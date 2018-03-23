Прикамье останется без тысячи полицейских на время ЧМ-2018

14:19 23 марта 2018 0

Пермские полицейские помогут соседям в охране правопорядка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГУ МВД России по Пермскому краю летом отправит в города проведения чемпионата мира по футболу тысячу полицейских. Командировка стражей правопорядка продлится около месяца. Об этом рассказал главный полицейский региона Виктор Кошелев, выступая на заседании Заксобрания с докладом.

«Мы надеемся на поддержку наших общественных формирований, частных охранных организаций, дружинников. Потому что мы не можем не провести День города или какое-то другое мероприятие, если нас мало или не хватает», — цитирует начальника ГУ МВД России по Пермскому краю «Рифей-Пермь». При этом Кошелев высказал опасения по поводу возможной нехватки сил для охраны правопорядка в июне—июле в Прикамье, пишет издание.

Куда конкретно направят пермскую полицию, неизвестно. «URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий ведомства. Ближайший к Прикамью город, принимающий ЧМ-2018, — Екатеринбург. В уральской столице на днях стала известна дата открытия Центрального стадиона, где пройдут матчи мундиаля. К значимому событию екатеринбургская полиция пересчитывает домашних животных горожан.