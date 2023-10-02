Больше всего овощей и фруктов в Челябинск везут из Узбекистана

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Из Узбекистана овощей везут почти столько же, сколько из Казахстана, Киргизии и Армении вместе взятых Фото:

Больше всего овощей и фруктов в Челябинск и Курган поступает из Узбекистана. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«За 8 месяцев 2023 года объем плодоовощной продукции, поступившей из Узбекистана, составил около 42,7 тысячи тонн. Из Казахстана, Киргизии и Армении — более 15 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе.

Из Таджикистана, Ирана, Китая, Турции и Индии через российско-казахстанскую границу в Челябинскую и Курганскую области поступило около девяти тысяч тонн продукции растительного происхождения. В основном это бахчевые культуры, а также свежие овощи и фрукты.

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Больше всего овощей и фруктов в Челябинск и Курган поступает из Узбекистана. Об этом URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «За 8 месяцев 2023 года объем плодоовощной продукции, поступившей из Узбекистана, составил около 42,7 тысячи тонн. Из Казахстана, Киргизии и Армении — более 15 тысяч тонн», — сообщили в пресс-службе. Из Таджикистана, Ирана, Китая, Турции и Индии через российско-казахстанскую границу в Челябинскую и Курганскую области поступило около девяти тысяч тонн продукции растительного происхождения. В основном это бахчевые культуры, а также свежие овощи и фрукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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