Тимати откроет барбершоп и тату-салон на малой родине своей экс-возлюбленной

Точный адрес не назвали, но заявили что расположатся в самом центре города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Знаменитый рэпер Тимати решил открыть в Тюмени барбершоп и тату-салон. Об этом заявили представители компании 13 by Black Star.

«Дату открытия пока не разглашаем, так как она напрямую зависит от того, насколько быстро удастся завершить отделочные работы. Ориентировочно на ремонт уйдёт два-три месяца, не меньше», — передает слова представительницы 13 By Black Star портал 72.ru. Она также заявила, что мастеров будут набирать в Тюмени, но все пройдут обучение в Москве. Точный адрес заведения пока не называют, но известно, что оно разместится в центре города. Цены в барбершопе и тату-салоне будут ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

На официальном сайте лейбла 13 by Black Star можно подсчитать, через сколько окупятся барбершоп и тату-салон в Тюмени. Специальный калькулятор франшизы уверяет, что если вложить в дело около 7 миллионов рублей, то дело окупится почти за два года. Стоит отметить, что в Тюмени родилась экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова.