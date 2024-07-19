Суд над американским журналистом в Екатеринбурге вступил в решающую стадию

В Свердловском областном суде начались прения по делу Гершковича о шпионаже

Вскоре после прений Гершковичу вынесут приговор Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

В Свердловском областном суде начались прения сторон по уголовному делу журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Судебное следствие было завершено накануне, 18 июля. В пятницу, 19 числа, участники процесса перешли к новой части разбирательств — судебным прениям. В заседании выступят истец, ответчик — то есть Гершкович, и их представители. Эта стадия процесса позволит подвести итог, выяснить, какие факты можно считать установленными, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения решения.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже по заказу ЦРУ: по версии следствия, он собирал секретные данные о работе оборонного «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил). Сам репортер вину отрицает. Подробнее о шпионском деле — в сюжете URA.RU.