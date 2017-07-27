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27 июля 2017
14:09  27 июля 2017 0

Уральский банк назвал привлекательные условия для вкладчиков

iPhone 7 Plus станет приятным бонусом для вкладчиков ЗапсибкомбанкаФото: пресс-служба Запсибкомбанка

Для новых вкладчиков Запсибкомбанка до 15 августа предложили привлекательные условия. Как сообщили «URA.RU» в кредитной организации, новые вклады «ДрузьЯ» и «Я успешен» понравятся тем, кто собирается положить деньги в банк на небольшой срок, при этом увеличив их более чем на 8%.

Сезонный вклад «ДрузьЯ» с повышенной ставкой до 8,35% годовых уже на сроке от трех месяцев, а на случай, если понадобятся деньги, предусмотрена возможность частичного снятия денег с вклада. При закрытии вклада через три месяца и позднее выплаченные проценты сохраняются. Открыть вклад можно до 31 августа.

Если у вас есть свободные деньги, но вы не готовы расставаться с ними надолго, то в этом случае подойдет вклад «Я успешен». Условия по этому вкладу предполагают ежедневный доход с ежемесячной капитализацией процентов. Вкладчик может снять наличные без потери процентов и также просто пополнять вклад в любой момент. Минимальная сумма, которая необходима для открытия вклада, составляет всего 1000 рублей. Пополнить счет можно с помощью своего смартфона в любое время суток.

Как напоминает директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников, в банке до 15 августа проходит акция для новых вкладчиков. «Каждый наш клиент получает двойную выгоду: увеличивает свой доход и участвует в розыгрыше полумиллиона рублей и трех iPhone 7 Plus. Поэтому прежде чем идти в другой банк, узнайте новые ставки Запсибкомбанка для новых вкладчиков», — советует Бочарников.

Открыть вклады можно в любом офисе банка, банкомате или в сервисе «Интернет-Банк». Подробности — на сайте кредитной организации, в офисах или по телефону 8-800-100-5005 (звонки по России бесплатные).

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Нина Калинина
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