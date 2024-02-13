Жительница Екатеринбурга сообщила о падении лифта с человеком с 10 этажа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, лифт, подъезд, этаж
Человек пролетел восемь этажей в свободном полете Фото:

Жительница дома на ул. Академика Парина, 29 (Академический район) в Екатеринбурге заявила о падении лифта, в котором находился ее муж, с десятого этажа. Сначала женщина сообщила об этом в домовом чате, а затем привела подробности в беседе с URA.RU. При этом в управляющей компании дают иную картину.

«Мы живем на 22 этаже, он [лифт] до десятого этажа спускался нормально, а после началось свободное падение. Торможение резко произошло где-то между вторым и первым этажом. Если бы оно не случилось, не знаю, что было бы с моим мужем», — рассказала Евгения. По ее словам, муж успел попрощаться с жизнью во время падения и психологически сильно пострадал. Физическое состояние, по словам Евгении, у супруга удовлетворительное.

«Лифт останавливали для настройки уравновешивающей цепи. В ходе эксплуатации цепь вытянулась, кабину качнуло, но падения не было. Аварийная служба незамедлительно выехала на адрес, проверила настройки оборудования и дала рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Лифт временно отключили. Ситуация находится на контроле руководства», — сообщили корреспонденту в УК «Академический».

Жительница дома сообщила в чате о падении лифта
Жительница дома сообщила в чате о падении лифта
Лифт, по словам жильцов сорвался с десятого этажа, объявлений о прекращении работы на нем нет
Лифт, по словам жильцов сорвался с десятого этажа, объявлений о прекращении работы на нем нет
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Жительница дома на ул. Академика Парина, 29 (Академический район) в Екатеринбурге заявила о падении лифта, в котором находился ее муж, с десятого этажа. Сначала женщина сообщила об этом в домовом чате, а затем привела подробности в беседе с URA.RU. При этом в управляющей компании дают иную картину. «Мы живем на 22 этаже, он [лифт] до десятого этажа спускался нормально, а после началось свободное падение. Торможение резко произошло где-то между вторым и первым этажом. Если бы оно не случилось, не знаю, что было бы с моим мужем», — рассказала Евгения. По ее словам, муж успел попрощаться с жизнью во время падения и психологически сильно пострадал. Физическое состояние, по словам Евгении, у супруга удовлетворительное. «Лифт останавливали для настройки уравновешивающей цепи. В ходе эксплуатации цепь вытянулась, кабину качнуло, но падения не было. Аварийная служба незамедлительно выехала на адрес, проверила настройки оборудования и дала рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Лифт временно отключили. Ситуация находится на контроле руководства», — сообщили корреспонденту в УК «Академический».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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