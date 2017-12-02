Ведущей «Вечернего Урганта» сожгли руку на фестивале в Челябинске. ВИДЕО

В программе «Вечерний Ургант» очередной «Острый репортаж» журналист Алла Михеева посвятила Челябинску и проходящему там ежегодному всероссийскому чемпионату сантехников. Журналистка вернулась из столицы Южного Урала с серьезной производственной травмой.
Михеева пришла с студию к Ивану Урганту с перевязанной рукой, пояснив, что у нее производственная травма, полученная в Челябинске. Оказалась, что девушка ладонью схватилась за паяльник для полипропиленовых труб, когда делала репортаж о сантехниках. После этого ей понадобилась помощь медика.
Алла Михеева заявила, что Южный Урал теряет репутацию «суровых мужиков» и становится «столицей сантехников». «Там ежегодно проходит чемпионат по сантехническому искусству», — рассказал Урганту журналистка.
У участников чемпионата Алла пыталась выяснить, почему образ сантехника неразрывно связан с эротикой. «Часто ли вас девушки встречали в прозрачном халатике?», — задала она вопрос одному заслуженному мастеру. «Да у меня эпизоды похлеще были! Однажды воспользовался случаем и так остался на 20 лет», — признался сантехник в годах.
В конце сюжета к российским женщинам записал обращение один из участников чемпионата: «Граждане России женского пола, пожалуйста, не встречайте сантехников в нижнем белье. Не развешивайте свое нижнее белье на полотенцесушитель. Это наша просьба слесарей-сантехников».
В сентябре 2010 года в металлургическом районе Челябинска появился памятник двум сантехникам. Автором памятника стал сантехник ООО «Тепловые электрические сети и системы» Ильдар Юнусов, которой в свободное время увлекается скульптурой. Памятник сантехникам отлили из бетона и покрыли золотой краской.