Москва вмешается в кадровый кризис в тюменской полиции

Управление МВД России по Тюменской области ищет подрядчика для строительства многоквартирного дома для сотрудников полиции. Тендер размещен на портале госзакупок. Это уже четвертая попытка регионального ведомства найти строителей для служебного жилья, которое позволит решить вопрос недостатка кадров.
Согласно документации аукциона, победителю необходимо до 15 ноября 2021 года построить девятиэтажный дом в Тюмени по адресу улица Чайковского, 46. В проекте предусмотрено, что в здании будет 71 квартира для временного проживания семей сотрудников ведомства. Во дворе дома предусмотрены стоянки, детская и спортивная площадки.
Начальная цена контракта по сравнению с прошлой закупкой не изменилась. Она по-прежнему составляет 217,1 млн рублей с разбивкой по годам. На 2019 году предусмотрено 139,8 млн рублей, на 2020 год — 54,1 млн рублей, а на 2021 — еще 23,2 млн рублей. Средства на стройку будут выделены из федерального бюджета. Аукцион пройдет 23 сентября.
Ранее «URA.RU» сообщало, что региональное управление МВД России не смогло определить подрядчика для строительства дома. Согласно документации лота, заявки подрядчиков, участвующих в торгах, не соответствовали требованиям аукциона.
Служебное жилье может стать одним им способов привлечения кадров для работы в полиции — сейчас дефицит составляет около 6%. Ранее агентство сообщало, что тюменские полицейские массово увольнялись на фоне слухов о повышении срока выслуги лет.