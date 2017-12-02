{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 декабря 2017
20:32  02 декабря 2017 0

Ведущей «Вечернего Урганта» сожгли руку на фестивале в Челябинске. ВИДЕО

Алла Михеева случайно сожгла руку паяльником в ЧелябинскеФото: скрин передачи «Вечерний Ургант»

В программе «Вечерний Ургант» очередной «Острый репортаж» журналист Алла Михеева посвятила Челябинску и проходящему там ежегодному всероссийскому чемпионату сантехников. Журналистка вернулась из столицы Южного Урала с серьезной производственной травмой.

Михеева пришла с студию к Ивану Урганту с перевязанной рукой, пояснив, что у нее производственная травма, полученная в Челябинске. Оказалась, что девушка ладонью схватилась за паяльник для полипропиленовых труб, когда делала репортаж о сантехниках. После этого ей понадобилась помощь медика.

Алла Михеева заявила, что Южный Урал теряет репутацию «суровых мужиков» и становится «столицей сантехников». «Там ежегодно проходит чемпионат по сантехническому искусству», — рассказал Урганту журналистка.

У участников чемпионата Алла пыталась выяснить, почему образ сантехника неразрывно связан с эротикой. «Часто ли вас девушки встречали в прозрачном халатике?», — задала она вопрос одному заслуженному мастеру. «Да у меня эпизоды похлеще были! Однажды воспользовался случаем и так остался на 20 лет», — признался сантехник в годах.

В конце сюжета к российским женщинам записал обращение один из участников чемпионата: «Граждане России женского пола, пожалуйста, не встречайте сантехников в нижнем белье. Не развешивайте свое нижнее белье на полотенцесушитель. Это наша просьба слесарей-сантехников».

В сентябре 2010 года в металлургическом районе Челябинска появился памятник двум сантехникам. Автором памятника стал сантехник ООО «Тепловые электрические сети и системы» Ильдар Юнусов, которой в свободное время увлекается скульптурой. Памятник сантехникам отлили из бетона и покрыли золотой краской.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров