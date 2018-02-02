Отборные слухи о лучших людях России

21:06 02 февраля 2018 8

В России зарегистрировали первый гей-брак. И это не слухи Рис. Глеба Андросова

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что не попавших в «Кремлевский список» проверят спецслужбы. — Администраторам групп в соцсетях запретят быть анонимами. — Единороссов выгоняют из бесплатных офисов. — Уральского экс-министра отправили в Калининград. — Один из банков УрФО попал под пристальное внимание Центробанка. — «Смотрящий» за Сибирью готовится к войне. — Хоккеисты Ямала могут устроить бунт. — Глава Перми спровоцировал опасный протест.

И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Россияне, избежавшие «кремлевского списка», могут ответить за лоббизм

После публикации так называемого кремлевского списка США, ходят слухи, что те высокопоставленные чиновники, топ-менеджеры госкорпораций и крупные бизнесмены, кто не попал в этот доклад, будут отдельно проверяться российскими спецслужбами на наличие неформальных связей с Западом. Кроме того, говорят, что в сотрудничестве с западными коллегами будут выявляться факты лоббизма представителей российской элиты.

Бизнес хочет получить от Путина защиту от санкций

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмены, попавшие в «кремлевский список» США, надеются на выступление Владимира Путина на съезде РСПП, который запланирован на 9 февраля. По слухам, глава государства в закрытом формате может рассказать о программе экономической защиты будущих фигурантов санкционных списков и тех бонусах и компенсациях, которое государство сможет им гарантировать.

Яровая взялась за новый закон

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Встреча Владимира Путина с доверенными лицами вдохновила депутатов Госдумы на новые законопроекты. Так, в окружении вице-спикера Ирины Яровой говорят, что после высказывания президента о проблемах, которые создает анонимность в интернете, депутат дала задание экспертам готовить новую законодательную инициативу о необходимости идентификации администраторов всех групп в соцсетях. Как рассказывают коллеги Яровой, новый пакет поправок направлен на борьбу с деструктивными силами в интернете, которые приводят к таким трагедиям, как в школах Перми или Улан-Удэ.

Министры скупают посты в телеграм-каналах

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пиарщики чиновников и политиков говорят, что расценки на размещение постов в политических телеграм-каналах выросли почти в три раза с декабря прошлого года. Причем во многих популярных каналах уже выкуплены позитивные блоки на тех или иных чиновников с мораторием на упоминание других. Основные клиенты — министры и топ-менеджеры госкорпораций.

Слухи Свердловской области

Свердловский губернатор собирает молодую команду

Вакантная должность директора департамента кадровой политики позволяет свердловскому губернатору мгновенно производить новые назначения в обход бюрократических процедур. Буквально за текущую неделю новые должности в команде главы региона получили сразу два человека: Иван Детченя стал заместителем министра по внешнеэкономическим связям, а Юлия Хусаинова — его личным помощником. По слухам, в областной администрации обеспокоены спонтанными решениями губернатора, которые невозможно предсказать, а соответственно повлиять.

Недавно назначенному министру уже нашли замену

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам источников агентства, неожиданное назначение губернатором Евгением Куйвашевым своего личного помощника Ивана Детчени на пост заместителя министра по внешнеэкономическим связям сигнализирует о том, что в будущем именно он возглавит это ведомство. Как убеждают собеседники, Василий Козлов стал министром не потому, что является высококлассным специалистом. Дело в том, что необходимо было экстренно сместить с поста Андрея Соболева.

«Женщина с двумя высшими образованиями»

В администрации губернатора появилось выражение «женщина с двумя высшими образования». Под ним слухачи подразумевают представителя свердловского правительства. Кого — не признаются, но женщина, говорят, очень красивая, и данное обозначение связано вовсе не с ее интеллектуальным потенциалом.

Чиновница-модель не признается, что участвовала в конкурсе красоты

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юлия Хусаинова, нынешний помощник губернатора, заменившая Ивана Детченю, в свою бытность сотрудником Департамента культуры Тюмени попала на конкурс красоты «самые красивые девушки Тюмени» — в этом уверены ее знакомые, обнаружившие в интернете свидетельства этого участия. Правда, особого доверия они не вызывают — это несколько снимков в плохом разрешении на малоизвестных порталах. Сама Юлия сегодня скромно признается: «Всего лишь друзья так надо мной подшутили, я в этом конкурсе участвовать не планировала — скромность не позволяет».

Свердловские справедливороссы снова меняют лидера

Появились слухи, что руководитель свердловского отделения «Справедливой России» Геннадий Ушаков покинет свой пост в сентябре 2018 года. Говорят, что к этому времени может завершиться процедура его личного банкротства. Слухмейкеры опасаются, что судебные приставы не смогут взыскать с нему сумму, необходимую для покрытия требований кредиторов. И тогда теоретически может быть обращена взыскание на счета партотделения, которым он руководит. Есть версия, что для недопущения такого развития событий экс-лидер отделения Александр Бурков уже подбирает кандидатуру на смену Ушакову.

Рапопорт вступил в аппаратное противостояние с молодой девушкой

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В свердловском правительстве разворачивается противостояние между региональным министром спорта Леонидом Рапопортом и директором департамента по молодежной политике Ольгой Глацких. Дело в том, что после теплого приема олимпийцев Путиным и расширением списка возможных участников Олимпийских игр от России, в регионы были разосланы указания о начале формирования делегаций в Корею. Члены свердловского правительства и просто видные горожане пытаются втереться в доверие к Рапопорту, чтобы он включил их в списки. Правда, по слухам, альтернативный список готовит Ольга Глацких. Какой из них выберет губернатор, пока неизвестно

Директора Шарташского лесопарка выберут на безальтернативной основе

Открытый конкурс на должность директора Шарташского лесопарка могут превратить в срежиссированное шоу, как это уже было с конкурсами по поиску министра экономики и министра инвестиций, когда победители были известны заранее. В случае с Шарташом тоже появились явные фавориты. По словам слухмейкеров, новым директором, скорее всего, станет супруг экс-руководителя департамента образования Екатеринбурга Александр Умников. Сегодня он тесно связан со сферой туризма и заявляет, что знает, как развивать парк.

Мазуркевич и Щукин пойдут в гордуму как борцы с коррупцией

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть версия, что свердловские бизнесмены Сергей Мазуркевич и Владимир Щукин возглавят Ассоциацию антикоррупционных организаций, создаваемую под эгидой Свердловского союза малого и среднего бизнеса. Ожидается, что именно в образе главных борцов с коррупцией они выдвинутся кандидатами в депутаты Екатеринбургской гордумы. Знающие скандальные факты из биографии этих двух бизнесменов слухмейкеры удивляются возможности такого развития событий и ожидают, что их антикоррупционный проект может оказаться провальным.

В Екатеринбурге появились фальшивые представители губернатора

По слухам, некоторые будущие кандидаты в депутаты Екатеринбургской гордумы не санкционированно используют фамилию губернатора Свердловской области в своих предвыборных встречах. Есть версия, что один из таких случаев зафиксирован в музее Химмаша. Якобы во время празднования юбилея Сталинградской битвы представитель местной районной администрации предоставил слово некоему бизнесмену Сергею Зайкову, назвав его при этом представителем главы региона. Бизнесмен поздравил ветеранов с праздником. Сплетники считают, что Зайков — креатура депутата Госдумы Льва Ковпака и он будет баллотироваться в гордуму по Химмашу. По их мнению, с губернатором это выступление вряд ли было согласовано, так как областные власти сконцентрированы на проведении президентских выборов. Муниципальной кампанией они займутся только после 18 марта.

Свердловским единороссам придется выехать из бесплатных офисов

Есть версия, что в свердловское отделение «Единой России» пришло письмо из Генсовета с требованием перевести все финансовые операцию на официальную, прозрачную основу. Не исключено, что в связи с этим региональным партийцам придется покинуть офисы, предоставленные им бесплатно в помещениях муниципальных и государственных предприятий. Есть это произойдет, то единороссам придется искать деньги на аренду новых офисов. А свободных средств у свердловских единороссов, скорее всего, не так уж и много.

Шептий и Косинцев не войдут в предвыборный штаб «Единой России»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политические сплетники считают, что екатеринбургские власти завершают согласование состава будущего избирательного штаба «Единой России» по выборам депутатов гордумы. Есть версия, что на этот раз в штаб не войдут даже лидер партотделения Виктор Шептий и председатель регионального исполкома Александр Косинцев. Говорят, что до 90% мест в штабе займут муниципальные чиновники. Возглавит его с высокой долей вероятности областной депутат Михаил Клименко.

На главу минздрава ищут компромат

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Появились слухи, что недруги нового министра здравоохранения региона Андрея Цветкова погрузились в изучение госконтрактов, которые он курировал на предыдущем месте работы в свердловском противотуберкулезном диспансере. Якобы они надеются найти там закупки, сделанные по странным ценам. По неофициальным данным, кое-какие материалы ими уже найдены. Не исключено, что в случае получения достойного компромата оппоненты нового министра передадут его областному руководству.

Вихарев возглавит один из районов Екатеринбурга

Руководство мэрии Екатеринбурга ищет замену главе Кировского района Александру Лошакову. По словам слухмейкеров, его неоднократно заставали на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. А в последнее время он повадился устраивать себе сон-час прямо посреди рабочего дня. Также про Лошакова говорят, что он непозволительно ленив для городского чиновника и якобы всю работу за него выполняет зам Елена Глушкова. В качестве претендента на замену звучит фамилия Вихарева. Речь, правда, не о молодом депутате гордумы Григории, а об его старшем брате — адвокате и бизнесмене Алексее. Высоко оценив результаты работы Григория в статусе парламентария, в мэрии посчитали, что этот работоспособный тандем может быть очень полезен району.

Скандальный застройщик мстит свердловским властям

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

За активностью группы горожан, которые отстаивают сохранение недостроенной телебашни у цирка в Екатеринбурге, может стоять влиятельный бизнесмен. По словам слухмейкеров «URA.RU», инициатором кампании «Сохраним башню» выступает гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Он неоднократно выступал против сноса легендарного долгостроя. Но поднять протестную волну он решил в отместку свердловским властям, которые за прошлый год несколько раз раскритиковали его компанию за некачественные работы. Говорят, что Ананьев платит за акции активистов из собственного кармана.

Подчиненные Шептия могут отправить его в отставку

Фото: Василий Гришин © URA.RU

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий поставил жесткое условие всем руководителям первичек в регионе. Они должны обеспечить на своих территориях не менее пятидесяти процентов за кандидата в президенты Владимира Путина. Если где-то результат окажется ниже, это будет верным признаком того, что руководителя необходимо снимать. По словам источников, это не личная инициатива Шептия, а распоряжение центрального аппарата партии. Если первички провалят задание, то это будет поводом для отставки Шептия.

Свердловские единороссы готовятся представить «Коробейникова 2.0»

Свердловские «единороссы» начали продвигать на выборы в гордуму Екатеринбурга председателя молодежного парламента Свердловской области Артема Николаева. Как говорят инсайдеры, за раскруткой молодого парня стоит депутат регионального Заксобрания Елена Чечунова. Она буквально за руку водит парнишку на эфиры в студию ОТВ и предлагает прогубернаторским изданиям взять у него интервью. Источники агентства в молодежном парламенте рассказывают, что на посту руководителя молодежной организации Николаев занимался лишь осваиванием бюджета. Никаких проектов для молодежи Урала он не реализовал. Зато всегда был верен руководству «Единой России». В карьерном росте Николаева многие видят повторение судьбы депутата областного Заксобрания Алексея Коробейникова.

Двух свердловских мэров могут уволить из-за президентских выборов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэры-единороссы сразу нескольких свердловских городов отважились на беспрецедентный поступок. По словам источников агентства, глава Ивделя Петр Соколюк и его коллега из Белоярского городского округа Андрей Горбов агитируют жителей своих территорий голосовать на выборах президента за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В администрациях этих городов замечены агитационные материалы кандидата-коммуниста. И, как утверждают инсайдеры, лежат они там уже не первую неделю. То есть вариант «случайно подкинули» исключается. Если Горбова в силу его неопытности (он избрался осенью прошлого года) могут простить, то опытного ивдельского мэра уже вызвали на ковер к губернатору.

Из СИНХа бегут сотрудники

Из-за политики руководства УрГЭУ сотрудники уходят почти целыми отделами. Проректор по социальной работе Роман Краснов проводит почти ежедневные совещания по 3-3,5 часа. Большей части слухмейкеров смысл такой частоты непонятен. Эффективности работе эти совещания не придают. Поэтому сотрудники тех подразделений, которые подчиняются вечному помощнику Силина, бегут из СИНХа. А он набирает сотрудников под стать себе.

Адвокат, расследующий гибель группы Дятлова, испугался камер

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На прошедшей 2 февраля в Екатеринбурге ежегодной дятловской конференции почему-то не появился всеми ожидаемый адвокат Леонид Прошкин (бывший следователь-криминалист), чей приезд анонсировался. Он лишь прислал текст выступления, которое зачитали от его имени. На вопрос о причинах его отсутствия организаторы внятного ответа не дали, однако в кулуарах участники сбора сплетничали, что Прошкин испугался прессы. Ранее сообщалось, что он получил доверенности от родственников погибших дятловцев и готов взяться за [непосильную] задачу — возобновление уголовного дела, но просит за эту крупную сумму (СМИ даже называли цифру — 200 тысяч рублей). После этого адвокат предпочел не светиться перед камерами, чтобы не отвечать на вопросы о размерах своих гонораров.

Слухи Челябинской области

Челябинским промышленникам грозят прокуратурой за игнор Дубровского

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Борис Дубровский на этой неделе провел большое совещание с крупнейшими промышленниками региона. В повестке были два важных вопроса — выборы президента и льготы по налогам в обмен на реализацию программы экологических мероприятий (так называемое возмещение «налога на экологическую совесть»). Собственников и руководителей заводов попросили быть лично или, при уважительной причине отсутствия, прислать замов. Однако руководство Ашинского метзавода и завода «Агрегат» (тоже в Ашинском районе) не просто проигнорировало просьбу правительства, но, сославшись на болезнь, даже не направило своего представителя. Одним из участников совещания была областная прокуратура, руководство которой хотело обсудить экологический вопрос с главными действующими лицами. И теперь надзорное ведомство возьмет «прогульщиков» на особый контроль по исполнению принятых на совещании решений.

Мякуш недоволен Евстратовым

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В совещании губернатора с промышленниками участвовал и спикер Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш. Он был в гневе от того, что видный единорос, депутат ЗСО и председатель совета директоров АМЗ так показательно проигноровал важнейшие для электорального периода темы. Глава областного парламента намерен поговорить с металлургом на предмет соблюдения дисциплины или сложения полномочий.

Аристова и Алтушкина хотят поссорить с Дубровским

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые челябинские политики активно распускают слух, что собственники РМК и ЧЭМК Игорь Алтушкин и Александр Аристов якобы ищут преемника челябинскому губернатору Борису Дубровскому. Дескать, они недовольны экологическими инициативами действующего главы региона. В правительстве области над такими сплетнями только смеются. Все знают, что у Дубровского вполне рабочие отношения как с одним, так и с другим бизнесменом. А источники таких слухов предлагают искать среди тех, кто заинтересован в нагнетании обстановки накануне мартовских выборов.

Сушков усилился

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недавно назначенный вице-губернатором Сергей Сушков набирает аппаратный вес. Вопреки прогнозам, он сумел пролоббировать назначение своего человека главой подведомственного ему министерства сельского хозяйства. Именно Сушков настоял на увольнении руководителя другого подчиняющегося ему ведомства — министерства экологии Ирины Гладковой. С одной стороны, это продемонстрировало его силу и близость к губернатору Борису Дубровскому. С другой — это же вызвало ревность сразу с нескольких сторон. Это предприятия-загрязнители, не сумевшие добиться назначения лояльного министра экологии, и коллеги по правительству и другим органам власти. Появился даже слух, что на Сушкова собирается некий компромат, который должен приструнить чиновника.

Под Шалем закачалось кресло

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области с улыбками вспоминают аппаратное совещание у губернатора в понедельник. На нем замглавы региона Сергей Шаль эмоционально докладывал по своему вопросу. А когда закончил выступление, облегченно плюхнулся в кресло, да так, что спинка не выдержала и сломалась. Чиновник едва не упал. Все захохотали. И теперь стали шутить, что под Сергеем Шалем закачалось кресло. В самом прямом смысле.

Гартунг пиарится на имени Путина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Технологи выборного штаба Владимира Путина ждут, когда депутат Госдумы и лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг полюбит президента хотя бы так же, как и себя. Партия парламентария поддержала на выборах главу государства. Все ждали, что Гартунг начнет активно агитировать своих сторонников и эсеров прийти и проголосовать за своего кандидата. Но, складывается ощущение, что на всех публичных акциях депутат занимается самопрезентацией, а уже в конце чуть ли не добавляет: «ах, да, кстати, и немного о Путине». А ведь когда Гартунг начал изображать какую-то работу на своего кандидата, все подумали, что это может привести к потеплению отношений с губернатором Борисом Дубровским, венцом которого должен был стать визит главы государства на Челябинский кузнечно-прессовый завод, принадлежащий семье депутата.

Скалуновы переехали в Москву

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семейство экс-начальника ГУ МВД по Челябинской области Владимира Скалунова окончательно переехало в Москву. Из-за связей с бывшим губернатором Михаилом Юревичем главу клана не взяли на новую должность в полицию. Затем не продлили контракт с его супругой, замминистра образования области Ириной Скалуновой. А теперь у сына Юрия Скалунова забрали бизнес по эвакуации автомобилей, которым он якобы занимался через подставных лиц и екатеринбургскую фирму. После этого уже все семейство ничего не держит на Урале. Говорят, возвращаться из столицы они больше никуда не намерены.

Депутат и телевизионщики побоялись Аристова

Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

После того, как региональное управление Росприроднадзора выиграло суд у ЧЭМК Александра Аристова о ликвидации шлакоотвалов комбината, один из местных телеканалов решил сделать об этом сюжет. Журналисты съездили на место и записали стедапы и синхроны, решили взять мнение эксперта. Для того позвонили председателю комитета по экологии Госдумы, челябинцу Владимиру Бурматову. А тот, говорят, отказался вмешиваться в ту тему. «Вы что, хотите поссорить меня с Аристовым?» — якобы заявил парламентарий и бросил трубку. Дальше — больше. Во время подготовки сюжета их вызвали к руководству и велели заняться другим проектом. Директор телеканала еще больше испугался олигарха. Сюжет в эфире не вышел и уже не появится.

Бурматов перехватил приз у Холода

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На торжественной церемонии вручения премии «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» в Тюмени челябинскому региональному отделению «Единой России» вручали награду за партийный проект «Городская среда». Для этого приехал его куратор, депутат гордумы Дмитрий Холод. Но когда стали объявлять победителя, на сцену вместо него вдруг вышел депутат Госдумы Владимир Бурматов. Челябинская делегация оказалась шокирована такой прытью своего земляка. Но потом вспомнила о разногласиях людей Бурматова и первого вице-спикера гордумы Сергея Овчинникова, в том числе по проекту «Городская среда».

Гладкову отправили в Калининград

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В тусовке челябинских общественников обсуждается переезд недавно уволенной министра экологии Ирины Гладковой в Светлогорск, курортный город Калининградской области, где у нее живет муж. Она, дескать, перебралась и поближе к дочери, которая обосновалась в Норвегии. Однако недавно ее застали в одном из супермаркетов. Чиновник рассказала, что впервые вздохнула спокойно после мощного прессинга последних лет. Чувствует себя прекрасно, даже помолодела и похорошела. Говорит, что никуда не собирается переезжать. А решила заняться собой и восстановить нервы.

Гуревич поиграл на нервах промышленников и экологов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный активист Яков Гуревич славно поиграл на нервах промышленников во время выступления на круглом столе по экологии на площадке Общественной палаты области. Сначала он предложил челябинской свалкой засыпать Коркинский угольный разрез. Этим он отправил в состояние шока представителей Коркино и Розы, которые стали прикидывать эффект от нынешних техногенных пожаров, помноженный на вонь со свалки, выделяющийся от мусора газ и гарь. На этом общественник не остановился. И озвучил еще более шокирующие цифры по объему выброса вредных веществ. Теперь уже руководители предприятий чуть ли не подпрыгнули. Начали задавать вопросы по методике, разбираться с данными. А на следующий день после круглого стола Гуревич разослал письма с извинениями. Оказывается, он перепутал килограммы с тоннами.

Молодежь из АУЕ тусуется у «Макдональдса»

Фото: Facebook

В челябинских соцсетях распространяется странная информация о том, что у «Макдональдса» по Комсомольскому проспекту стала ошиваться внушительная группа подростков, которых называют по месту тусовки «маковскими». Родители школьников делятся, что эти школьники пропагандируют культуру АУЕ (арестанско-уркаганское единство). И якобы вымогают у ровесников деньги на посылки зэкам в колонии. В правоохранительных органах заявляют, что все это неправда. Но на всякий случай ориентировали сотрудников чуть более внимательно отнестись к району «Макдональдса».

Полиция усиливает два райотдела

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухи о неких молодежных группировках могут подогреваться информацией о том, что руководство полиции решило усилить отделы Курчатовского и Калининского районов. Сами силовики объясняют, что эти территории в последнее время сильно выросли по численности населения. А количество полицейских там равно другим районам, где живет намного меньше людей. И, чтобы соблюсти пропорцию полицейских к числу горожан, решено усилить два райотдела.

Захар и Шумаков попали в оперативную разработку

Фото: источник в правоохранительных органах

Челябинские силовики активно проверяют информацию о приехавшем из Азербайджана и широко развернувшемся на местном рынке предпринимателе Зиеддине Велиеве по прозвищу Захар. Поговаривают, что он подмял под себя практически все киоски и павильоны в Калининском и частично Центральном районах Челябинска. А помогал ему в этом якобы депутат гордумы Сергей Шумаков, директор МКУ «Городская среда», которое должно следить за законностью на рынке временных некапитальных объектов. В связи с этим, полагают собеседники, сам парламентарий, как возможный бизнес-партнер Захара, также попал в разработку отдела по борьбе с оргпреступностью управления угро полицейского глава.

Петрова сравнивают с Кочетковым

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководители управляющих компаний Челябинска высказывают недовольство новым начальником управления ЖКХ мэрии Челябинска Дмитрием Петровым. Коммунальщики вспоминают, что при его предшественнике Сергее Кочеткове проходили еженедельные заседания штабов, где проводился разбор полетов, назначали ответственных за определенные участки работ. Сейчас, говорят коммунальщики, такие совещание превратились в какие-то посиделки, на них приглашаются некие лекторы, которые учат опытных директоров правильно работать. А оперативность и координация куда-то исчезают. Некоторые коммунальщики намерены доложить о такой ситуации руководству, пока все это не привело к авариям на сетях и подобным проблемам.

Бородовских «топит» коллег

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер Металлургического райсовета Челябинска Алексей Бородовских поставил коллег в очень неприятное положение на заседании политсовета местного отделения «Единой России». Партийцы проводили разбор полетов, выясняя, почему депутат вместе с коллегами Андреем Наймушиным и Александром Иванюком отказались голосовать за Дмитрия Алехина на выборах председателя райсовета. Присутствовали только первые двое, причем Наймушин признал вину, сказал, что все осознал и исправится. А вот Алексей Бородовских начал пререкаться, настраивая против себя практически всю политическую элиту района. Вице-спикер начал топить коллег — перечислил всех, кто хотел проголосовать против. Привел пример, что Владимир Истомин тоже однажды проголосовал не так, как решили на заседании фракции. В итоге вынудил всех принять решение разобрать давнюю ошибку Истомина на следующем заседании фракции «ЕР» в райсовете. Правда, коллеги заключили, что и поведение Бородовских требует отдельной оценки, поскольку он не сделал выводы. Вопрос будет ставиться и по его должности вице-спикера (это освобожденный пост), и по членству во фракции, и в партии.

Войнов хвастается связью с Путиным

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курьез произошел на процессе по делу ОПГ «Турбазховские», по которому проходят бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский и другие обвиняемые в заказных убийствах и вымогательствах. Бывшего спикера Миасса Игоря Войнова по видеосвязи из московского суда спросили, что ему говорит дата 7 октября 2005 года. В этот день, по версии следствия, «Турбазовские» расстреляли бизнесмена Андрея Падучина. Однако Войнов это запамятовал. Зато не преминул возможностью похвастаться: «В этот день мне исполнилось 55 лет, а президенту Владимиру Владимировичу Путину — 53 года!». Это вызвало улыбки у участников процесса. А Войнов сообразил, что речь все-таки о суде над ОПГ.

Платонову припомнили махинации с землей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые неприятности начинаются у председателя собрания депутатов Кунашакского района Алексея Платонова после того, как его лишили водительского удостоверения за побег с места ДТП и отказ проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. По партийной линии уже потребовали уволить его с поста спикера и секретаря местного отделения «Единой России». А силовики якобы вдруг подняли запылившиеся было в архивах материалы по махинациями с землей, которые Платонов совершил на посту руководителя «Оценочной палаты». И теперь депутату, вероятно, придется отвечать не только на обвинения в пьяной езде, но и на более серьезные.

Слухи Тюменской области

Охотники за кадрами не дремлют

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В правительстве Тюменской области столкнулись с реальной нехваткой молодых кадров. Желающих работать на власть хоть отбавляй, но тех, кто это действительно может делать — по пальцам пересчитать. Нужны стрессоустойчивые, командные и умные. Отчаявшись найти таких среди соискателей рабочих мест, в областном правительстве решили запустить образовательную программу, которая позволит выбрать среди молодежи будущих чиновников, в том числе и высшего уровня, обучить их и «прокачать», используя самые современные методы воздействия. Вероятнее всего, такая программа будет запущена после выборов. Однако тайные наблюдатели уже осматривают потенциальных учеников. Так что работайте усерднее, господа, возможно, именно в этот момент за вами наблюдает охотник за кадрами из тюменского правительства.

Третий банк в Тюмени попадает под пристальное внимание ЦБ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Третий банк в Тюмени попадает под пристальное наблюдение Центробанка. После банка «Югра» и Промсвязьбанка, Сибирский банк реконструкции и развития начал испытывать сложности с обслуживанием клиентов. 31 января было приостановлено проведение операций по счетам физических и юридических лиц. Причиной прекращения обслуживания сотрудники банка называют технические неполадки и проходящую в данный момент проверку Банка России. Однако слухачи уверяют, что дело не в технических неполадках. Якобы финансовое учреждение отключено от платежной системы БЭСП (Банковские срочные электронные платежи). А это указывает на наличие серьезных проблем. Как правило, после отключения от системы БЭСП, следуют санкции Центробанка, а именно, у банка отзывают лицензию. Пока сотрудники банка стараются делать вид, что ничего не произошло, да и вкладчики надеются, что все обойдется. Напомним, что в Тюмени отрыто четыре офиса СБРР и очередей около них пока не наблюдается.

В Облдуме срочно изымают тираж буклетов…

Говорят, что в Тюменской областной думе изымают весь тираж буклетов о депутатах. Причиной якобы стала досадная опечатка, случайно вкравшаяся в самое главное слово. «Зампредседателя Облдумы Андрея Артюхова в буклете назвали…епутатом, — шепчутся слухачи. — Поэтому теперь в думе в панике собирают весь тираж для уничтожения».

…, а спикер хочет уволить неугодную сотрудницу

В Тюменской облдуме ползут слухи о том, что руководитель аппарата Анна Кащук в скором времени будет искать себе новую работу. «О ее скором увольнении заговорил уже сам спикер думы Сергей Корепанов, — уверяют слухачи. — Причиной якобы стало то, что Кащук испортила отношения практически со всеми, и терпеть дальше ее выходки спикер не намерен».

В тюменском ОНФ поменяют руководство

Фото: Василий Гришин © URA.RU

Внезапный визит руководителя федерального Исполкома ОНФ Алексея Анисимова в Тюмень, по мнению слухмейкеров, подтверждает грядущую кадровую революцию в отделении местных «фронтовиков». «В последнее время тюменский ОНФ снискал себе славу самого скандального и ангажированного в стране, сумев разругаться даже с региональной Общественной палатой», — уверяют злопыхатели. Поговаривают, что Анисимов под предлогом объезда региональных отделений в предвыборный период изучил ситуацию в тюменском ОНФ, провел консультации с областными чиновниками и «смотрины» потенциальных кандидатов в депутаты гордумы от ОНФ. Теперь слухмейкеры гадают, кто войдет в новое руководство местных «фронтовиков».

Сторонники Грудинина устроили битву

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени началось соперничество между двумя штабами Грудинина. Один штаб курирует областное отделение КПРФ, второй — называется «Штаб народного кандидата в Президенты Грудинина», и организовали его сторонники кандидата. Как пояснили слухачи, создание второго штаба, который курируется напрямую из центра, связано со слабой деятельностью местных коммунистов. Во-первых, они проигнорировали начало предвыборной компании, поскольку ушли на новогодние каникулы в конце декабря, в то время как центральный штаб работал все новогодние праздники. А во-вторых, тюменцы, по непонятной причине, не хотят заниматься печатью и распространением агитационных материалов. Слухачи шепчут, что вместо 600 тыс. экземпляров различных агиток, в тюменском КПРФ напечатали всего одни выпуск газеты объемом 100 тыс. экземпляров. Да и та лежит в офисе.

Кроме того, в городе не видно баннеров с фото кандидата в президенты от КПРФ. Видимо, местные коммунисты сэкономили на наружной рекламе. Такая деятельность предвыборного штаба в регионе не могла не вызвать недовольство коллег из Москвы. В адрес январского пленума ЦК КПРФ, который прошел накануне, было направлено письмо о слабой деятельности тюменского предвыборного штаба. Будем ждать более яркой реакции московских коммунистов. А тем временем слухачи подтверждают раскол в стане тюменских коммунистов. И шепчут, что виной всему…

Грудинин рассорил тюменских друзей-коммунистов

Говорят, в тюменском отделении КПРФ вновь обострилась внутрипартийная борьба. Выдвижение Павла Грудинина выбило почву из-под ног местных красных, которые уже распределили будущие полномочия и мандаты гордумы. «Вечный внутрипартийный оппозиционер Динар Абукин, выиграв предыдущий бой с главой обкома, формально не участвует в разборках, поставив всё на Грудинина, — говорят слухачи. — А вот среди придворных „красной леди“ Тамары Казанцевой царят разброд и шатание: традиционное коммунистическое стукачество и „закладывание“ коллег внезапно перестало приносить плоды». Поговаривают, раскол прошел даже между неразлучными прежде друзьями Александром Чепиком и Владиславом Селифановым. Впрочем, по мнению наблюдателей, такие обострения у тюменских коммунистов случаются с завидной регулярностью, и, как правило, заканчиваются очередным временным перемирием сторон, с невыполнимыми обещаниями учесть интересы всех участников.

Активные горожане запутались в лозунгах

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцы, которые собирались в субботу, 3 февраля, пойти на митинг в поддержку российских олимпийцев, изрядно дезориентированы — внезапно оказалось, что акция посвящена 75-летию Сталинградской битвы. «Мы не против этой темы, просто несколько непонятно, какие лозунги с собой брать», — пожимают плечами активные горожане.

Явка на митинг будет строго контролироваться

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Злопыхатели поговаривают, что на самом деле далеко не все активные горожане по собственному желанию пойдут на митинг. «У занятых людей суббота расписана вплоть до минут, и втиснуть туда пару часов стояния на морозе сложно, — делятся сплетники. — Но в этот раз явку решено обеспечить строго: отмечать пришедших якобы будут специально назначенные люди от учреждений, и тот, кто не получит заветную галочку напротив фамилии, столкнется потом с большими неприятностями».

В супруги — по очереди

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменские школы пока не берут приступом родители в надежде записать в учебное заведение своего первоклассника, зато очереди зафиксированы в тюменский ЗАГС. Люди уже размещают фото в социальных сетях. Официальная причина в том, что изменились правила подачи заявлений. Теперь дату долгожданной церемонии можно выбрать за полгода до регистрации. Сотрудники ЗАГСа говорят, что тюменские молодожены штурмуют ЗАГС, чтобы разобрать все красивые даты, пока они не закончились. Однако слухачи уверяют, что проблема не в желании молодоженов, а в программном обеспечении, на которое были переведены тюменские ЗАГСы. «То ли программа „сбоит“, то ли сотрудники в ней пока не разобрались», — выясняют слухачи. А желающие пожениться дожидаются очереди на улице. Ничего, зато будут знать, что брак — это дело нелегкое.

Тюменские общественники могут остаться на улице

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Общественный центр имени Текутьева лишился своего здания по улице Мельникайте. Теперь центру предоставили новое помещение, которое, вероятно, также будет дано на непродолжительное время. Дело в том, что предводитель тюменских общественников Михаил Мельцер, как сообщают источники, хорошо поторговался с местными властями. В итоге, Мельцеру и НКО, которые также обитают под крышей центра Текутьева, дали новые площади, о чем он торжественно сообщил на своей странице в ФБ. Однако общественник умолчал маленькую деталь: помещение взято в пользование у администрации города. Как уверяют слухачи, теперь центр Текутьева можно будет легко заставить переехать еще раз, но без предоставления новой жилой площади. Очень уж не нравится Мельцер тюменскому истеблишменту.

Из-за паленой водки может пострадать тюменский чиновник

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Говорят, что уголовное дело с подпольными алкогольными заводами, которое возбудили в УМВД по Тюменской области — только начало громких крупных разоблачений. «Это очень серьезный незаконный бизнес, и тут речь идет не только об огромных деньгах, но и давно сложившихся сферах влияния, — с опаской шепчутся слухачи. — Полиция в Ишиме давно знала про водочный цех, но его не трогали, пока не ушел на пенсию прежний начальник местного МО МВД». Злопыхатели уверяют, что некоторое беспокойство уже начали испытывать настоящие организаторы этого бизнеса. «Один из них раньше сам был большим полицейским начальником, а сейчас работает замом в подразделении Главного управления строительства области», — считают слухачи.

Ишимцы испугались коллекторов из-за многомиллионных долгов

В Ишиме горожане обеспокоены тем, что закрытое уже МУП «Ишимские теплосети» выставило на торги долги управляющих компаний — всего 74 миллиона рублей. «„Управляшки“ не перечисляли наши деньги теплосетям, а теперь долги выкупят коллекторы, и начнут выбивать их с укашек, а те все опять повесят на нас», — якобы переживают ишимцы. Злопыхатели шепчутся, что долги возникли не просто так: муниципальным имуществом в ту пору ведал заммэра Сергей Безштанько, но никаких мер к защите муниципальных теплосетей не принимал. «А сейчас Безштанько пристроен работать куда-то в ГО и ЧС, но при этом вдруг оказался организатором аукциона по продаже долгов и возглавил ликвидационную комиссию муниципальных теплосетей. Случайность? Не думаем», — шепчутся слухачи.

Тобольские полицейские прикрыли товарища…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тобольске ползут слухи, что сотрудник ГИБДД, весело проводивший ночь в баре «Ковчег», якобы все же был при исполнении. «Там была путаница с документами, когда этого человека, личного водителя главы тобольской ГИБДД Лукьянова, назначили и. о. командира роты, — шепчутся слухачи. — Сначала по документам было на четыре месяца, потом на шесть. А после медосвидетельствования, когда у него нашли 0,15 промилле, оказалось, что снова на четыре». Слухмейкеры восхищены поведением руководителя местной ГИБДД: этот своих в беде не бросает.

…, а горожане в шоке от идеи одиозного тюменского депутата

Поговаривают, что инициативу тюменского депутата Игоря Ракши по переименованию одной из самых известных улиц подгорного Тобольска — улицы Хохрякова, сами тоболяки уже сочли попыткой подставить главу местной администрации Владимир Мазура. «Голосование по переименованию уже началось в соцсетях, и в основном горожане возмущены и высказываются резко против, — говорят слухачи. — Некоторые даже предлагают переименовать самого Ракшу, интересуясь, кто он такой и зачем лезет в наши дела». Злопыхатели напоминают, что процедуру переименования придется вести самому Мазуру, а это спровоцирует крупный скандал с горожанами перед самыми выборами. «В Тюмени есть люди, которые сами хотят Тобольском поруководить. А Мазуру эту ситуацию сгладить вряд ли удастся», — шепчутся слухачи.

Школа Михаила Казиника в Тюмени учит выходить замуж и находить мужчин

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Открытая с большой помпой в октябре минувшего года с участием самого маэстро Михаила Казиника, чей график расписан на годы вперед, школа будущего «Культура» якобы стала предлагать весьма специфические платные услуги. «Заявлялось, что школа займется творческим развитием детей, но на деле она оказалась просто дорогой продленкой, — шепчутся слухачи. — А в последний месяц социальные сети запестрили объявлениями о проведении на базе школы платного семинара на весьма животрепещущие для истинных «ценительниц культуры» темы: «Как выйти замуж», «Как сохранить семью», «Что сделать, чтобы мужчина появился в вашей жизни?». Цены — от пяти до семи тысяч рублей. «Интересно, какое отношение к великому маэстро Казинику имеет такая деятельность школы, открытой по его инициативе? — любопытствуют слухачи. — И что по этому поводу скажет сам Михаил Казиник?».

Слухи ХМАО

Имя Шойгу используют, чтобы привлечь внимание Комаровой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ветераны войн Афганистана и Чечни удивлены планируемым в ХМАО визитом министра обороны Сергея Шойгу, о котором заявили организаторы Вечера памяти погибших ветеранов боевых действий в Нефтеюганске. По версии слухачей, инициаторы этого мероприятия решили просто использовать Шойгу, чтобы заманить к себе VIP-гостей, в том числе и губернатора Югры Наталью Комарову. «А потом в последний момент скажут — Шойгу приехать не смог, но очень хотел и шлет всем привет», — смеются сплетники.

Создатель портала «Чиновник.ру» Шмонин взялся за старое

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как шепчутся в медиасообществе ХМАО, скандально известный бизнесмен Эдуард Шмонин, которого подозревают в шантаже и вымогательстве, опять взялся за старое. По версии слухачей, после выхода из изолятора временного содержания под домашний арест Шмонин якобы дал указание своему бывшему работнику Михаилу Кокореву создать новый интернет-ресурс. Слухмейкеры считают, что новый проект будет клоном сайта «Чиновник.ру», где публиковались порочащие представителей югорского истеблишмента сведения. Сам Шмонин обвиняется в клевете и распространении порнографии.

…и готовится уйти в бега

Источники в правоохранительных органах ХМАО обсуждают другие слухи касательно Эдуарда Шмонина. По их версии, Шмонин уверен в том, что суд вынесет обвинительный приговор и отправит его за решетку. Силовики судачат, что бизнесмен категорически не желает возвращаться в тюрьму и намерен бежать из страны.

Югорские аборигены рвутся во власть

Как шепчутся в кулуарах окружной думы ХМАО, представители коренных малочисленных народов Севера проявляют небывалую ранее политическую активность. По версии слухачей, десятки молодых людей пришли вступать в партию «Единая Россия». Слухачи не могут найти логического объяснения появления такой политической активности среди ханты и манси. Судачат, якобы главным агитатором и идеологом активистов является депутат окружной думы Еремей Айпин, который обещает большое будущее своим новым соратникам.

Продавец ядовитой водки сдал все VIP-связи

По слухам, задержанный в декабре в Нефтеюганске Арифджан Худаяров пошел на сделку со следствием. Бизнесмена обвиняют в продаже контрафактного алкоголя, содержащего метанол. Говорят, якобы Худаяров пытается убедить следствие, что является только управляющим криминальным бизнесом, а организаторы — высокопоставленные чиновники и силовики. Рассказывают, что в СКР уже начали работать по новым фигурантам скандальной истории.

Югорские мэры обсуждают в Telegram грядущие отставки

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, якобы мэры ХМАО завели собственный чат в Telegram. По слухам, там главы городов и районов активно обсуждают повестку региона. Рассказывают, что главной темой в последние дни стала информация о планируемых в округе отставках. Мэры делятся своими впечатлениями от поездок губернатора Натальи Комаровой, меняются опытом в проведении Гражданских форумов. Говорят также, что главы активно обсуждают рубрику «Слухи» агентства «URA.RU». «В пятницу вечером обычно все выходят в онлайн и делятся впечатлениями от свежей порции слухов. Кстати, обсуждают не только югорские сплетни, но и то, о чем говорят в других регионах», — рассказывают слухмейкеры.

Самый известный вор в законе ХМАО готовится к войне

В кулуарах обсуждают сплетни из криминального мира Югры. Рассказывают, якобы у вора в законе Зятька, который является смотрящим не только за ХМАО, но и за большой частью Сибири, испортились отношения с несколькими криминальными авторитетами Сургута. Говорят, конфликт начался из-за попытки этих авторитетов легализоваться и получить влияние на местную власть. «Зятек — вор старой формации, такие действия он не приемлет и считает, что подобные игры могут отразиться на всем криминальном мире. Кому аукнется в первую очередь? Зятьку и его окружению», — делятся слухачи.

Сурлевичу прочат пост в мэрии Сургута

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, якобы бывшего вице-мэра Сургута Андрея Сурлевича рассматривают в качестве кандидата на одну из должностей в администрации города. Бывший чиновник сейчас работает в компании «Сибпромстрой», но, по слухам, не против вернуться в мэрию. Рассказывают, что Сурлевича могут сделать заместителем главы или даже новым градоначальником в случае отставки команды действующего мэра Вадима Шувалова.

Базаров приедет в ХМАО на суд над убийцей дочери и внука

По слухам, бывший вице-мэр Сургута Владимир Базаров собирается на несколько дней прилететь в ХМАО. Говорят, вице-губернатор Севастополя планирует посетить суд над местным жителем, который поджег балок в Сургуте в 2011 году — в пожаре погибли дочь и внук чиновника. Рассказывают, якобы во время визита у Базарова запланированы и встречи с представителями местной элиты, но о чем пойдет речь — пока что неизвестно.

Экс-мэру Сургута предлагали откупиться от силовиков

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В кулуарах обсуждают приближающуюся развязку песочного дела экс-мэра Сургута Дмитрия Попова. В ближайшие месяцы арбитраж ХМАО должен вынести решение по сделке о продаже муниципального песка, а затем и следствию предстоит определиться с уголовным делом по этой же сделке. Говорят, якобы Дмитрию Попову еще в самом начале скандальной истории предлагали дать денег, чтобы откупиться от силовиков, однако мэр предпочел уйти в отставку. «Бывшие коллеги из „Сургутнефтегаза“ хотели скинуться, но Дмитрий Валерьевич отказался — не хотел быть на крючке у „погон“ и уверен в своей невиновности», — судачат слухачи.

Ботанический сад хотели отдать скандальному застройщику

Говорят, якобы в истории с Ботаническим садом Сургута неожиданно всплыло имя местного строителя Владимира Трифонова. Предприниматель получил известность благодаря точечной и незаконной застройке — например, получив участок под дом, решил построить гостиницу возле «долины нищих». Поговаривают, якобы первоначально именно Трифонов собирался возвести коммерческий объект в парке «За Саймой», для чего еще при Попове поменяли назначение земельного участка. «Непонятно, на что Трифонов рассчитывает сейчас, там и без него хватает желающих, но он активно выступает против Ботанического сада на стороне администрации», — удивляются сплетники.

Слухи ЯНАО

Если гора не идет к Магомеду, Магомед тоже не торопится…

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Говорят, что вслед за отменой посещения губернатором Кобылкиным 7 февраля Ноябрьска, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков тоже решил не придавать особого значения началу строительства нового детского сада в городе. Ранее этот повод планировали использовать для посещения Ноябрьска оба высоких руководителя. Но кто-то все-таки осмелился подсказать своим боссам, что светиться на таком сомнительном поводе нежелательно.

Закладку детского сада переносили несколько раз по необъяснимым причинам. А жители нового 8 микрорайона переживают, что мест в детском саду не хватит даже их детям. Дело в том, что по мере приближения закладки строительства количество планируемых мест для детей таким же необъяснимым способом сокращалось. Сначала речь шла о 200 местах, затем о 190, а по последней версии детский сад уже рассчитан только на 180 мест.

… и вместе идут в другую сторону

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В итоге, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и предправления «Газпром нефти» Александр Дюков могут пересечься только в Муравленко, 8 февраля. Официальным поводом должно послужить открытие Ледового дворца «Авангард», который построен тем же постоянным подрядчиком, что будет строить и детский сад в Ноябрьске, компанией «Магнум».

А неофициальным поводом служит продолжение переговоров о «мягком» сценарии ухода «дочки» «Газпромнефть-ННГ» из Муравленко. Нефтяники с осени прошлого года пытаются приучить жителей нефтяного города, когда-то построенного объединением «Ноябрьскнефтегаз», к закрытию филиала дочернего предприятия и перебросу всех управленческих кадров в Ноябрьск. При этом речь, конечно же, не идет о закрытии месторождений или приостановке работы на них.

Бурдыгин лишится еще одного заместителя

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В администрации Губкинского приезд губернатора ждут с замиранием сердца. Есть повод понервничать у главы администрации Сергея Бурдыгина. Причиной переживаний главы, говорят злопыхатели, стало решение по своему первому заместителю, деятельность которого в области градостроительства попала под внимание губернатора после многочисленных жалоб жителей города.

Говорят, что мэр и готов бы решиться на расставание с первым замом, но ведь его прислал сам губернатор. И своей решимости у Бурдыгина не хватает. Сам первый замглавы, Роман Галкин, тоже переживает за свое будущее. Ведь формально он не оправдал доверие губернатора. Бурдыгин уже пожертвовал одним профильным замом после того, как губернатор пообещал разобраться с кадрами в городе во время своей ежегодной «прямой линии» с населением. Сейчас, возможно, отвечать придется личному первому заместителю.

Нефтяникам Ямала аукаются обвинения в «коммерческом подкупе» нефтяного генерала и федерального чиновника

Фото: Максим Егоров © URA.RU

Нефтяники Ямала «добрым» словом вспоминают инцидент с арестом федерального чиновника надзорного органа и одного из руководителей ямальской нефтяной «дочки». После ареста по обвинению в коммерческом подкупе и посредничестве Павла Крюкова и Реваза Порфирова все чаще приходят сообщения о взыскании немалых штрафов за технологические и экологические нарушения с нефтяных компаний на Ямале.

Ростехнадзор и природохранная прокуратура пачками передают в прокуратуру факты нарушений нефтяниками законодательства. Суды не щадят нефтяников и налагают миллионные штрафы. Особенно, как и ожидалось, страдает «Газпромнефть-ННГ». Но под пристальное внимание попали все нефтяные производства Ямала без исключения.

«Солдатских матерей» вышвырнули на улицу

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известная общественная организация Ноябрьска «Комитет солдатских матерей», защищающая ямальских солдат в частях по всей России, осталась без помещения и регистрации. В декабре прошлого года детище известной общественницы, рейтинг которой совсем недавно был выше глав администраций муниципалитетов ЯНАО, Людмилы Буряк, осталось без регистрации Минюста по формальному поводу. А совсем недавно администрация Ноябрьска лишила общественницу и муниципального помещения. Наблюдатели говорят, что выселение организации произошло в жесткой форме. Общественников буквально выкинули из помещения, поменяв замки.

Общественность Ноябрьска, включая предпринимательское сообщество, которое традиционно помогало «Комитету солдатских матерей» в сборе посылок для ямальских солдат, не поняла такие суровые действия представителей городской власти. Эти и другие ошибки существующей администрации города по отношению к предпринимательскому сообществу не добавят плюсов, сетуют представители малого бизнеса и общественники. Особенно в преддверии президентских выборов. «Если с нами так поступают, пусть не ждут от нас тоже ничего хорошего», — говорят неравнодушные жители города.

Ямал захватили бои без правил…

Фото: Дарья Попова © URA.RU

Города Ямала захватывает новая страсть — бои без правил. Старт увлечению дал успешно проведенный в конце октября в Салехарде турнир ММА на приз губернатора ЯНАО. Власти понравилось мероприятие. В Салехарде создали промоутерскую организацию по боям без правил Arctic Fighting. Муниципалитеты правильно расшифровали сигнал и стали организовывать у себя подобные турниры один за другим.

В начале декабря прошлого года в Муравленко прошел окружной турнир по боевому самбо, который посетил «Последний Император» Федор Емельяненко. Бойцы из шести ямальских городов показывали, чего они стоят создателю ММА в России. 17 февраля Губкинский устраивает чемпионат и первенство ЯНАО по смешанным единоборствам ММА. В этот же день в столице ЯНАО проведут «Битвы в Арктике». Новый Уренгой примет турнир по правилам ММА 23 февраля. А в Ноябрьске развитие получил экстремальный уличный вариант боев без правил «Стрелка». В конце прошлого года «уличные» промоутеры провели два турнира по весьма либеральным правилам. В ближайшее время «стрелочники» собираются объявить о датах турниров этого года.

…, а хоккеисты готовы устроить бунт

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Новый скандал зреет в ямальской Ночной хоккейной лиге (НХЛ). Играют в ней не профессионалы, а исключительно любители. Однако среди команд в регионе зреет недовольство. Говорят, что среди игроков салехардской команды «Восход» играют несколько профессиональных спортсменов, которые ранее играли в молодежке. По слухам, этим игрокам пришлось даже поменять фамилии, чтобы подлог не всплыл. Хоккеисты винят во всем происходящем регионального представителя НХЛ Дениса Власенко. Он не только возглавляет лигу, но выступает судьей в играх и даже сам играет за ту самую команду «Восход».

Слухмейкеры утверждают, что продолжается это давно. И все только ради того, чтобы в региональном этапе НХЛ победил «Восход» и далее отправился на всероссийские соревнования, которые ежегодно проходят на олимпийском стадионе в Сочи. Все, кто пытается этому помешать или как-то возразить Власенко, немедленно получают штрафы и дисквалификации. Однако терпение хоккеистов других команд на грани, и среди спортсменов распространяется идея о бойкотировании соревнований.

Слухи Пермского края

Решетников протестирует своих вице-премьеров

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По слухам, у идеи создать в правительстве Пермского края президиум есть серьезные основания. Дело вовсе не в том, что у губернатора Максима Решетникова сегодня нет возможности пообщаться с вице-премьерами.

У политической элиты возникла версия, что президиум — это механизм, с помощью которого глава региона сможет делегировать полномочия, уйти от «ручного» управления министерствами. Отчасти это так.

Но слухачи отмечают, что сегодня некоторые вице-премьеры, ответственные за развитие важнейших отраслей, фактически подрывают работу всего правительства. Во-первых, ведут аппаратные войны. Во-вторых, в случае каких-то конфликтов и форс-мажоров подставляют под удар министров.

Как говорят, Решетников через президиум лишит вице-премьеров возможности уходить от ответственности, ведь им придется отчитываться перед губернатором, в том числе и за министров.

Лопаева показала свою власть

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, что идея создать в правительстве президиум лишь на первый взгляд выглядит как-то по-советски. Как говорят, принадлежит она вице-премьеру и руководителю аппарата Елене Лопаевой, позиции которой будут лишь усиливаться.

Судачат, что процесс создания президиума и его состав будут полностью под контролем Лопаевой — губернатору сегодня просто некогда заниматься подобными аппаратными вопросами. И фактически теперь соратница Решетникова станет главным из вице-премьеров и теневым руководителем кабинета министров.

Не секрет, что Лопаевой довольны далеко не все члены правительства. Особенно те, кому мешают провернуть сомнительные схемы с бюджетными деньгами.

Абдуллина ищет способ остаться…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сплетники доносят, что «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина всерьез опасается приближения президентских выборов. И дело не в том, что ее волнует эта кампания. Просто многие сотрудники правительства убеждены, что после выборов губернатор отправит Абдуллину в отставку, а ее место займет Дмитрий Матвеев — сегодняшний министр здравоохранения.

Говорят, Абдуллина уходить не намерена. И ведь она действительно прекрасно знает социальную сферу Прикамья, плюс у нее огромный опыт. Но сумеет ли она доказать свою нужность главе региона — большой вопрос.

… и готовится к схватке с Зубаревым

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По разговорам, удержаться на посту Татьяне Абдуллиной будет непросто. Потому что неформальный советник губернатора — бывший вице-премьер Анатолий Зубарев — видит в кресле главы минздрава своего давнего соратника Михаила Мальцева (он сегодня замминистра).

Переход Дмитрия Матвеева на пост вице-премьера — самый безболезненный вариант удовлетворения амбиций советника. Ведь тогда реальная власть в медицине перейдет к Мальцеву. Матвеев же, по сути, будет лишь курировать отрасль.

Слухачи уверены, что если Абдуллина останется на посту, то команда Зубарева решится на кампанию по дискредитации Матвеева. Но у последнего сильные позиции, несмотря на ряд проблем с реформой медицины. Кто уцелеет в борьбе за власть и финансовые потоки — покажет время.

Гершанок укрепил позиции

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухмейкеры утверждают, что есть сегодня в правительстве и те, кого точно не уволят после президентских выборов. Речь о министре по регулированию контрактной системы в сфере закупок Льве Гершаноке.

Говорят, в конце прошлого года над Гершаноком тучи сгущались-сгущались да так и не сгустились. Якобы силовики сильно возмущались какими-то контрактами в сфере медицины, но успокоились. В итоге позиции Гершанока лишь усилились, ведь в целом в закупках взят вектор на полную прозрачность.

Ну и к тому же, как говорят, министра защищает бывший сити-менеджер Перми Аркадий Кац. А последний весьма неплохо знаком с губернатором.

Самойлову перестали помогать…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Шептуны рассуждают, что значительная часть пермской политической элиты убеждена: глава Перми Дмитрий Самойлов остается на посту благодаря лишь своему давнему знакомому — миллиардеру, президенту холдинга «ЭР-Телеком» Андрею Кузяеву. Влияние последнего все растет и растет, поэтому бизнесмен способен отстоять и мэра.

Впрочем, слухачи утверждают, что Кузяев уже не особенно заступается за градоначальника. И тут вспоминается история губернатора Пермской области Геннадия Игумнова. Его вроде бы поддерживали сильнейшие представители пермской элиты, но внезапно они в 2000 году перешли на сторону Юрия Трутнева. А Самойлов, кстати, как раз выходец из команды Игумнова.

…, а он спровоцировал опасный протест

Ходят слухи, что стартовавшая на этой неделе масштабная акция обманутых дольщиков — в Перми появились плакаты в автобусах и уличные баннеры — вызвала переполох в мэрии. Якобы Дмитрий Самойлов быстро «синергировал» с главами районов и дал им указание ночью очистить все билборды от этой рекламы.

По разговорам, действия властей окончательно разозлили дольщиков. И ситуация уже привлекла внимание столичных кураторов региона. Ведь не надо объяснять, к кому обращен хэштег «#дядявовапомоги». Говорят, никто не понял, зачем в преддверии выборов президента «лупить» дольщиков за мирную рекламную акцию, на которую люди потратили личные средства. Они теперь, по слухам, готовят масштабный митинг.

Администрация губернатора ищет спонсора дольщиков

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи сообщают: чиновники политического блока администрации губернатора были уверены, что обманутые дольщики успокоились и давно «под колпаком». Акция с плакатами застала всех врасплох. Поэтому в ней разглядели политический подтекст.

Поговаривают, чиновники администрации составили версию, что акцию организовал лидер движения «Выбор» Константин Окунев. Спонсором якобы выступил депутат Заксобрания Егор Заворохин. Окунев, как говорят, очень доволен, что его приписали к этой истории.

Пермские бизнесмены и чиновники будут биться за репутацию

По слухам, пермскую бизнес-элиту взбудоражило заключение временного управляющего ООО «ИРЦ-Прикамье» Алексея Евдокимова о наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства компании. Ряд юридических лиц, упомянутых в докладе, получили мощный удар по репутации.

В числе лиц, упомянутых Евдокимовым, значится ряд управляющих компаний, платежные агенты (конкретно — Сбербанк РФ), кое-кто из депутатов Госдумы, такие структуры, как инспекция госжилнадзора, Фонд капитального ремонта, прокуратура, суды, представители подрядных организаций, поставщики коммунальных ресурсов и многие другие. У ряда «счастливчиков» уже возникло мнение, что информация из заключения не достоверна и носит характер заказной. В ближайшее время большинство из них планируют защищать свою репутацию в суде.

Временный управляющий ООО «ИРЦ — Прикамье» Алексей Евдокимов, напомним, проанализировал сделки компании и обнаружил признаки преднамеренного банкротства организации. Ущерб от деятельности предприятия он оценил ориентировочно в 12 млрд рублей за три года активной деятельности на рынке ЖКХ Пермского края.

Тушнолобова рассердили, он готовит ответ

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Говорят, экс-премьера правительства Геннадия Тушнолобова озадачили обстоятельства, при которых Заксобрание на прошлой неделе назначило его председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) Пермского края. Только ленивый не обсудил, законно ли это назначение, сколько лет кандидату и почему место доверили «посторожить» именно ему.

По слухам, Тушнолобов сначала вообще не хотел идти в КСП, но теперь дал понять своему окружению, что «сторожить» ничего не собирается. А вот за расходами бюджетных денег будет следить очень внимательно. Ведь не секрет, что многие депутаты-промышленники активно взаимодействуют с властями. А вдруг имеет место растрата казенных средств?

Слухи Курганской области

Явка курганцев волнует не зря

В Зауралье не зря переживают за предстоящую явку на выборах. Сплетники рассказывают, что в других регионах избирателей уже обошли по два раза, чтобы пригласить на голосование. «У нас или денег не дали на это, или решили мобилизацию проводит перед самыми выборами», — размышляют слухмейкеры. Они сильно сомневаются, что привлечь на участки курганцев и шадринцев сможет голосование за общественные пространства, которые планируют отремонтировать по программе «Комфортная среда». «В Кургане всего 17 мест, они волнуют только тех, кто живет рядом. Это не вызовет большого интереса», — высказывают опасения слухачи.

Юбилей области проигнорируют многие высокие гости

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На юбилее области, празднование которого намечено на понедельник, 5 февраля, в Курган, как утверждают сплетники, готов приехать лишь губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По слухам, только он подтвердил свое участие. Остальные приглашенные сослались на то, что готовятся 6 февраля лететь в Москву, чтобы слушать послание президента. И хотя послание в последний момент отменили, вряд ли губернаторы изменят планы и отправятся в Курган.

Чиновники отработают на митинге вынужденный простой

На митинг в Кургане, по данным слухачей, настоятельно приглашают чиновников из администрации города и правительства. Здесь даже шутят, что работники из здания правительства области должны отработать прогулянные часы — два дня они уходили домой в 14:00 из-за отсутствия воды в здании.

Границы готовы к объединению областей

В Курганской области, как утверждают сплетники, до сих пор не предприняли шагов, чтобы узаконить границы региона. «Другие уже давно навели порядок со своими границами, а наши как будто ждут, когда область присоединят к соседям», — зло шутят слухачи.

Иванова неудачно выступила

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор курганского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Елена Иванова на днях неудачно выступила на совместном заседании совета по инвестиционному климату и развитию предпринимательства. «Мы не хотим, чтобы наш город стал Шанхаем», — заявила чиновница, чем, по словам слухачей, вызвала насмешки в зале. «Может, сто лет назад Шанхай и был отсталым, а теперь Кургану и не снится его догнать», — отмечают сплетники.

Ельчанинова потеряли соседи

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Сплетники уже сообщали о плохом самочувствии бывшего главы Кургана Анатолия Ельчанинова. Теперь тревогу забили его соседи, которые, по словам слухачей, рассказывают, что за свою немаленькую квартиру экс-градоначальник задолжал внушительную сумму. «Уже несколько месяцев его не видно», — отмечают слухмейкеры.

Шадринск ждет уголовных дел

Жители Шадринска недоумевают, почему в других городах из-за некачественных домов, построенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, возбуждают уголовные дела, а у нас все сходит чиновникам с рук. «Неужели в нашей области настолько ручные силовики, что даже наказать никого не могут», — возмущаются сплетники.

Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.