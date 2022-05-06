Пермских борцов с подпольными казино Тюмени заподозрили в шантаже

Пермские активисты провели рейды по тюменским игровым клубам в конце марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Борцы с подпольными казино из Организации экономической безопасности и гражданского контроля (г. Пермь), которые устроили серию рейдов по игорным заведениям Тюмени с привлечением СМИ, предлагали владельцам клубов «сотрудничество». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, активисты перед проведением своих акций посещали заведения и оставляли там свои визитки, пытаясь связаться с их владельцами.

«Пермские активисты либо оставляли в игровых клубах свои визитки, либо пытались напрямую связаться с хозяевами заведений. Если у них не получалось этого сделать — проводили свои „рейды“ с привлечением СМИ. По нашим данным, такие методы „работы“ они применяли не только в Тюмени и Тобольске, но и в других городах Урала», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой источник агентства пояснил, что активисты могут использовать публикации в СМИ в дальнейшей «работе» по борьбе с нелегальными игровыми клубами. «Как вариант, они могут показать публикации про рейды другим владельцам подпольных казино, намекнув, что такое же может произойти и с ними. Предложив при этом некие варианты сотрудничества», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий пермской Организации экономической безопасности и гражданского контроля URA.RU не удалось: телефон ее активиста Артема Горбачева оказался недоступен. В региональное УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что пермские активисты провели рейд по подпольным игорным клубам Тюмени. После этого, по словам Горбачева, неизвестные люди подкинули в их автомобиль гильзу от снайперской винтовки.

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