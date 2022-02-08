Свердловская область примет турнир по любимому виду спорта Путина

Чемпионат России по самбо пройдет в Верхней Пышме — уже в третий раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпионат России по самбо-2022 пройдет в Свердловской области. Распоряжение об организации турнира подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики. Площадкой станет Верхняя Пышма, соревнования пройдут с 24 февраля по 1 марта.

«Главный национальный турнир года по самбо пройдет во Дворце спорта УГМК. Его победители получат право выступить в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде (Туркменистан), а серебряных призеров мы сможем вновь увидеть в конце мая на чемпионате Европы в Верхней Пышме. Подготовка к „домашнему“ чемпионату уже идет полным ходом», — передали в департаменте заявление Клуба самбо УГМК.

Отдельно Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам организовать мероприятие на высоком уровне. На турнире будут соблюдены все правила санитарной безопасности. Уже известно, что Свердловскую область на чемпионате России представят более 80 человек — это рекорд за всю историю регионального самбо.

Верхняя Пышма примет чемпионат страны по самбо в третий раз, до этого состязания проходили в 2006 и 2014 годах. Екатеринбург также ранее становился столицей первенства — в 2003 и 2017 годах. Осенью 2020-го город должен был принять чемпионат Европы, однако турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

Одним из самых известных поклонников самбо в России является президент Владимир Путин. Глава государства имеет разряд мастера спорта и числится заслуженным тренером страны. В одном из интервью российский лидер вспоминал, что родители были против его увлечения самбо в юности, считая, что спорт отвлекает сына от учебы.

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