бесплатно споет в Екатеринбурге: что в райдере звезды
17:56
В Челябинске продлили ограничение на проезд по востребованной дороге
17:55
Сенаторы предложили назначать пенсии детям, рожденным в лабораторных условиях
17:51
В центре курортного челябинского города к концу 2025 года построят новый ЖК. Фото
17:51
Пермячку наказали за издевательства над приемными детьми
17:50
Участник СВО уступил беспартийному физруку на праймериз в гордуму Тобольска
17:47
В США назвали самое быстрое и убойное оружие России
17:46
«Это все чушь»: Макрон объяснил пощечину от жены
1
17:45
Туалет с окном, грязные стены и полы: что внутри убитых квартир Екатеринбурга. Фото
17:42
Участник СВО из Курганской области получил медаль «За храбрость». Фото
2
17:42
Пропавший в Кизеле ребенок искал своего брата
17:39
За десять лет Тюменский областной суд пять раз выносил пожизненные приговоры
17:35
Чем запомнился курганцам скончавшийся экс-директор департамента сельского хозяйства Жданов
1
17:35
«Театр никогда не был ущемлен»: в ТКТО ответили на обвинения артистов-бунтарей из тюменского драмтеатра
17:31
План «Ковер» ввели в аэропорту Калуга
17:29
Подрядчик нефтяников из ХМАО выплатил более 300 миллионов долга по зарплате после вмешательства прокуратуры
17:28
Фестиваль «Выходные на набережной» в Перми расширяется
17:27
В Тюмени до осени перекроют одну из дорог
17:23
Ушел из жизни врач травматолог-ортопед курганского Центра Илизарова Колчев. Фото
2
17:20
«В нашем ДК течет с потолка»: челябинцы потребовали капремонт сельского центра культуры
17:16
Тундровикам ЯНАО, потерявшим чум из-за пожара, помогли восстановить жилище
17:15
Умер бывший первый замгубернатора Курганской области Жданов
1
17:14
В Тюмени возле набережной построят новый жилой район
1
17:13
Убил женщину и ее отца: в Кургане раскрыли двойное убийство, совершенное 25 лет назад. Видео
1
17:11
«Репетируем под звуки дрели»: актеры ТБДТ требуют прекратить ремонт театра из-за помех для репетиций
17:10
«Т Банку» грозит штраф за спам из-за жалобы пермяка
17:07
Как бороться со слизнями на огороде: топ эффективных способов
1
17:07
На место Аргышевой в курганскую госструктуру назначен новый руководитель. Фото
2
17:05
Глава Кизела Родыгин: поиски пропавшего ребенка идут круглосуточно
17:01
Слуцкий заступился за Макрона, которому жена публично дала пощечину
17:00
В Кургане ожидается жара до 26 градусов
16:58
В Челябинской области ускорилось падение производства. Инфографика
16:55
В ЕС и США перестали ограничивать дальнобойность поставляемого Киеву оружия
1
16:53
В ЯНАО за неделю более 1,3 тысячи детей заразились ОРВИ
16:52
Липы точно приживутся: священник освятил курганцев, которые высадили деревья в Заозерном. Фото
2
16:52
В Нижневартовске перенесли отключение горячей воды
16:51
Российский FPV-дрон впервые долетел до Харькова
16:50
Из Челябинска в Париж запустят «Ласточку»
16:48
Полпред Жога открыл памятник погибшему сыну в Донбассе. Фото
1
16:45
В России появился школьный учебник по беспилотникам
16:44
Частушечные батлы и русская народная дискотека: в Перми придумали новый фестиваль
16:44
В Пермском крае водитель транспортной компании скончался за рулем
16:35
Бывшую Моргенштерна* ждут на масштабном фестивале в Екатеринбурге
1
16:33
Квас своими руками: 7 рецептов, которые превратят жару в удовольствие
16:32
Спецслужбы Украины устроили репрессии в Харькове и Купянске
16:31
Депздрав ХМАО раскрыл зарплаты главных врачей больниц
4
16:30
Альянс промышленников в Березниках лишит мандатов оппозицию
16:28
Актеров тюменского драмтеатра могут наказать за бунт из-за увольнения директора
1
16:27
Глава курганского вуза Дубив зарабатывает меньше всех ректоров на Урале. Инфографика
3
16:25
Свердловского бизнесмена уличили в подделке сроков годности масла
1
16:23
Зарезавший жену в Казани турок просил суд сжалиться над ним
16:20
Изобретение тюменского школьника могут показать на Международной выставке в Сингапуре
16:19
Бывший капитан курганского ХК «Зауралье» Иван Гавриленко покидает команду
16:12
На Чусовском мосту в Пермском крае завершается восстановление части откосов на насыпи
16:10
Тюменки ищут тех, кто за деньги пропишет их ребенка в своей квартире
1
16:08
Турка, который зарезал жену в Казани, арестовали
16:06
Обществознание будут изучать в школах только три года с 2026 года
16:01
В Екатеринбурге заканчивается вакцина от страшной болезни
1
16:00
Отдохнуть без южных берегов: в Курганской области пройдет лето, насыщенное фестивалями. Список
3
15:59
Межмуниципальные автобусы в Тюменской области с лета начнут курсировать по новому расписанию
15:59
Жители челябинского села потребовали ремонт старой школы
15:58
Свердловчанин с ножом набросился на подростка в общежитии
15:57
В ХМАО талые воды со снежного полигона размыли лыжную трассу и угрожают Оби. Видео
1
15:57
Ушедший в отставку декан журфака УрФУ заявил о спланированной атаке
15:52
Актера из сериала «След» приговорили к 9 годам за фейки об армии
1
15:51
Губернатор Шумков назвал главное условие успешности бизнеса
4
15:45
Иномарка на скорости сбила 10-летнего мальчика в Нижнем Тагиле. Видео
15:45
В Перми 28 мая не будут продавать алкоголь
15:44
Премьер Туск: Польша рассчитывает заработать на восстановлении Украины
15:42
Застройщик тюменского олигарха получил прибыль впервые за четыре года
15:34
Екатеринбургского разведчика, раненного на СВО, оставили без выплат
4
15:32
Хабаровский чиновник выпал из окна и погиб за 15 минут до совещания с губернатором
15:32
Часть победителей праймериз ЕР в ЯНАО отдадут мандаты однопартийцам. Инсайд
15:31
В курганском округе на трассе «Иртыш» автобус насмерть сбил молодого человека. Фото
15:30
Чиновники ХМАО нашли виновного в скандале с откровенными снимками детского тренера
15:30
В свердловском городе прогремел взрыв
15:28
Сын президента Всероссийского общества слепых попался на взятке
1
15:25
Водителю автобуса снизили премию за отказ везти детей с самокатом в Челябинске
2
15:24
Гордума Челябинска отменила повышение цен на жилье
3
15:23
Военкор Сладков заявил, что возвращенных из плена ВСУ не нужно делать героями
2
15:23
Ресторан с мидиями досрочно открылся после массовых отравлений в Екатеринбурге. Фото
15:21
Подруга утонувшего семиклассника в Верхнем Тагиле чуть не погибла с ним
15:20
Екатеринбуржец уже год не может въехать в новый ЖК. Фото
15:17
В Тюменской области посевная кампания подходит к экватору
15:17
В Кургане изменится ряд автобусных маршрутов из-за ремонта на перекрестке. Скрин
1
15:16
«Я был почти что бог»: что известно о «Битцевском маньяке» Александре Пичушкине
2
15:15
Эксперт рассказала, кем можно пойти работать после 35 лет
15:15
В Шадринске потеплеет до 22 градусов, но будет сильный ветер
15:14
Экономисты подсчитали, сколько тратят родители на одного ребенка
1
15:11
Молодой человек пришел с ножом в детский сад в Казани
15:11
«Он просто ушел»: за гибелью семиклассника в свердловском пруду наблюдал рыбак
15:09
В Ноябрьске автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе
15:09
Пермякам порекомендовали не посещать затопленный арт-объект «Счастье не за горами»
15:05
Тюменка по совету из интернета почистила кишечник и потеряла сознание
15:05
Семиклассник перед гибелью на водоеме поругался с девушкой в Верхнем Тагиле. Видео
15:01
Курганские рукопашники взяли призовые места на соревновании «Лига Зауралья». Фото
1
15:01
РБК: большинство украинцев просит о компромиссе с Россией
14:57
В МВД опровергли фейк о тотальном запрете кредитов для россиян
14:56
Тюменские строители многоэтажек проиграли в гонке частным застройщикам
14:52
Обломки беспилотника в Туле ранили женщину
14:50
Замгубернатора ХМАО Исаков отправил машину курганскому комбату Горынычу. Видео
14:47
Президент Азербайджана помиловал четырех россиян
1
14:47
Мэрия Перми отреагировала на драку в детском саду
14:46
В Перми задержаны угонщики автомобилей. Видео
14:46
В Минпромторге опровергли фейк о списке марок авто для работы в такси
14:44
В Курган приедет разведчица-нелегал Вавилова, по истории которой сняли сериал. Фото
1
14:43
Telegraph: гости «эксклюзивного приема» Трампа пожаловались на ужасный ужин
14:43
В российском регионе отключили мобильный интернет из-за атак БПЛА
14:43
19 детям мигрантов из Тюмени отказали в сдаче экзамена на знание русского языка
14:43
Водолазы нашли тело семиклассника, утонувшего в свердловском пруду. Фото
14:43
Журфак УрФУ официально возглавил легендарный декан Лозовский
14:42
«Заморозки не отступают»: в Челябинской области снова похолодает до минус одного градуса
14:40
Челябинские бизнесмены раскупают оборудование для лабораторий медклиник и заводов
14:40
ВС РФ освободили два села в Сумской области и предотвратили прорыв ВСУ под Курск: карта СВО на 26 мая
14:38
В реготделении ЕР опровергли проведение повторных праймериз в Копейске
14:36
Паводки изолировали 19 деревень Свердловской области
14:36
В двух московских аэропортах ввели ограничения
14:35
В Кургане нашли муху, которая передает смертельные болезни. Фото
14:32
«Мы не экономим»: Силуанов рассказал о работе над многострадальным самолетом «Байкал»
2
14:32
В Кремле прокомментировали попытку США заполучить лидера хакерской группы из России за 10 млн долларов
14:30
«Смехотворно»: Кремль резко ответил на обвинения в поджоге дома премьера Британии
14:30
Курганская политика меняется: кто из новичков получил поддержку партии и бизнеса
1
14:29
МЧС показало видео крупного пожара в Кургане
14:28
От Сидора Бокогрея до дня Санкт-Петербурга: что празднуют и что нельзя делать 27 мая
14:28
Череп 35-летнего свердловчанина внезапно раскололся на несколько частей. Фото, видео
14:27
Такси подорожало в Свердловской области из-за нового закона
1
14:25
Где в Перми выгоднее заказать доставку продуктов. Инфографика
14:25
Песков объяснил, почему Трамп разозлился на Путина
14:22
В Кремле раскрыли цель визита главы турецкого МИДа Фидана в Москву
14:22
Министр Силуанов оценил шансы ужесточения условий льготной ипотеки
14:20
Школа из ХМАО неожиданно попала в топ-50 самых прибыльных компаний России
14:20
Песков рассказал, почему ВС РФ бьют по военным объектам Украины
14:20
Песков рассказал, на каком этапе находится российский проект меморандума по Украине
14:18
В Тюмени построят новый домостроительный комбинат
14:16
Лайнер «Ямала» не смог с первого раза приземлиться в Салехарде
14:16
Российские военные ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области
14:14
В Белгородской области произошел взрыв на железнодорожных путях, поврежден поезд
14:13
ВС РФ нанесли мощный удар по аэродрому в Хмельницкой области
1
14:12
Российские бойцы освободили два пункта на границе с Курской областью
14:05
Солдаты РФ освободили два пункта в Сумской области
14:03
ФСБ раскрыла ячейку исламистов, действующих по указаниям польских кураторов
1
14:00
Скандальный экс-депутат из ХМАО избежал наказания после обвинения чиновника в адюльтере
1
14:00
Власти ХМАО раскрыли, какие дороги отремонтируют в летний сезон
1
14:00
«Вздуло пол и отошла плитка»: главный парфюмерный магазин Екатеринбурга стал небезопасен для посетителей. Фото
14:00
В Кургане возле стройки бизнесмена Бабочкина продают землю под КРТ. Скрин
13:58
Что будет после масштабного обмена пленными между Россией и Украиной: заявления сторон
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