Отборные слухи о лучших людях России

Ишь ты, Масленица! Коллаж: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Матвиенко заставит нескольких сенаторов уволиться. — Абрамович продает акции «Первого канала», чтобы избежать западных санкций. — Роскомнадзор будет заменен киберполицией. — Куйвашев недоволен тем, что министры забыли про «пятилетку развития». — У мэра Екатеринбурга новая полезная привычка — из набора Чернецкого. — За Дубровского расписались подчиненные Гаттарова. — Духовный пастырь нанес визит губернатору Моору. — Комарова увлеклась соцсетями. — Уволившемуся мэру Кургана грозит уголовка? И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Матвиенко заставит нескольких сенаторов добровольно покинуть Совет Федерации

Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, весной председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заставит нескольких сенаторов сложить свои полномочия. В отставку уйдут законодатели с сомнительным прошлым. Слухмейкеры уверяют, что таким образом Матвиенко старается не допустить нового имиджевого удара по Совфеду — наподобие того, что случился в конце января, когда силовики арестовали сенатора Рауфа Арашукова прямо во время заседания. По задумке Матвиенко, сенаторы должны будут без лишнего шума добровольно снимать с себя полномочия. Публично они будут объяснять свой уход семейными обстоятельствами и состоянием здоровья.

«Газпром» намеренно слил видео, на котором топ-менеджер компании распекает подчиненных

Слухмейкеры уверяют, что слив видео, на котором член правления компании Сергей Прозоров обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода, был продуманной пиар-акцией. Госкорпорация решилась на нее после массивных информационных атак, которые нанесли компании слив об элитной квартире «Газпрома» Алексея Миллера и «дело Арашуковых». Видео с Прозоровым должно показать, что топ-менеджмент компании держит руку на пульсе, а случай с воровством газа на Кавказе является исключительной историей.

Абрамович продает акции «Первого канала», чтобы избежать западных санкций

Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Говорят, бизнесмен Роман Абрамович решил избавиться от последних 20% акций «Первого канала». В окружении бизнесмена полагают, что следующий пакет санкций может затронуть и крупнейшие федеральные каналы, которые на Западе считают рупором пропаганды. По слухам, после введения санкций европейские и американские активы владельцев российских телеканалов могут быть заморожены.

Роскомнадзор будет заменен киберполицией

По слухам, власти готовят создание новой специальной службы — киберполиции. Она должна заменить Роскомнадзор, работу которого после провала блокировки Telegram признали неэффективной. По сравнению с Роскомнадзором, у киберполиции будет более широкий штат технических специалистов. Она будет контролировать СМИ, соцсети и даже сможет читать переписки отдельных пользователей.

Слухи Свердловской области

Куйвашев недоволен тем, что министры забыли про «пятилетку развития»

Владимир Жабриков © URA.RU

Восприятие времени свердловских министров, говорят, в последнее время сильно расстраивает губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона просто посмотрел аналитику и осознал, что члены правительства в своих докладах совершенно не ориентируются на «Пятилетку развития», треть которой уже истекла, и не считают ее отправной точкой для своей работы. Вполне возможно, в ближайшее время губернатор вернет всем осознание, что за предстоящие два года предстоит сделать еще очень много.

Бидонько внезапно решили уравновесить Орловым и Швиндтом

Правительственные интриганы поразились аппаратной изощренности губернатора Евгения Куйвашева. Сперва глава региона повышал статус вице-губернатора Сергея Бидонько, насыщая его полномочиями. А потом вдруг взял и усилил своего первого заместителя Алексея Орлова (тот назначен главным в рабочей группе по Универсиаде и Екатеринбург-300) и, что совсем неожиданно, его коллеги Сергея Швиндта (он возглавил рабочую группу по экотехнопаркам) — яркого представителя команды «серого кардинала» региона Владимира Тунгусова. Слухмейкеры увидели в этом попытку уравновесить Сергея Бидонько, чтобы тот не чувствовал за собой слишком уж безграничное всевластие.

Заседание с главами превратятся в «реально драйвовые тусовки»

Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатора Евгений Куйвашев поставил неожиданную и трудновыполнимую задачу перед подчиненными. Следующий совет глав запланирован на начало апреля и, как ожидается, именно на нем подведут итоги 2018 года. Глава региона пожелал, чтобы мероприятие было превращено из скучных посиделок в реально драйвовое событие, которое зажгло бы всех его участников. Как выполнить эту задачу, ответственные за оргвопросы чиновники, по их собственному признанию, пока не понимают.

Ширалиев стал «тайным оружием губернатора и вызовет ревность

Глава департамента контроля и противодействия коррупции Ильхам Ширалиев, говорят, постепенно превращается в «тайное оружие» губернатора. Ему, как утверждают слухачи, предоставлена редкая аппаратная возможность — докладывать главе региона напрямую, минуя уровень заместителей губернаторов. Это, уверены интриганы, приведет к «ревности» не только со стороны замглавы региона Азата Салихова, но и в каком-то смысле главы департамента Госжилстройнадзора Алексея Россолова, до сих пор единственного, кто в правительстве именовался «карающим мечом губернатора».

Замминистра увезли на скорой с гипертоническим кризом

Чиновники свердловского правительства перерабатывают. Замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, например, на этой неделе увезли с гипертоническим кризом. В своем ведомстве он отвечает за отопительный сезон, программу комфортной среды, да и многое другое. Какой именно вопрос повлиял на резкое ухудшение здоровья неизвестно, но то, что причина исключительно в напряженной работе — коллеги Кислицына не сомневаются.

Мазуровский получил гарантии карьерного роста в УТПП

Владимир Жабриков © URA.RU

Юные протеже первого замгубернатора Алексея Орлова «захватывают» уральское бизнес-сообщество. В частности, говорят, нашел себе применение Даниил Мазуровский, оставшийся было не у дел после роспуска уральского отделения Агентства стратегических инициатив. Он не просто введен в ранг вице-президента в Уральскую торгово-промышленную палату, но и, как утверждают интриганы, получил гарантию карьерного роста.

Андрей Альшевских станет сопредседателем свердловского ОНФ

Слухмейкеры обсуждают возможную причину переноса на неопределенный срок отчетно-выборной конференции свердловского ОНФ. Она должна была состояться 28 февраля. Есть версия, что к этой дате не была согласована кандидатура нового сопредседателя отделения «Народного фронта», который должен был заменить уходящего в отставку экс-ректора Уральского горного университета Николая Косарева. Вероятно, в Москве ведут переговоры об избрании на освобождающийся пост депутата Госдумы Андрея Альшевских. Против такого кадрового решения якобы категорически возражает председатель исполкома свердловского ОНФ Жанна Рябцева.

Движение Холманских объявит фамилию своего нового лидера

Бывший уральский полпред Игорь Холманских может покинуть пост председателя созданного им в начале 2012 года движения «В защиту человека труда». Ожидается, что об этом будет объявлено на очередном съезде организации, который пройдет этой весной. По слухам, в Кремле задумались над активизацией деятельности движения и подыскивают ему нового лидера. Не исключено, что соответствующее предложение будет сделано действующему полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову.

Главу Северного управленческого округа отправят в отставку

Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, в ближайшие дни в областном правительстве может быть поднят вопрос об отставке руководителя Северного управленческого округа Евгения Преина. Якобы главы муниципалитетов и депутаты всех уровней власти упрекают чиновника в том, что он «зазнался». Сплетники считают, что Преин не всегда готов прислушиваться к чужому мнению, ведет себя высокомерно с собеседниками и часто неоправданно настаивает на своей точке зрения. Работающие на севере Свердловской области политики опасаются, что эти качества характера Преина могут поставить под угрозу избрание на довыборах депутатом Госдумы по Серовскому округу кандидата от «Единой России» Антона Шипулина.

Свердловские депутаты выясняют, почему сдавали на 8 марта разные суммы

По слухам, отдельные депутаты Заксобрания могут начать необычное расследование. Их заинтересовало, почему работающие в разных комитетах мужчины сдавали на организацию праздника 8 марта разные суммы. С кого-то собирали всего-то полторы тысячи рублей, а кому-то пришлось сдавать пять тысяч. Есть версия, что некоторые думцы увидели в столь значительной разнице несправедливость. Также у них возник вопрос, сколько стоило оплаченное за их деньги выступление оркестра в холле зала для заседаний — ценник на работу музыкантов в предпраздничные дни многократно возрастает.

Лидер свердловских коммунистов меняет старых комсомольцев на новых

Алексей Колчин © URA.RU

Есть версия, что в свердловском обкоме КПРФ начался раскол. Его возможным организатором называют лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева. Слухмейкеры не исключают, что он решил кардинально обновить собственную команду, так как его бывшие соратники начали задавать слишком много вопросов. В ближайшее время они сложат партбилеты. Освободившиеся места могут занять совсем юные 18-19 летние свердловчане, увлеченные коммунистической идеей и не осведомленные в аппаратных и политических интригах.

У Высокинского новая полезная привычка — из набора Чернецкого

Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга, говорят, решил перенять полезную привычку своего наставника — сенатора Аркадия Чернецкого. Сам или по подсказке «учителя» — неизвестно. Но теперь вечерами глава Екатеринбурга выходит из своего кабинета, садится в служебный автомобиль и едет по городу без маршрута, но с заездом в самые отдаленные территории и уголки уральской столицы. Проехав город, глава отсылает огромный список замечаний всем ответственным за уборку города — как заместителю Алексею Бубнову, так и главам районных администраций. Выглядят эти замечания просто: «Название улицы — проблема». Устранение всего обозначенного проверяется на следующий день.

Надзорные органы проверят компанию, поддержавшую протест против храма…

Анна Майорова © URA.RU

Надзорные органы, говорят, получили задание досконально выяснить, кому все-таки принадлежит управляющая компания «Верх-Исетская», оказавшая активное содействие митингу противников строительства храма у драмтеатра. Интриганы заверяют, что в отношении владельцев и коммунальщиков могут быть приняты жесткие воспитательные меры.

…, а скоро им, может быть, придется проверять и других бузотеров

Бузотерами в Екатеринбурге выступают, похоже не только коммунальщики, но и строители. Известная по истории вокруг недостроенной телебашни компания «Атомстройкомплекс», поддерживавшая противников сноса, вновь, говорят, засветилась — в этот раз в Юго-Западном районе. Говорят, девелоперы там помогали «шуметь» и «бунтовать» жителям, недовольным нехваткой школ в районе. Цель во всем этом у компании, как утверждается, вполне прозаическая — говорят, ищут способы получения новых участков под застройку.

Возмущение родителей по поводу нехватки школ — вина команды Якоба?

Бунты в Юго-Западном районе родителей, недовольных нехваткой мест в школах, имеют вполне объяснимые корни. Как заверяют слухачи, причиной всему — безалаберность отдельных представителей прежней городской команды. Та якобы старательно затягивала вопрос создания восьмого района, и это отсутствие координации и каких-либо действий в итоге вылились в недоработанную инфраструктуру и возмущение общественности.

Володин поздравил женщин думы, не посовещавшись. Коллеги обиделись

Анна Майорова © URA.RU

Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин неприятно удивил коллег. На днях он собрал депутатов, входящих в женскую фракцию, и единолично поздравил их с наступающим Международным женским днем. Зачем спикер так проявил свои аппаратные возможности и почему решил продемонстрировать, что среди равных он все-таки главный — никто не понял. Но коллеги Володина все же пообещали этот эквилибр запомнить.

Григорьева консультирует Ситника строго в отсутствие Володина

Экс-главу аппарата думы Екатеринбурга Светлану Григорьеву все чаще замечают в здании администрации города. И посещает она здесь в основном один кабинет — нынешнего руководителя думского аппарата Алексея Ситника. Суть разговоров двух чиновников — бывшей и нынешнего — никто не знает. Тем не менее в ратушу к Ситнику в последнее время зачастила не только сама Григорьева, но и ее муж, устроенный помощником к депутату Виктору Сомикову. Самое главное в этих визитах, считают слухачи, то, что проходят они строго в то время, когда спикер думы Игорь Володин покидает рабочее место и уезжает по делам.

В ратушу хотели вернуть самого эффективного пресс-секретаря

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В администрацию Екатеринбурга, говорят, порывались вернуть бывшего пресс-секретаря мэра, ныне сотрудницу Ростелекома Викторию Мкртчян. Тут показания слухачей расходятся: то ли глава Александр Высокинский подумывал привлечь ее к работе с общественностью вместо покидающего мэрию Анатолия Карманова, то ли спикер Игорь Володин подумывал отдать Мкртчян управление пресс-службой думы. Так или иначе, экс-чиновница отказалась, поскольку ее якобы пока напрягают интриги городской администрации, в которой все никак не установится внутренний мир и порядок.

Бизнесмены хотели устроить в мэрии «бордель», но им не дали

Рассказывают, что на освободившиеся на первом этаже мэрии Екатеринбурга помещения возник неожиданный спрос. Просторными помещениями всерьез заинтересовались владельцы мужских массажных салонов. Уговорить хозяев квадратных метров сдать площади, однако, не удалось, что даже в некотором роде удивило успешных бизнесменов. Для себя они сделали однозначный вывод о том, что городские чиновники просто не хотят способствовать развитию малого бизнеса. Впрочем, идея открыть салон в доме власти настолько понравилась «массажистам», что они теперь продумывают новые подходы к арендодателям.

Очередной свердловский мэр оказался под угрозой отставки

Пошли слухи об обострении политический ситуации в Артемовском. Якобы местные депутаты заподозрили мэра Андрея Самочерного в недостаточно оправданном предоставлении помещения одному из своих коллег. По слухам, когда думцы начали интересоваться о причинах щедрости мэра, глава города выдвинул им встречные претензии. Если отношения продолжат обостряться, то события могут завершиться отставкой главы муниципалитета либо досрочным прекращением полномочий отдельных депутатов.

Крылова вводит в заблуждение своих «младших партнеров»

Дума Асбеста будто бы нарывается на роспуск — всеми силами депутаты приближают самый радикальный способ решения проблемы неповиновения. Часть депутатов, в частности, так и не ходят на заседания, поскольку, говорят, удерживаются Натальей Крыловой. Последняя, правда, мотивируя своих младших партнеров на бунт, доносит им только полправды. Вторая, как объясняют слухачи, состоит в том, что на следующих выборах все срывавшие кворум попросту лишаются права выдвигаться.

Студентов УрГЮУ отправляют работать ради спасения ректора

Студенты УрГЮУ на себе ощутили все желание ректора Владимира Бублика сохраниться на своей должности. В конце весны университет ждет аккредитация, и перед ней руководство вуза решило понервировать учащихся новыми правилами. «Для старшекурсников обновили требования к прохождению практики — теперь надо, чтобы работодатели принимали молодых юристов через запись в трудовой книжке. Видимо, ректору нужно поправить статистику по выпускникам, трудящимся по специальности», — предполагают источники «URA.RU».

Слухи Челябинской области

За Дубровского расписались подчиненные Гаттарова

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что министру экономического развития региона Сергею Смольникову досталось от губернатора Бориса Дубровского. Некое важное письмо в Росконгресс на тему саммитов ШОС и БРИКС подписал руководитель одной из автономных некоммерческих организаций, подчиненных министерству. Хотя послание такого уровня должен подписывать лично губернатор. В итоге за «прыжок через голову» досталось не только Смольникову, но и вице-губернатору Руслану Гаттарову, курирующему экономический блок.

Вице-губернатор Шаль хотел уйти

Болтают, вице-губернатор Сергей Шаль, отвечающий за строительство и инфраструктуру, хотел уйти в отставку. Якобы у него есть выгодные предложения о работе в Москве. Но, по слухам, губернатор Борис Дубровский уговорил его остаться, так как Шаль отвечает за строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС, а менять сейчас куратора во время подготовки не стоит. Считается, что Шаль останется, как минимум до саммитов. По слухам, он только попросил, чтобы ему дали возможность свести до минимума общение с гендиректором Южно-Уральской корпорации агентства жилищного строительства и ипотеки Натальей Салеевой, с которой у Шаля конфликт.

Елистратов получил за присвоение заслуг губернатора

Вадим Ахметов © URA.RU

Мэру Челябинска Владимиру Елистратову досталась большая порция критики за последние заявления в СМИ. Он присвоил себе заслуги в рекультивации городской свалки, за организацию экологических постов мониторинга состояния воздуха, строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, покупку автобусов на газомоторном топливе. На самом деле все эти темы ведутся при поддержке губернатора Бориса Дубровского. Елистратов объяснил, что делал заявления в рамках выборной кампании. Однако в правительстве области это не оценили: у Елистратова были не выборы, а максимально лояльный конкурс. В отличие от губернатора, который изо всех сил борется за поддержку своего выдвижения на второй срок.

Гартунг прорекламировал мошеннический сайт

Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг в пылу борьбы с обижающими его журналистами по незнанию прорекламировал фишинговый сайт — портал, который создан для воровства логинов, паролей, номеров кредитных карт и другой персональной информации. Какие-то деятели разместили на таком ресурсе несколько статей про парламентария и пытались вымогать у него деньги (неизвестно, успешно или нет). А 7 марта пресс-служба Гартунга выставила на сайте регионального отделения «Справедливой России» и разослала в СМИ разоблачающий вымогателей пресс-релиз. Там говорится, что депутат обратился с жалобой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Однако если зайти на этот портал, к примеру, по ссылке из «ВКонтакте», то всплывает предупреждение: этот портал ранее был замечен в попытке воровства данных. Некоторые антивирусы просто не пускают пользователей на такие ресурсы. Но благодаря Гартунгу, об этом портале стало известно еще большему количеству людей, потенциальным жертвам мошенников.

Давыдову ничего не грозит…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что даже если прокуратура добьется отмены решения Советского райсуда о прекращении уголовного дела экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, бывшему сити-менеджеру бояться нечего. Его могут привлечь как экс-руководителя органа местного самоуправления, хотя суд решил, что Давыдов был всего лишь наемным работником. Но 131-ФЗ «О местном самоуправлении» глав администраций, каковым был Давыдов с 2010 по 2014 годы, относит именно к руководителям органов местного самоуправления. Так что дело могут пересмотреть, вернуть в Советский суд и закрыть за сроком давности. А ущерб МУП «ЧКТС» ему бы пришлось гасить в любом случае — если не в рамках дела, то по гражданскому иску.

…, а он сворачивает бизнес

Формально за время расследования Сергей Давыдов не закрыл ни одной своей фирмы, не вышел из состава учредителей коммерческих организаций, связанных с недвижимостью. По слухам, он и не мог этого сделать, за его долями пристально следили в ФСБ. Да и на недвижимость, закрепленную за фирмами, был наложен арест, и сделки бы тормозились. Но Давыдов постепенно начал выводить из фирм своих людей, тех, к кому не было внимания со стороны силовиков. Теперь, по слухам, следует ожидать вывода «в кэш» основного челябинского бизнеса бывшего сити-менеджера. Болтают, что он присматривается к Башкирии.

Главный по занятости в Челябинске идет на повышение

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что заместителем начальника Главного управления по труду и занятости региона станет Александр Шегуров, директор центра занятости в Челябинске. Ставка вакантна с тех пор, как ушла на пенсию прежний руководитель Вера Трофимова. Болтают, что документы на Шегурова уже на столе у губернатора Бориса Дубровского и будут подписаны в самое ближайшее время. Это значит, что и в центре занятости скоро появится новый руководитель.

Председатель суда затягивает свой процесс…

Болтают, что больничный председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой может затянуться на неопределенное время, и 15 марта коллегия судей вновь не сможет рассмотреть вопрос об ее отставке. Сама же Лутфуллоева, по слухам, включила все свои связи, чтобы избежать разбирательства, и затягивание процесса ей крайне необходимо. Говорят, что Лутфуллоева даже пыталась договориться к экс-председателем облсуда, а ныне председателем Седьмого кассационного суда Сергеем Мининым, чтобы тот помог ей. Точнее, болтают сплетники, на Минина выходил адвокат Лутфуллоевой — мол, «Рамзии Рафиковне, если что, будет что рассказать и про Минина». Но, как шепчутся в кулуарах, Минин счел это чуть ли не шантажом и открестился от Лутфуллоевой.

…а ФСС отказывается уезжать

К тому же у Минина сейчас другие проблемы, и касаются они помещений Седьмого кассационного суда. Областные власти пытаются договориться с региональным отделением Фонда социального страхования, чтобы сотрудники переехали в другое помещение, предложенное областью. Освободили бы здание с бывшим Главпочтамтом, купленное областью для структур Минина. Тогда бы свободные площади отдали суду, и строить ничего бы не пришлось. Но в ФСС сначала отказались ехать в здание на Калинина. Теперь им предложили здание на Воровского, выкупленное областью у Ростелекома. Но и этот вариант ФСС не устраивает. Болтают, что область решает данный вопрос непосредственно с Москвой, чтобы оттуда пришло указание в Челябинск и руководство местного отделения перестало капризничать.

Силовики решают судьбу Холода

Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты гордумы Челябинска беспокоятся за судьбу своего коллеги Дмитрия Холода. Прокуратура направила в полицию требование возбудить уголовное дело о мошенничестве в муниципальном ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), которым он руководит. Его зам Рустам Тимуршин уже обвиняется по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Мог ли зам действовать самостоятельно, втайне от шефа, — задаются вопросом коллеги-депутаты. Ответ должны дать силовики.

В Челябинске исчезли демонтированные киоски

В Челябинске недосчитались демонтированных нелегальных киосков, которые должны были храниться на специализированной площадке муниципального казенного учреждения «Городская среда». Это выяснилось во время обсуждения подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, в рамках которой планируется очистить город от незаконных ларьков и павильонов. Оказалось, что по документам за год демонтировали около 600 киосков. А на специальной площадке, где они должны были храниться, оказалось всего около 50. При том, что власти обещали возврат работавших нелегально временных некапитальных объектов только по решению суда. По этому поводу готовится проверка.

Захаров с Чебыкиным поддержали Корнева

В Металлургическом районе, считающимся вотчиной депутатов Госдумы Владимира Бурматова и Андрея Барышева, активизировался руководитель регионального отделения «Союза добровольцев России» Владимир Корнев. Он уже объявил, что намерен выдвинуть пул своих кандидатов. Однако все понимают, что его ресурсы ограничены. Говорят, поддерживают его в этом вице-спикер Заксобрания области Константин Захаров и его коллега по региональному парламенту Владимир Чебыкин. Они настроены против клана «молодогвардейцев» во главе с Бурматовым.

На округ Мительмана объявлен кастинг…

Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что на округ вице-спикера гордумы Челябинска Ильи Мительмана в Курчатовского районе «Единая Россия» объявила тайный кастинг. В партии твердо решили не пустить Мительмана на выборы от «ЕР» в сентябре, так он утомил всех своими интригами и заговорами. Сделать это можно будет через праймериз — не дать Мительману выиграть предварительное голосование. В кулуарах говорят, что Илья Мительман может пойти самовыдвиженцем и окончательно рассориться с «ЕР». Но, говорят в Челябинске, даже если он в своем округе выиграет, в райсовете сделают все, чтобы он остался депутатом на районном уровне и в гордуму не попал.

… сам он вложился в другого депутата

А еще в «ЕР» не могли понять, почему Илья Мительман «тянет» своего коллегу, депутата Курчатовского райсовета Александра Гончарова. По слухам, Мительман помогает Гончарову с финансированием проектов и обещает оплатить будущую избирательную кампанию. Сплетники язвят, что якобы у Мительмана есть во всей этой истории корыстный интерес. В округ Гончарова входит участок леса на Захаренко, где хотят развернуть малоэтажное строительство. Против, разумеется, будет выступать общественность, но строительство якобы будет легче отстаивать, если территорию будет контролировать свой депутат.

А в округе Мошарова высадились Фирстов и Лебедев

Вадим Ахметов © URA.RU

В избирательном округе спикера гордумы Станислава Мошарова на осенних выборах будет особенно «жарко». Сразу несколько групп влияния метят на его должность в новом созыве. Поэтому против Мошарова будут выставлять по-настоящему сильных кандидатов. В его округе уже начал агитацию лидер регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов. Собираются выдвигать своих кандидатов «Справедливая Россия», КПРФ И ЛДПР. Выдвинуться намерен даже такой скандалист, как экс-член облизбиркома Александр Лебедев. Так что Станиславу Мошарову будет тяжело, но очень нескучно.

Чесменского спикера уволят тайным голосованием

Говорят, что собрание депутатов Чесменского района не будет защищать своего председателя Владимира Федяшева, которого прокуратура требует отправить в отставку из-за недостоверных сведений в декларации. Спикера тихо недолюбливают и будут рады его ликвидировать. Единственное, что волнует всех: как бы Федяшев не стал мстить, даже после отставки он сохранит свое влияние на главу района Татьяну Жморщук. Поэтому депутаты постараются настоять на тайном голосовании, когда будут рассматривать представление прокуратуры по Федяшеву.

Крылов не смог отчитаться за праздник

Илья Московец © URA.RU

Болтают, что эпизод с взяткой главе Ленинского района Магнитогорска Ивану Крылову, в 149 тысяч рублей, возник случайно. Крылову, как всем известно, вменялось превышение полномочий, так как он заставлял предпринимателей оплачивать проведение новогодних праздников в районе и те написали жалобу в прокуратуру. По всем платежам Крылов отчитался, что действительно шли на праздничные мероприятия, и дело могло закончиться только превышением. Но бумаги по одному из счетов то ли потерялись, то ли бухгалтерия не так сработала. Иными словами, показать что эти 149 тыс. рублей действительно пошли на благое дело, якобы в рамках «социальной ответственности бизнеса», Крылов не смог и стал фигурантом дела о взятке.

Окружение Ковригина объявило войну силовикам…

В Чебаркуле началась информационная кампания по спасению арестованного по обвинению в получении взятки мэра Сергея Ковригина. Ее ведут супруга главы города Юлия Ковригина (в соцсетях по девичьей фамилии Яковлева) и брат Евгений Ковригин. Они пишут, какой чиновник молодец и какие негодяи организовавшие его преследования. Говорят, что семья Ковригина собирает компромат на руководителей следственного комитета и прокуратуры области Дениса Чернятьева и Виталия Лопина, санкционировавших возбуждение уголовного дела. И хотят дискредитировать силовиков перед федеральным руководством.

…, а за него заступаются в «ЕР»

Вадим Ахметов © URA.RU

Отказ чебаркульского местного отделения «Единой России» приостанавливать членство в партии арестованного по обвинению в получении взятки мэра Сергея Ковригина очень удивил руководство регионального политсовета «ЕР». Решение пришлось принимать челябинскому начальству «медведей». Говорят, за Ковригина сильно хлопотала руководитель чебаркульского исполкома «Единой России» Наталья Филатова. Ее вообще считают большой фанаткой мэра. Говорят, она до последнего была с главой в администрации города на последних выборах, даже когда все уже разъехались. А теперь не побоялась выступить против областного руководства партии, защищая своего мэра.

Силовики отбили желание кандидата идти в мэры

Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается всех этих историй, с мэром Чебаркуля Сергеем Ковригиным и главой Ленинского района Магнитогорска Иваном Крыловым, то все без исключения главы муниципалитетов в регионе впали в уныние. Главы до сих пор не отошли от шока, связанного с арестом бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова, которого задержали на основании показаний его недругов, за якобы взятку 2012 года. После арестов Ковригина и Крылова главы говорят, что работать просто невозможно, если силовики так действуют — дают ход любому заявлению на чиновников. Даже «тяжеловесы», что всегда считались безупречными, подумывают о завершении муниципальной карьеры. А уже найти тех, кто придет к ним на смену, из числа «умных и красивых» просто проблематично.

У победы над ГОКом нашлось много «отцов»

Сворачивание строительства ГОКа в Миассе у горы Круглая можно расценивать как победу жителей над недобросовестными инвесторами. Но сейчас на эту победу претендует целый ряд людей. Здесь и депутаты Госдумы, и кто-то из сенаторов, и председатель областной общественной палаты Олег Дубровин, и лидер движения «Время Ч» Феликс Панов. Чуть ли не каждый уверяет, что если бы не он, ГОК бы строили. Хотя все остановилось сразу же, как вмешался губернатор Борис Дубровский.

Слухи Тюменской области

Духовный пастырь нанес визит губернатору Моору

Николай Бастриков © URA.RU

Незамеченным прошел визит к Александру Моору митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 6 марта. По слухам, владыка пригласил губернатора к себе в гости, чтобы вместе отпраздновать грядущую Пасху. «Оба после встречи были в хорошем настроении. Это признак того, чтоб глава региона имеет влияние и среди религиозных деятелей — они тянутся к нему», — рассуждают инсайдеры.

На политическую карьеру Евгения Воробьева мог повлиять эмигрант…

Пока политбомонд продолжает обсуждать внезапную отставку председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Евгения Воробьева, инсайдеры сообщают об обострившейся в последнее время вокруг его кресла войны компроматов. Слишком многие общественники, нетрадиционные религиозные организации, оппозиционеры, недовольные политикой председателя комитета, мечтали его заменить. Как поговаривают слухачи, не исключено, что основным источником вбрасываемого компромата как на самого Воробьева, так и на его потенциальных преемников является его бывший заместитель Игорь Бобров, пару лет назад сбежавший в США и обладающий большим массивом закрытой информации. Причина, по мнению инсайдеров, — обида на бывшего шефа. Последствия такого кадрового промаха, как поговаривают в политическом закулисье, стали одной из причин отставки Воробьева.

… или собственная дочь

Сплетники также злословят, что одной из причин увольнения Евгения Воробьева стала его близость к семье предпринимателя Павла Юрочкина, который женат на дочери бывшего чиновника. В последнее время у руководителя компании-застройщика «Сибстройсервис» непростые времена — его предприятие погрязло в судебных разбирательствах, да и самого Юрочкина периодически пытаются обанкротить. «Такое родство не могло не отразиться на политической карьере Воробьева», — судачат слухачи. Хоть и признают, что главная причина отставки — возраст и усталость экс-главы комитета.

Спикера тюменской гордумы обвинили в плагиате

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рассказывают, что тюменские общественники очень повеселились над выступлением спикера городской думы Евгения Заболотного на последнем заседании. Председатель гордумы озвучил некоторые идеи по улучшению контроля за муниципальной собственностью. Все бы ничего, но эти идеи члены организации «Народный контроль» предлагали власти еще в ноябре прошлого года, утверждают слухачи. «Говорят, что «Народный контроль направил Заболотному официальную благодарность. Он, конечно, плагиатор, но зато мысли активистов, озвученные им, быстрее воплотят в жизнь», — смеются сплетники.

Депутатский мандат оказался обузой для тюменских избранников

Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты городской думы с неприятным удивлением заметили, что статус депутата, на который они рассчитывали как на палочку-выручалочку в решении служебных и бизнес-проблем, становится для них обузой. Как рассуждают слухмейкеры, народные избранники находятся под пристальным вниманием как общественников, так и прокуратуры на предмет выполнения своих депутатских обязанностей, да еще и не в ущерб основной работе. Учитывая, что большая часть городских депутатов не только не получает зарплату за свою деятельность, но и вынуждена отчитываться за свои доходы, некоторые не выдерживают такого давления и подумывают отказаться от мандатов в пользу спокойной частной жизни.

Ишимские предприниматели решили нажиться на мэрии

Николай Бастриков © URA.RU

Сплетники из мэрии с трудом сдерживают смех: горе-бизнесмены из Ишима решили провернуть аферу и заработать бюджетных денег. По слухам, в городе готовы из спортивно-оздоровительного комплекса «Центральный» сделать площадку для занятий киберспортом и разместить компьютеры для игр непосредственно в помещениях бассейна. Местные предприниматели, по слухам, хотят перенести тренажеры из городского центра в частный спортзал. И даже выступить подрядчиками для закупки технического оборудования для киберспортсменов. Инсайдеры опасаются, что важный для жителей Ишима спортивный комплекс может перестать работать для людей и в результате непродуманных решений перейдет к проходимцам.

Претендент на пост главы тюменского ОНФ злоупотреблял должностными полномочиями

В закрытых группах в соцсетях бурно обсуждают будущую смену руководства местного ОНФ. Как пишут в чатах активисты, следующим председателем тюменских «фронтовиков» лоббируют одного из членов штаба Народного фронта, имевшего в прошлом уголовную судимость за корыстные преступления. В качестве доказательства своих слов, общественники, выкладывают стенограмму приговора суда, в котором «фронтовик» Сергей Соловьев, прежде возглавлявший медуниверситет в ХМАО, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и мошенничестве, то есть именно в том, с чем призваны бороться члены ОНФ. «Уголовник может возглавить тюменский народный фронт» — это самый мягкий эпитет, среди прочих, которыми участники чатов и слухачи наградили кандидата в ожидании очередного скандала с тюменским ОНФ.

Председателя общественной палаты поставили перед дилеммой

Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рассказывают, что бывшие члены Общественной палаты Тюменской области из Ярковского района (не прошедшие в новый созыв) начали активно «копать» под пресс-секретаря организации Андрея Шуклина. Повод есть — Шуклин дружен с ярковским главой Евгением Щукиным, недавно осужденным на три года колонии за превышение должностных полномочий. По слухам, председатель региональной ОП Геннадий Чеботарев на этой волне хотел было избавиться от Шуклина, но тут вдруг ярковские общественники (которых пресс-секретерь курирует) вошли в десятку лучших на конкурсе социальных проектов в Москве. «Поставили Чеботарева перед дилеммой из серии „казнить нельзя, помиловать“. Теперь думает, куда запятую поставить», — шутят сплетники.

Бывший пиарщик единоросса переметнулась к сторонникам Навального

В курилках гордумы обсуждают предстоящую свадьбу руководителя PR-агентства «ИДОЛ» Юлии Королевой. Говорят, что пиарщик собралась замуж за Владимира Куниловского — родного брата бывшего главы тюменского штаба Навального Александра Куниловского. Особую пикантность будущему браку придет тот факт, что на последних выборах в гордуму в 2018 году Королева вела кампанию единоросса Александра Гунбина. «И вела ее отвратительно — просто у Гунбина на участке достойных кандидатов не было. Поэтому „политическая измена“ объяснима, в ЕР Королевой ничего не светило», — зло смеются слухмейкеры.

Слухи ХМАО

Комарова увлеклась соцсетями

Николай Бастриков © URA.RU

Как шепчутся в югорском правительстве, губернатор Наталья Комарова якобы отказывается от помощи правительственных пиарщиков и самостоятельно отвечает на вопросы жителей из своего недавно появившегося аккаунта в Instagram. «Что касается каких-то постов, губернатор прислушивается к советам профессионалов, но личные вопросы и переписки с жителями доступны только ей», — судачат сплетники.

Комарова набирает команду спецревизоров

Поговаривают, что губернатор Наталья Комарова набирает себе пул новых ревизоров со всего региона, которые будут курировать нацпроекты в муниципалитетах и докладывать ей о их реализации. «Известно, что эти люди должны пользоваться доверием со стороны главы региона. Сейчас подбором команды занимается вице-губернатор Геннадий Бухтин», — судачат сплетники.

Влиятельному силовику ХМАО прочат переезд на Ямал

Вадим Ахметов © URA.RU

Как шепчутся среди югорских силовиков, руководителя Нефтеюганского отдела ФСБ Владика Хисматуллина ждет служебный переезд в другой субъект РФ. По версии слухачей, возможно, что чекист продолжит службу в ЯНАО. «С чем именно связано такое обсуждение, я не знаю. Поговаривают, что с обысками в муниципальной администрации у Сергея Дегтярева», — судачат сплетники.

В ХМАО не дают зеленый свет бизнесменам из Китая

Чиновники пытаются притормозить экспансию китайских предпринимателей в ХМАО, которым интересен рынок дикоросов. Бизнесмены из Поднебесной уже неоднократно заявляли о том, что готовы в округе оборудовать производство по сбору и переработке северных даров. Однако власти стараются охладить пыл иностранцев. Они хотят, чтобы этим бизнесом занималось местное население. «Пусти сюда китайцев, они спустя несколько лет подомнут под себя все это производство. Хотя зарабатывать на этом вполне могли бы коренные жители. Они и так занимаются сбором дикоросов, но, конечно, не в производственных масштабах. В общем, ситуация из серии — и сам не ам, и другим не дам», — судачат сплетники.

В правительственном учреждении ХМАО «Санта-Барбара» перерастает в кумовство

Владимир Жабриков © URA.RU

Как шепчутся в Ханты-Мансийске, в правительственном центре Югры «Открытый регион» разворачивается настоящая «Санта-Барбара». «Сын директора организации Оксаны Макеевой женится на одной из сотрудниц „Открытого региона“. Выйдет непростая семейная ситуация — с конфликтом интересов, Макеевой придется уволить жену сына или уйти самой», — судачат сплетники.

Чиновники не знают, что делать с домами без УК

Слухмейкеры рассказывают, что чиновники не знают, как поступить с домами, которые остались без обслуживания со стороны управляющих компаний. О таких случаях известно в Ханты-Мансийске и Радужном. У жителей этих домов есть долги перед ресурсниками за свет, тепло и воду. Понимая это, управляющие компании не готовы заходить на эти дома. Тем более что тарифы на содержание жилья в этих домах низкие. «В общем, на местном уровне чиновники поняли, что ходят по какому-то замкнутому кругу. Решили обратиться в округ, вдруг там что-то подскажут и придумают», — рассказывают знакомые с ситуацией коммунальщики.

В Сургуте надеются, что новый глава управления спорта разгребет авгиевы конюшни своего предшественника

Александр Кулаковский © URA.RU

Спортивная общественность с нетерпением ждет выхода на работу нового главы управления физической культуры сургутской администрации Михаила Ющенко. В ведомстве накопилось множество проблем, которые необходимо будет разруливать новому управленцу. В частности, вопросы есть к руководству Ледового дворца спорта. Слухачи рассказывают, что в учреждении несколько раз в месяц проводятся концерты и другие мероприятия, прибыль за аренду помещений при этом обходится как минимум в 15 миллионов рублей. А отчиталось предприятие только за полученный дополнительный доход в несколько сотен тысяч рублей. Где деньги», — задаются вопросом осведомленные источники.

Неизвестные звонят следователям СК с угрозами

Сургутские следователи, которые заняты расследованием уголовного дела в отношении «Свидетелей Иеговы», продолжают испытывать давление на себя. Рассказывают, что на этой неделе одному из представителей СК позвонил какой-то неизвестный из Германии, обматерил его и даже угрожал расправой за якобы совершеннные пытки адептов секты. Параллельно развернута травля силовиков в социальных сетях. Там пользователи, не стесняясь в выражениях, комментируют действия следователей и делают саркастические мемы с их фотографиями. «Ничего, собака лает — караван идет. Посмотрим, кто и как запоет, когда расследование дела будет завершено», — считают наблюдатели.

Лидер югорских «Коммунистов России» нашел «стукача»

Слухачи рассказывают, что югорский лидер партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов все-таки нашел людей, которые написали на него анонимку в центральный комитет. Он попытался выйти с ними на контакт. В итоге, дело все закончилось тем, что вторая сторона написала на него заявление в полицию. «Абдуррахманову, конечно, не привыкать за последнее время общаться с силовиками. Но вообще, обострения ситуации можно было бы избежать», — смеются сплетники.

Слухи ЯНАО

Единороссы превратили проигрыш на выборах в свой успех

Новый глава поселка Толька Денис Тихомиров, известный как бывший муж певицы и депутата Заксобрания Ямала Елены Лаптандер, после победы на выборах 3 марта смог вздохнуть с облегчением. Слухачи рассказывают, что во время предвыборной кампании на него оказывалось сильное давление. Против него выступала и партия «Единая Россия», (в которой он состоит, хотя на выборы пошел как самовыдвиженец), и районные власти. Однако он сумел выстоять и победить на выборах. После избрания, рассказывают инсайдеры, оппоненты смирились. В партии вспомнили, что он также «единоросс», и даже преподнесли его победу как партийный успех. Местные чиновники также успокоились и уже высказали Тихомирову свою поддержку и готовность к плодотворной работе. Пока не ясно, как сложатся отношения у нового мэра с губернатором Дмитрием Артюховым. По слухам, их встреча должна произойти в ближайший месяц.

Летчики и бортпроводники развязали войну с АК «Ямал»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, серьезный скандал назревает между руководством авиакомпании «Ямал» и летным персоналом. Причиной стала недавняя переаттестация рабочих мест, после которой вредность работы на борту самолета значительно снизилась, а бортпроводники и пилоты компании лишились права на досрочный выход на пенсию и части надбавок к зарплатам. Инсайдеры рассказывают, что конфликт внутри компании обостряется. Людей заставляют подписывать документы и соглашаться с новыми условиями труда или писать заявление по собственному желанию. Причем скандал разгорелся еще сильнее после того, как информация об этом появилась в СМИ. Официально же в компании любые проблемы отрицают. Даже коллектив летного состава компании написал в СМИ официальное письмо, что у них все отлично. Хотя, по слухам, письмо было написано персоналом под давлением руководства.

Тазовский депутат скрыл от Избиркома свои доходы

Не складываются дела у нового депутата Тазовской районной думы Дмитрия Анисимова. Не успел он избраться, как стало известно, что его оштрафовала прокуратура за невыплату зарплат сотрудникам «Многопрофильной инновационной компании», которую Анисимов возглавляет. А слухачи делятся, что это далеко не все. По некоторым данным, уже после выборов вскрылись серьезные нарушения в документах, которые Анисимов подавал в избирком. По непроверенной пока информации, депутат якобы намеренно скрыл в декларациях о доходах значительные денежные потоки. В частности, там не оказалось сведений о заработках и имуществе его супруги и некоторой недвижимости. Если информация подтвердится, то встанет вопрос о законности его избрания.

Оппозиционных оленеводов пытались исключить из «Кубка губернатора»

Анна Майорова © URA.RU

Один из главных праздников Ямала — День оленевода — чуть не стал местом скандала между представителями коренных народов Севера и властями. По слухам в Надыме, где в рамках празднования проводились соревнования на «Кубок губернатора ЯНАО» по национальным видам спорта, оргкомитет чуть не исключил из списков участников команду оленеводов из Ямальского района. Слухачи рассказывают, что поводом стало название сборной «Голос Тундры». Название не устроило организаторов, потому что такое же имя носит известный в регионе паблик оленеводов, который отличается резкой критикой региональной власти и оппозиционными настроениями. Паблик принадлежит известному оппозиционеру Ейко Сэротэтто, который и возглавлял спортивную команду. Организаторы соревнований потребовали от Сэротэтто сменить название или команду не допустят до участия. Предложенный вариант «Команда КПРФ» тоже не устроил комиссию. В итоге оленеводы выступали под названием «Ямальская тундра».

Последствия «веселой вечеринки» в администрации Пуровского района

Игорь Меркулов © URA.RU

В Пуровском районе ходят слухи о том, что из департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения райадминистрации ушел один из сотрудников. По информации слухачей, работы лишился «оператор» вечеринки с Бонифацием, видео с которой уплыло в соцсети 13 февраля. Напомним, что на кадры ролика попал момент празднования дня рождения одного из чиновников. Сотрудников ведомства в этот момент развлекает аниматор в ростовой кукле мультперсонажа.

По информации слухачей, чиновника уволили после того, как прошла внутренняя проверка по поводу слива видео. Другие собеседники агентства уверяют, что чиновник «психанул и ушел по собственному желанию».

Слухи Пермского края

Мэр Соликамска спасается от проверки с помощью Instagram

В Соликамске городские чиновники во главе с мэром Алексеем Федотовым рискуют попасть под дополнительное внимание силовиков. Поводом для проверки может стать ситуацией вокруг до сих пор недостроенной школы №13. На неделе появились слухи, что реконструкция здания ведется с грубыми нарушениями и сроки сдачи объекта сильно отстают от графика. Федотов, чтобы спасти свою репутацию, срочно выехал на объект и сфотографировался на фоне отремонтированной стены. По слухам, с фотосессией мэр прогадал — после нее краевым надзорным органам захотелось повнимательнее присмотреться к ситуации.

Залесинский стал ближе к народу

Анастасия Яковлева © URA.RU

Руководитель транспортного департамента администрации Перми Роман Залесинский в последнее время стал чаще появляться на публике. Как утверждают слухмейкеры, имиджем чиновника в первую очередь озаботилась его непосредственный начальник — Людмила Гаджиева. Залесинскому намекнули, что его нежелание проводить личные приемы граждан и периодическое отсутствие на работе осложняют работу всего департамента. В результате чиновник даже поприсутствовал на публичных слушаниях по новой транспортной системе — был задумчив и следил за обсуждениями, сидя вместе с народом.

Залесинский с осени прошло года попал в немилость пермской гордумы после того, как его доклад о перспективах транспортной отрасли так и не был представлен. Первая презентация сорвалась в ноябре 2018 года, затем в январе. В итоге подготовкой доклада, скорее всего, придется заниматься Гаджиевой.

Фракции Заксобрания волновались и ругались из-за срочного заседания

Слухмейкеры утверждают, что подготовка к экстренному пленарному заседанию, о котором регионы попросил федеральный центр, в Заксобрании Прикамья проходила без особого энтузиазма, зато с руганью. В среду аппарат краевого парламента всерьез забеспокоился, что нужного числа депутатов фракции не наберут. Ситуацию усугубляла и нежелание отдельных парламентариев «возвращаться в город» — многие уверяли своих лидеров, что «кворум можно собрать и без их присутствия». Один из депутатов даже придумал историю с отъездом на лечение в Москву, хотя, по слухам, «сидел дома в Перми». Как уверяют собеседники в Заксобрании, несмотря на успешно проведенную пленарку, разбор полетов внутри партий еще впереди.

В феврале председатель краевого Заксобрания Валерий Сухих выражал недовольство из-за недисциплинированных депутатов, пропускающих заседания — рано или поздно кворум не соберется и слетит важный законопроект. Интересно, что накануне подготовки экстренной пленарки самого Сухих в парламенте не было.

Агишева и ее оппоненты запутали столичное «Яблоко»

Алексей Глазырин © URA.RU

Как утверждают слухмейкеры из пермской политтусовки, конфликт между Надеждой Агишевой и местным отделениям «Яблока» далек от завершения и, скорее всего, завершится ничем. Приезд в город зампреда федерального бюро партии Николая Рыбакова примирению сторон точно не поспособствовал — в четверг при участии столичного лидера пермская ячейка обсуждала вопрос принятия Агишевой в партию — первую заявка была отклонена, после чего бюро порекомендовало пермякам рассмотреть заявку вновь. Собрание завершилось ничем. Региональное отделение якобы не против принять Агишеву в партию, но ждет от нее повторной заявки. Сама героиня истории пока подавать заявку не торопится. «Федеральное бюро не понимает, зачем региональное отделение так упирается в данной ситуации. Вероятнее всего, ситуация так и подвиснет на долгое время, а в будущем Агишева окончательно распрощается с «Яблоком», — считает один из собеседников.

Агишева является единственным представителем «Яблока» в Пермской гордуме. В 2016 году список, возглавляемый ею, поддержали 7,16% избирателей, благодаря этому партия получила один мандат.

Депутату-коммунисту не поможет полиграф

По слухам, идея депутата Госдумы Николая Кузьмина пройти полиграф вряд ли поможет убедить общественность и следователей в реальности покушения на него. Как утверждают опытные слухмейкеры, результаты «детектора лжи» не являются прямым доказательством и сам Кузьмин это прекрасно понимает. Гораздо интереснее будет последить за результатами экспертиз, которые покажут — в какой момент была прострелена куртка коммуниста. По слухам, пока заявления «горе-киллера», признавшегося, что за инсценировку преступления ему заплатили 200 тясяч рублей, выглядят более убедительными.

Сама история с возможной инсценировкой на неделе имела продолжение. В соцсетях мать парламентария устроила открытый спор с супругой главного подозреваемого. Риторика родственницы депутаты сводилось к простому вопросу «За что ваш муж хотел убить моего сына?» После того, как в местном сегменте Facebook поведение женщины посчитали позерством, публикация, под которой развернулась дискуссия, была удалена.

Слухи Курганской области

Руденко грозит уголовка?

Игорь Меркулов © URA.RU

Сплетники обсуждают отставку экс-мэра Кургана Сергея Руденко и причины, которые побудили его к этому решению. Кое-кто уверен, что бывший градоначальник испугался уголовного преследования из-за договора аренды на горсад. Однако другие уверены, что причины совсем другие. «Ничего у силовиков на Руденко нет. Договор заключили еще при [экс-главе Кургана] Викторе Серкове, ясно, что Руденко тут только исполнитель. Просто экс-мэр понял, что на должности ловить нечего, и нашел более спокойную работу», — говорят слухачи.

В Кургане будет мэр-варяг

После отставки Руденко слухмейкеры заговорили о том, что будущим руководителем города будет варяг. Дескать, все ключевые должности врио губернатора Вадим Шумков доверяет своим людям, которые не замешаны в курганских связях. «По новому уставу главный — руководитель администрации, а ему выбираться не надо, только пройти согласование в думе. Тут только команду дай», — рассуждают сплетники.

Депутатов одернули

Игорь Меркулов © URA.RU

Областные депутаты всегда достаточно активно критиковали работу фонда капремонта. После того, как его возглавил ставленник Вадима Шумкова Сергей Евко, народным избранникам прозрачно намекнули — пора поумерить пыл. «Сказали не вмешиваться в дела исполнительной власти», — разводят руками слухачи.

Шалютину негде работать?

Сплетники с азартом наблюдают за попытками бывшего преподавателя КГУ дискредитировать вуз и его руководство. «Если вуз такой плохой, почему Шалютин никак не успокоится и не займется чем-то другим? Вся его деятельность мало похожа на заботу о КГУ, скорее — на попытку вернуть потерянную возможность получить там власть», — рассуждают слухмейкеры. «Еще бы, работать-то ему негде», — вторят им злые языки.

Мелешенко проверяют

Сплетники предрекают директору областного кардиологического диспансера Вадиму Мелешенко неприятности. Якобы проверка нашла многочисленные нарушения при закупках оборудования и медпрепаратов. Одни сплетники уверены, что этого хватит для возбуждения уголовного дела, другие же считают, что все нарушения мелкие. «Новая инициатива Шумкова по централизации закупок исключит такие ошибки», — говорят слухачи.

Суханову грозит новое дело

После того, как бывшей главе поселка в пригороде Кургана Галине Лакисовой добавили срок, пошли слухи о том, что новое уголовное дело возбудят и против ее подельника — экс-чиновника правительства Павла Суханова. «Как-то быстро он отсидел, совсем и не осознал свою вину», — судачат сплетники.

Сапожникова все еще отдыхает

Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший пиарщик экс-губернатора Алексея Кокорина Ольга Сапожникова до сих пор не работает. Слухачи высказывают сожаление, что такой опытный специалист, да еще перед выборами, оказался невостребованным. «Ольга опытный журналист, имеет опыт в политике. Наверняка скоро ей поступит достойное предложение», — прогнозируют слухачи.

В курганском правительстве обсуждают туалет

В правительстве Зауралья сплетники обсуждают, почему внезапно женский и мужской туалет поменяли местами. Злые языки рассказывают, что причиной послужила некая влиятельная дама, которая пожелала курить в туалете. «В женском туалете не было окна, а в мужском был, теперь туда еще кушетку для удобства принесли. Все для удобства милых дам», — рассказывают сплетники.

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