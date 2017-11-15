21:00 15 ноября 2017 0

В Кремле рассказали, как Владимир Путин планирует баллотироваться в президенты Фото: Официальный сайт президента РФ

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Сегодня 15 ноября. И вот главное за день:

Стало известно, как глава РФ Владимир Путин выдвинется в президенты.

В Кремле прокомментировал фиаско Минобороны со скриншотами из игры, которыми ведомство пыталось доказать связь США с ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Политолог Дмитрий Орлов рассказал, чем Ксения Собчак опасна для Владимира Путина. Читайте, как карнавализация президентских выборов рискует привести к протестам и почему Собчак перетягивает аудиторию КПРФ и Жириновского.

Родители-убийцы: в России мамы и папы отказываются верить в болезнь ребенка ВИЧ. Учат выплевывать таблетки, прячут от врачей. На «URA.RU» шокирующие истории о детях, страдающих от ВИЧ-инфекции и погибших из-за отказа от лечения.

Мошенники выложили в интернет эротические снимки ямальских школьниц. За удаление фото с детей требуют деньги.

Актер Дмитрий Дюжев из сериала «Бригада» заявил, что россияне заслуживают «лабуду и туфту» вместо качественного кино и актерской игры. «URA.RU» выяснило, почему он не прав и когда в России появятся по-настоящему крутые сериалы.