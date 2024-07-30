Скандальный тюменский магазин откроет филиал в Сургуте

Скандально известный тюменский магазин одежды Shopmarki откроет филиал в Сургуте. Об этом владельцы рассказали в своих соцсетях. Ранее шоурум попал в скандал, когда летом прошлого года его забросали коктейлем Молотова по указу конкурентов.
«Сургут, мы едем к вам! Уже в августе мы открываем масштабный филиал», – рассказали владельцы магазина. Точная дата запуска магазина опока остается в секрете.
В Тюмени Shopmarki представлены двумя магазинами. Компания производит собственную линейку товаров и поставляет одежду и обувь других производителей.
В июне 2023 года на один из магазинов было совершено нападение. Неизвестные забросали витрины коктейлем Молотова, после чего в помещении начался пожар. Как позже выяснилось, заказчиком оказался конкурент, у которого в Тюмени также действует сеть магазинов одежды.
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