В ЕР раскрыли планы по обновлению состава Госдумы

Секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку нужны новые лица в партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 6700 человек подали заявки на участие в кадровом проекте «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. С помощью проекта ЕР планирует найти в регионах новых ярких лидеров, которые примут участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, Чечни и Башкортостана. На одно место в проекте претендует 44 человека», — рассказали в партии. Многие из подавших анкеты — представители социальной сферы (волонтеры, учителя, врачи и студенты). 40% претендентов — женщины, а больше половины заявителей — жители населенных пунктов, которые не являются административными центрами.

Претенденты сначала примут участие в отборочных турах, затем — в предварительном голосовании в преддверии выборов в Госдуму. «И только его победители смогут принять участие в избирательной кампании в 2021 году», — уточнили в ЕР.

В проекте приняли участие 33 жителя Курганской области Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

На первом этапе участников проекта отберут по анкетам. «Большое значение имеет опыт общественно-политической деятельности — работа с людьми. Учтут и медийную активность — присутствие в СМИ и соцсетях», — назвали в партии критерии отбора. Затем список претендентов сократится до 150 человек. Их будут отбирать с участием экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» — политологов, политтехнологов, социологов, депутатов различного уровня. Именно эти 150 человек получат возможность пройти первый обучающий модуль ВПШ, который стартует в декабре. Вести занятия будут эксперты партшколы.

Второй обучающий модуль запланирован на апрель—май 2021 года. После его окончания претендентов ждут экзамены, а те, кто успешно сдаст их, получат наставников для участия в предварительном голосовании. «Это будут эксперты-политологи федерального уровня — например, глава коммуникационного холдинга „Минченко консалтинг“ Евгений Минченко, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Наставниками станут и руководители „Единой России“ — председатель партии Дмитрий Медведев уже заявил, что готов участвовать в проекте в этом качестве», — отметил замруководителя ЦИК «Единой России» Роман Романов.

Кандидаты рассматривают участие в «Федеральном ПолитСтартапе» как возможность получить новый опыт. «В ходе последней кампании 2020 года я работала с девушкой-кандидатом на выборах в Астраханскую областную думу. Она выиграла. Надеюсь, что на федеральном уровне я смогу обменяться опытом со старшими коллегами-наставниками — а может быть, и они чему-то научатся у меня», — предполагает председатель комитета Госсовета Крыма по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

Глава ямальских единороссов Алексей Ситников считает проект хорошей кадровой школой Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Другая участница, депутат Красноярской гордумы Наталья Каптелинина, руководит социальным проектом «Шаг за шагом к мечте». Несколько лет назад в результате аварии она стала инвалидом и сегодня хочет, чтобы людей с особенными возможностями в представительных органах власти было больше. «Важно, чтобы такие, как мы, были в тесном взаимодействии с властью. Или во власти — чтобы точно делалось то, что необходимо людям с точки зрения доступности среды. И поэтому я иду на „Федеральный ПолитСтартап“», — говорит она.

«В этом году мы получили 33 заявки на участие в проекте. В большинстве своем политические амбиции изъявили молодые люди. Самому молодому участнику — 23 года и при этом он уже много лет интересуется политикой, является помощником депутата городской думы», — рассказал секретарь Курганского реготделения ЕР Евгений Кафеев. В ЯНАО в «Федеральном ПолитСтартапе» зарегистрировалось 11 жителей округа. «Проект — хорошая школа для того, чтобы набраться опыта и привнести в любую региональную политическую повестку что-то новое и свое», — заявил глава окружного отделения партии Алексей Ситников.

Участники проекта составят кадровый резерв ЕР. «Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые люди. Это могут быть специалисты из самых разных сфер. Самое главное качество — это желание помогать людям, решать их проблемы. Добиваться финансирования на федеральном и региональном уровнях, контролировать вместе с жителями ремонты и стройки, решать проблемы граждан. Все делать своими руками. Только такие кандидаты нужны партии и людям», — уверен секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.