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28 апреля 2017
10:01  28 апреля 2017 5

В турецкой клинике уральцу провели уникальную операцию на печени

Клиника "Анадолу" в Стамбуле уже несколько лет применяет технологию радиоэмболизацииФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Жителю Екатеринбурга, страдающему раком кишечника с метастазами в печени, провели в одной из клиник Стамбула уникальную операцию — радиоэмболизацию. Ее суть в том, что через небольшой прокол с помощью катетера по сосудам в поврежденные опухолью или метастазами клетки вводятся специальные микросферы с радиоактивным материалом (иттрий 90). Микросферы, попадая в кровоток, расширяются, прекращая кровоснабжение опухоли, и высвобождают напрямую в раковую ткань радиационную энергию, убивающую опухоль. β-частицы проникают в пораженную ткань почти на 11 мм, не повреждая здоровую часть.

Операция была проведена в турецко-американском госпитале «Анадолу».

«Проблема с такими опухолями и метастазами в том, что они плохо реагируют на химиотерапию. Можно увеличивать дозу химии бесконечно, пациент будет умирать, а до опухоли будет доходить ничтожно малая доза лекарства, — говорит Антон Казарин, руководитель представительства госпиталя. — Лучевая терапия снаружи — тоже не вариант, пострадают здоровые ткани. Радиоэмболизация — это действительно прорыв».

Лечащий врач Кутлай Караман

В госпитале уже несколько лет применяют эту технологию, но впервые помощь потребовалась уральцу. 55-летний Александр уже перенес операцию на кишечнике в клинике Бангкока, более десяти курсов химиотерапии и два сеанса химиоэмболизации. Однако болезнь прогрессировала. Специалисты «Анадолу» предложили использовать новый метод борьбы с метастазами в печени, что и было с успехом сделано.

«Важно, что радиоэмболизация не вредит другим органам. Ее самое большое преимущество — она не вызывает системных побочных эффектов. Такое лечение можно осуществлять в качестве амбулаторной процедуры без необходимости применения обезболивающих или других лекарств», — отмечает лечащий врач Александра Кутлай Караман.

По словам специалистов «Анадолу», уже через один-два дня после радиоэмболизации пациенты могут вернуться к обычной жизни. Более того, некоторых выписывают в тот же день из госпиталя под наблюдение врача.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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