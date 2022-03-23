Российский бизнес тратит миллиарды на кибербезопасность

ИБ-гигант раскрыл три самых популярных продукта по борьбе с хакерами

23 марта 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Продукты Positive Technologies наиболее востребованы среди энергокомпаний, госструктур, банков и промпредприятий Фото: пресс-служба Positive Technologies Российские компании подвергаются беспрецедентному количеству хакерских атак. Бизнес вынужден тратить значительные средства на защиту от киберугроз. Как сообщили URA.RU в компании-разработчике инновационных решений в сфере информационной безопасности Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»), только за последние 2—2,5 недели число обращений к ним составило как минимум треть всех запросов 2021 года. «Мы видим, что потребность в результативной безопасности сейчас велика как никогда — компании нацелены на получение гарантий невозможности атак с недопустимыми последствиями. Это, в совокупности с массовым уходом зарубежных вендоров, формирует огромный потенциал для роста отечественного рынка кибербезопасности в целом и Positive Technologies в частности», — рассказал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. Миллиарды на защиту от хакеров Российские компании подвергаются рекордному количеству хакерских атак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Объем продаж ИБ-компании по итогам 2021 года составил 7,9 млрд рублей, что на 28% превышает показатели 2020 года. Ключевым сегментом Positive Technologies являются крупные корпоративные клиенты. Их число выросло на 46%. Наиболее востребованными продукты и услуги компании стали у предприятий топливно-энергетического комплекса (30%), государственных компаний (26%), кредитно-финансовых и промышленных организаций (13% и 12% соответственно). «При этом мы сейчас полностью независимы от импортных компонентов: еще в прошлом году мы перестроили все свои логистические цепочки и бизнес-процессы соответствующим образом, а 98% наших клиентов — российские компании, и у нас нет риска потери клиентов или выручки», — добавил Денис Баранов. Защита в режиме реального времени Самым популярным за последние 2-2,5 недели у российского бизнеса стал запрос на поставку межсетевого экрана уровня приложений PT Application Firewall. Устройство можно оперативно развернуть, и оно имеет высокую эффективность при защите от серьезных угроз. Вторым по востребованности стал запрос на установку системы анализа трафика PT Network Attack Discovery. Она позволяет очень точно выявлять хакерскую активность прямо в трафике. Третий по популярности — MaxPatrol SIEM, выявляющий киберинциденты в режиме реального времени. Кроме того, растут и запросы на песочницу PT Sandbox. По итогам 2021 года продажи MaxPatrol SIEM выросли на 46%, он занял треть от общего объема продаж компании. PT Application Inspector и PT Sandbox также показали внушительный рост — 46% и 41% соответственно. Наибольшая динамика отмечена у PT Network Attack Discovery, доля которой в общем обороте компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 74%. Также прогнозируется рост продаж PT Network Attack Discovery по итогам 2022 года. По оценкам компании, он потенциально войдет в тройку продуктов-лидеров по объему продаж наравне с MaxPatrol 8 и MaxPatrol SIEM. Ключевые продукты компании демонстрируют активный рост Фото: Positive Technologies «У нас амбициозные планы на 2022 год: кроме роста продаж всего нашего продуктового портфеля в целом, мы ожидаем, что ощутимое место на рынке займут и наши новые продукты, которые мы выпустили в прошлом году. В частности, речь о MaxPatrol VM (системе управления уязвимостями нового поколения) и PT XDR (решении, предназначенном для обнаружения киберугроз и реагирования на них)», — поделился директор по продажам и развитию бизнеса в России Максим Филиппов. Заместитель генерального директора Positive Technologies Борис Симис объяснил рост спроса на обеспечение кибербезопасности тем, что российский бизнес начинает все более осознанно подходить к этому важному вопросу. В свою очередь, компания переосмысливает технологическую линейку таким образом, чтобы она позволяла обнаружить и остановить хакера до нанесения ущерба. Российский кибербизнес стал публичным В декабре 2021 года Positive Technologies вышла на Московскую биржу. «Группа Позитив» стала первой публичной компанией из сегмента кибербезопасности в России. Размещение акций компании в режиме прямого листинга позволило установить справедливую рыночную стоимость акций за счет спроса инвесторов, а также уменьшить волатильность ценных бумаг после размещения. За два месяца торгов количество акционеров компании выросло в 15 раз, с 1,4 до 22,5 тысяч, что также является позитивным моментом. Взаимодействие с ними происходит через специальный раздел сайта Positive Technologies, телеграм-канал IT’s positive investing, крупнейшую специализированную соцсеть «Пульс». Также идет разработка мобильного приложения для совладельцев компании. 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Российские компании подвергаются беспрецедентному количеству хакерских атак. Бизнес вынужден тратить значительные средства на защиту от киберугроз. Как сообщили URA.RU в компании-разработчике инновационных решений в сфере информационной безопасности Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»), только за последние 2—2,5 недели число обращений к ним составило как минимум треть всех запросов 2021 года. «Мы видим, что потребность в результативной безопасности сейчас велика как никогда — компании нацелены на получение гарантий невозможности атак с недопустимыми последствиями. Это, в совокупности с массовым уходом зарубежных вендоров, формирует огромный потенциал для роста отечественного рынка кибербезопасности в целом и Positive Technologies в частности», — рассказал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. Миллиарды на защиту от хакеров Объем продаж ИБ-компании по итогам 2021 года составил 7,9 млрд рублей, что на 28% превышает показатели 2020 года. Ключевым сегментом Positive Technologies являются крупные корпоративные клиенты. Их число выросло на 46%. Наиболее востребованными продукты и услуги компании стали у предприятий топливно-энергетического комплекса (30%), государственных компаний (26%), кредитно-финансовых и промышленных организаций (13% и 12% соответственно). «При этом мы сейчас полностью независимы от импортных компонентов: еще в прошлом году мы перестроили все свои логистические цепочки и бизнес-процессы соответствующим образом, а 98% наших клиентов — российские компании, и у нас нет риска потери клиентов или выручки», — добавил Денис Баранов. Защита в режиме реального времени Самым популярным за последние 2-2,5 недели у российского бизнеса стал запрос на поставку межсетевого экрана уровня приложений PT Application Firewall. Устройство можно оперативно развернуть, и оно имеет высокую эффективность при защите от серьезных угроз. Вторым по востребованности стал запрос на установку системы анализа трафика PT Network Attack Discovery. Она позволяет очень точно выявлять хакерскую активность прямо в трафике. Третий по популярности — MaxPatrol SIEM, выявляющий киберинциденты в режиме реального времени. Кроме того, растут и запросы на песочницу PT Sandbox. По итогам 2021 года продажи MaxPatrol SIEM выросли на 46%, он занял треть от общего объема продаж компании. PT Application Inspector и PT Sandbox также показали внушительный рост — 46% и 41% соответственно. Наибольшая динамика отмечена у PT Network Attack Discovery, доля которой в общем обороте компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 74%. Также прогнозируется рост продаж PT Network Attack Discovery по итогам 2022 года. По оценкам компании, он потенциально войдет в тройку продуктов-лидеров по объему продаж наравне с MaxPatrol 8 и MaxPatrol SIEM. «У нас амбициозные планы на 2022 год: кроме роста продаж всего нашего продуктового портфеля в целом, мы ожидаем, что ощутимое место на рынке займут и наши новые продукты, которые мы выпустили в прошлом году. В частности, речь о MaxPatrol VM (системе управления уязвимостями нового поколения) и PT XDR (решении, предназначенном для обнаружения киберугроз и реагирования на них)», — поделился директор по продажам и развитию бизнеса в России Максим Филиппов. Заместитель генерального директора Positive Technologies Борис Симис объяснил рост спроса на обеспечение кибербезопасности тем, что российский бизнес начинает все более осознанно подходить к этому важному вопросу. В свою очередь, компания переосмысливает технологическую линейку таким образом, чтобы она позволяла обнаружить и остановить хакера до нанесения ущерба. Российский кибербизнес стал публичным В декабре 2021 года Positive Technologies вышла на Московскую биржу. «Группа Позитив» стала первой публичной компанией из сегмента кибербезопасности в России. Размещение акций компании в режиме прямого листинга позволило установить справедливую рыночную стоимость акций за счет спроса инвесторов, а также уменьшить волатильность ценных бумаг после размещения. За два месяца торгов количество акционеров компании выросло в 15 раз, с 1,4 до 22,5 тысяч, что также является позитивным моментом. Взаимодействие с ними происходит через специальный раздел сайта Positive Technologies, телеграм-канал IT’s positive investing, крупнейшую специализированную соцсеть «Пульс». Также идет разработка мобильного приложения для совладельцев компании.