Челябинский омбудсмен провела консультации для мобилизованных из Тюмени

31 октября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко ответила на вопросы мобилизованных о выплатах, социальной поддержке и кредитных каникулах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ответственный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко 31 октября побывала в учебном лагере на базе ремонтно-эвакуационного полка в Карабаше и провела консультации для мобилизованных. Как Сударенко сообщила в социальных сетях, сейчас в лагере находятся чуть более ста человек, большая часть которых призвана из Тюмени. «Основные вопросы, как и у большинства мобилизованных, — кредитные каникулы, социальная поддержка, приостановление исполнительного производства. Также ребята обратились по вопросу денежного довольствия», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале. Омбудсмен пояснила, что многие из них были мобилизованы в начале октября, а прикреплены к воинской части только в конце месяца. Из-за этого они могут остаться без выплат за октябрь. По этому вопросу Сударенко будет обращаться в Министерство обороны. В ходе визита уполномоченный отметила моральный настрой военнослужащих. Они заверили, что обеспечены всем необходимым. По словам Сударенко, жалоб на питание и бытовые условия не прозвучало. Помимо консультаций мобилизованных по вопросам выплат и получения всех соцгарантий, омбудсмен проводит работу по возращению ошибочно мобилизованных домой. Так, за все время проведения частичной мобилизации в семьи вернули 200 мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Порядка 20 из них — многодетные отцы.

Ответственный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко 31 октября побывала в учебном лагере на базе ремонтно-эвакуационного полка в Карабаше и провела консультации для мобилизованных. Как Сударенко сообщила в социальных сетях, сейчас в лагере находятся чуть более ста человек, большая часть которых призвана из Тюмени. «Основные вопросы, как и у большинства мобилизованных, — кредитные каникулы, социальная поддержка, приостановление исполнительного производства. Также ребята обратились по вопросу денежного довольствия», — сообщила Сударенко в своем telegram-канале. Омбудсмен пояснила, что многие из них были мобилизованы в начале октября, а прикреплены к воинской части только в конце месяца. Из-за этого они могут остаться без выплат за октябрь. По этому вопросу Сударенко будет обращаться в Министерство обороны. В ходе визита уполномоченный отметила моральный настрой военнослужащих. Они заверили, что обеспечены всем необходимым. По словам Сударенко, жалоб на питание и бытовые условия не прозвучало. Помимо консультаций мобилизованных по вопросам выплат и получения всех соцгарантий, омбудсмен проводит работу по возращению ошибочно мобилизованных домой. Так, за все время проведения частичной мобилизации в семьи вернули 200 мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Порядка 20 из них — многодетные отцы.