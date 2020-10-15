Школьников России научат стрелять. Первыми стали свердловские ученики

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Биатлон планируют внедрить в программу общеобразовательных школ Фото: «Юность России»

Проект школьного биатлона, который был апробирован в Свердловской области, станет федеральным. Решение было принято 6 октября после заседания комиссии по развитию физкультуры, массового спорта и внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом URA.RU рассказал председатель свердловского отделения объединения «Юность России» Юрий Громыко.

«Мы нашли возможность включить биатлон в школьную программу. Предложено собрать рабочую группу и продолжить распространение опыта и внедрение в урок физкультуры. Этой программой мы решаем задачи возвращения стрельбы, лыжных гонок, силовых упражнений и плавания в ГТО и создаем условия доступных, бюджетных занятий учащихся именно на базе школьных спортивных сооружений. Назвать это биатлоном в привычном смысле, наверное, нельзя. Но это доступный вид спорта с точки зрения бюджета», — объяснил он.

По словам Громыко, за последние полтора года пилотный проект опробовали в образовательных учреждениях Свердловской области. Теперь он будет внедряться в образовательные программы Тюменской, Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской областей, а также Пермского края, ХМАО и ЯНАО.

Цель проекта «Биатлон в школу — биатлон в ГТО» — обеспечить образовательные учреждения качественным инвентарем для занятий биатлоном, увлечь ребят этим видом спорта и приобщить подростков к здоровому образу жизни, в том числе путем выполнения норм ГТО. Осенью 2020 года в Свердловской области впервые прошел чемпионат по школьному биатлону. Генеральным партнером чемпионата стала компания «ФОРЭС», которая также помогала в модернизации винтовки для школьников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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