Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Алексей Пушков считает, что индексу GHS доверять нельзя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глобальный индекс безопасности в области здравоохранения (GHS), составленный Университетом Джонса Хопкинса в прошлом году, — лишь пропаганда Запада. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Пушков подчеркнул, что США и Великобритания, признанные лучшими по уровню готовности к эпидемиям, теперь являются лидерами по числу заболеваний коронавирусом. «В виртуальной пропагандисткой реальности все выглядит иначе, чем обстоит в подлинной жизни», — написал сенатор в Twitter.

Индекс GHS был опубликован в октябре прошлого года. Он составлен на основе данных ВОЗ, ООН и Всемирного банка. Возглавляли рейтинг Америка, Великобритания и Нидерланды, России же отвели 65-е место.

Сейчас в США зарегистрировано самое большое число заболевших коронавирусом в мире — более 311 тысяч человек, погибли 8,4 тысячи американцев. В Великобритании им болеют 41 тысяча человек, умерли еще 4,3 тысячи. В Нидерландах — 16,6 тысячи больных, 1650 жертв. В России же COVID-19 зарегистрирован у 4,7 тысячи человек, умерли 43 россиянина.