Жительница Екатеринбурга сообщила о падении лифта с человеком с 10 этажа. Фото

13 февраля 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Человек пролетел восемь этажей в свободном полете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница дома на ул. Академика Парина, 29 (Академический район) в Екатеринбурге заявила о падении лифта, в котором находился ее муж, с десятого этажа. Сначала женщина сообщила об этом в домовом чате, а затем привела подробности в беседе с URA.RU. При этом в управляющей компании дают иную картину. «Мы живем на 22 этаже, он [лифт] до десятого этажа спускался нормально, а после началось свободное падение. Торможение резко произошло где-то между вторым и первым этажом. Если бы оно не случилось, не знаю, что было бы с моим мужем», — рассказала Евгения. По ее словам, муж успел попрощаться с жизнью во время падения и психологически сильно пострадал. Физическое состояние, по словам Евгении, у супруга удовлетворительное. «Лифт останавливали для настройки уравновешивающей цепи. В ходе эксплуатации цепь вытянулась, кабину качнуло, но падения не было. Аварийная служба незамедлительно выехала на адрес, проверила настройки оборудования и дала рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Лифт временно отключили. Ситуация находится на контроле руководства», — сообщили корреспонденту в УК «Академический». Жительница дома сообщила в чате о падении лифта Скрин: читатели URA.RU Лифт, по словам жильцов сорвался с десятого этажа, объявлений о прекращении работы на нем нет Фото: читатель URA.RU

Жительница дома на ул. Академика Парина, 29 (Академический район) в Екатеринбурге заявила о падении лифта, в котором находился ее муж, с десятого этажа. Сначала женщина сообщила об этом в домовом чате, а затем привела подробности в беседе с URA.RU. При этом в управляющей компании дают иную картину. «Мы живем на 22 этаже, он [лифт] до десятого этажа спускался нормально, а после началось свободное падение. Торможение резко произошло где-то между вторым и первым этажом. Если бы оно не случилось, не знаю, что было бы с моим мужем», — рассказала Евгения. По ее словам, муж успел попрощаться с жизнью во время падения и психологически сильно пострадал. Физическое состояние, по словам Евгении, у супруга удовлетворительное. «Лифт останавливали для настройки уравновешивающей цепи. В ходе эксплуатации цепь вытянулась, кабину качнуло, но падения не было. Аварийная служба незамедлительно выехала на адрес, проверила настройки оборудования и дала рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Лифт временно отключили. Ситуация находится на контроле руководства», — сообщили корреспонденту в УК «Академический».