Больше всего овощей и фруктов в Челябинск везут из Узбекистана

Больше всего овощей и фруктов в Челябинск и Курган поступает из Узбекистана. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«За 8 месяцев 2023 года объем плодоовощной продукции, поступившей из Узбекистана, составил около 42,7 тысячи тонн. Из Казахстана, Киргизии и Армении — более 15 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе.
Из Таджикистана, Ирана, Китая, Турции и Индии через российско-казахстанскую границу в Челябинскую и Курганскую области поступило около девяти тысяч тонн продукции растительного происхождения. В основном это бахчевые культуры, а также свежие овощи и фрукты.
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