01:57 08 февраля 2018 0

Собирая валежник, россияне будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах ФОТО: Wikimedia Commons, qwesy qwesy

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам собирать валежник для использования в личном хозяйстве. При этом можно будет не опасаться уголовной или административной ответственности.

Главным условием станет то, что собранные ветви и стволы деревьев должны быть повалены по естественным причинам. В законопроекте прописано, что валежник древесным ресурсом не является, а потому его сбор не может быть основанием для оформления протоколов за незаконную вырубку или кражу древесины.

По мнению председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николая Николаева, законопроект является «чрезвычайно актуальным» практически для всех регионов страны. Парламентарий пояснил, что, собирая валежник, россияне поспособствуют обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, очищая их от захламления, передает РИА «Новости».

Отметим, документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Парламентарии пояснили, что сбор кустарников и поваленных деревьев нужно сделать общедоступным и легитимным.

Напомним, в качестве соинициаторов внесения поправок в «закон о валежнике» выступили курганские депутаты Госдумы РФ Александр Ильтяков и Василий Шишкоедов. При этом, как писало «URA.RU», для Зауралья были актуальны совсем другие проблемы.