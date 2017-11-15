{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
21:00  15 ноября 2017 0

Как Путин выдвинется в президенты, родители-убийцы, актер из «Бригады» обиделся на россиян. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Отпуск Владимира Путина в Тыве, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
В Кремле рассказали, как Владимир Путин планирует баллотироваться в президентыФото: Официальный сайт президента РФ

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 15 ноября. И вот главное за день:

Стало известно, как глава РФ Владимир Путин выдвинется в президенты.

В Кремле прокомментировал фиаско Минобороны со скриншотами из игры, которыми ведомство пыталось доказать связь США с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Политолог Дмитрий Орлов рассказал, чем Ксения Собчак опасна для Владимира Путина. Читайте, как карнавализация президентских выборов рискует привести к протестам и почему Собчак перетягивает аудиторию КПРФ и Жириновского.

Родители-убийцы: в России мамы и папы отказываются верить в болезнь ребенка ВИЧ. Учат выплевывать таблетки, прячут от врачей. На «URA.RU» шокирующие истории о детях, страдающих от ВИЧ-инфекции и погибших из-за отказа от лечения.

Мошенники выложили в интернет эротические снимки ямальских школьниц. За удаление фото с детей требуют деньги.

Актер Дмитрий Дюжев из сериала «Бригада» заявил, что россияне заслуживают «лабуду и туфту» вместо качественного кино и актерской игры. «URA.RU» выяснило, почему он не прав и когда в России появятся по-настоящему крутые сериалы.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров