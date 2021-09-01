Премьера от Marvel и новый подкаст о кино

В четверг по всей России традиционно проходят премьеры фильмов, а в нашей онлайн-афише найти новинки кино можно каждый день и посмотреть их прямо из дома. А заодно познакомиться с шедеврами искусства, документалистики и модными новинками. Детальнее — ниже:
Что сделать утром
Главный кино-день недели начнем с нового подкаста о кино. На канале «Стрелки» вышел разговор с экспертами кино и представителями стриминговых сервисов, которые рассказали, как онлайн оттесняет кинотеатры, что ждет кино после пандемии и почему стриминг становится не модным.
Что сделать днем
Днем можно посмотреть интересный музыкальный трейлер — стриминговый сервис Apple TV выложил анонс документального фильма «The Velvet Underground», посвященного истории одноименной американской рок-группы. Лента расскажет о создании музыкального коллектива и о его становлении в качестве одной из самых влиятельных групп в истории рока. Режиссером ленты выступил Тодд Хейнс («Кэрол», «Темные воды», «Милдред Пирс»).
Или выбрать себе произведение искусства. Государственный Эрмитаж выставил на продажу цифровые копии шедевров из своей коллекции. Они
Что сделать вечером
В 19:30 (время московское) можно заглянуть на открытие Украинской Недели Моды, где лучшие дизайнеры страны представят свои тренды на 2022 год.
И не забудем про кино, конечно. Выходит приключенческий боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец». Это экранизация одноименного комикса издательства Marvel о мести террористической организации «Десять колец», обладающей сверхспособностями. Премьера обещает быть интересной хотя бы потому, что это первая история от Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения.