У полковника полиции из Югры украли в Москве кошелек Louis Vuitton и пистолет

В центре Москвы обокрали на полмиллиона рублей экс-начальника следственного управления югорской полиции, полковника Владислава Четверикова. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 5 марта возле здания Счетной Палаты в Москве. Четвериков припарковал Toyota Land Cruiser и ушел. В это время неизвестные разбили стекло автомобиля, вытащили из салона кошелек Louis Vuitton за 70 тысяч рублей, в нем было 100 тысяч рублей наличности, очки Lindberg за 120 тысяч, iPad и травматический пистолет, сообщает Mash. Зарегистрировали ли в полиции заявление от полковника о краже, выяснить не удалось. В столичном главке МВД не ответили на телефонный звонок «URA.RU».
В 2017 году Четвериков, будучи начальником следственного управления УМВД по ХМАО-Югре, отчитался о доходах. Полковник полиции сообщил, что заработал 1,7 млн рублей, указал на наличие земельного участка и половины квартиры. Летом прошлого года Четвериков ушел с поста по выслуге лет.