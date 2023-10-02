Больше всего овощей и фруктов в Челябинск везут из Узбекистана

02 октября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Из Узбекистана овощей везут почти столько же, сколько из Казахстана, Киргизии и Армении вместе взятых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше всего овощей и фруктов в Челябинск и Курган поступает из Узбекистана. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «За 8 месяцев 2023 года объем плодоовощной продукции, поступившей из Узбекистана, составил около 42,7 тысячи тонн. Из Казахстана, Киргизии и Армении — более 15 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе. Из Таджикистана, Ирана, Китая, Турции и Индии через российско-казахстанскую границу в Челябинскую и Курганскую области поступило около девяти тысяч тонн продукции растительного происхождения. В основном это бахчевые культуры, а также свежие овощи и фрукты.

Больше всего овощей и фруктов в Челябинск и Курган поступает из Узбекистана. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «За 8 месяцев 2023 года объем плодоовощной продукции, поступившей из Узбекистана, составил около 42,7 тысячи тонн. Из Казахстана, Киргизии и Армении — более 15 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе. Из Таджикистана, Ирана, Китая, Турции и Индии через российско-казахстанскую границу в Челябинскую и Курганскую области поступило около девяти тысяч тонн продукции растительного происхождения. В основном это бахчевые культуры, а также свежие овощи и фрукты.