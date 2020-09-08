Наметилась тенденция к снижению числа новых больных COVID в РФ

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 099 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее было выявлено 5 185, а 6 сентября — 5 195. Ранее наблюдался значительный прирост числа новых заболевших.
«За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. За сутки скончались 122 больных с COVID-19, выздоровели 6 772 человек. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 1 035 789 случаев заболевания, число выздоровевших превысило 850 тысяч, 17 993 пациентов с коронавирусом умерли.
Больше всего новых заболевших обнаружили в Москве (+695), на второй строчке находится Санкт-Петербург (+210), третье место досталось Ростовской области (+147). Среди регионов УрФО лидером является Свердловская область (+123). Следом идет ХМАО (+72), затем Челябинская область (+65). Новые заболевшие COVID также зарегистрированы в Пермском крае (+60), в ЯНАО (+53), в Тюменской области (+47) и Курганской области (+27).
В России коронавирусом переболели почти 48 тысяч детей, это 8,4% от всех заболевших. Согласно данным Роспотребнадзора, половина из них перенесла инфекцию в легкой форме. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что Россия сможет одержать окончательную победу над эпидемией коронавируса COVID-19 к лету 2021 года, пишут «Дни.ру».
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