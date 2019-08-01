Теодора Курентзиса Владимир Кехман называл «Иудой в театральном мире» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Худрук Новосибирского и Михайловского театров, 51-летний Владимир Кехман поступил на первый курс очного отделения в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). На сайте учебного заведения опубликован список абитуриентов, рекомендованных к зачислению, в их числе и Кехман, которого ранее называли недругом худрука Пермского оперного театра Теодора Курентзиса.

«На основании итогов вступительных испытаний зачислить с 1 сентября на первый курс очного отделения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг Кехмана Владимира Абрамовича», — сказано в приказе на зачисление. Из документа следует, что Кехману предстоит учиться два года на специальности «Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Режиссер музыкального театра».

Кехман в 1989 году окончил факультет иностранных языков Самарского педуниверситета, а в 2009 году — продюсерский факультет Российского государственного института сценических искусств. Для чего ему потребовалось получать новую специальность, корреспонденту «URA.RU» узнать не удалось. На звонок ответил мужчина, который сначала поинтересовался, кто спрашивает Кехмана, а потом ответил: «Перезвоните через час. Он не может разговаривать».

«URA.RU» рассказывало, что Кехман приезжал в Пермь, где с руководством края обсуждал строительство нового здания театра в Перми. Об этом критично высказывался Курентзис в интервью телеведущей Ксениии Собчак. Позже Кехман назвал Курентзиса «Иудой в театральном мире».