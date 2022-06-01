СвЖД запустила дополнительные рейсы на юг России

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Исторический эшелон «Поезд идет на восток» на железнодорожной станции «Екатеринбург-пассажирский». Екатеринбург, железнодорожная платформа, ржд, жд вокзал, железная дорога, поезд, поезд, вагон поезда
Продажа билетов на рейсы уже открыта Фото:

Свердловская железная дорога (филиал РЖД, обслуживает пути Урала и Западной Сибири) объявила о старте дополнительных ж/д рейсов из Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Приобья на курорты Краснодарского края. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.

«На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья», — говорится в сообщении.

Дополнительные рейсы запустят по следующим направлениям:

  • Екатеринбург — Анапа (будут курсировать ежедневно);
  • Екатеринбург — Имеретинский Курорт (будут курсировать ежедневно);
  • Екатеринбург — Новороссийск (через день);
  • Приобье — Новороссийск (через день);
  • Пермь — Адлер (частота рейсов изменена на ежедневные).

В конкретные даты будут отправляться поезда по направлению:

  • Тюмень — Имеретинский Курорт;
  • Тюмень — Анапа;
  • Пермь — Анапа.

Продажа билетов уже открыта. В пресс-службе СвЖД уточняют, что приобрести билеты можно на сайте РЖД или в железнодорожных кассах.

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Свердловская железная дорога (филиал РЖД, обслуживает пути Урала и Западной Сибири) объявила о старте дополнительных ж/д рейсов из Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Приобья на курорты Краснодарского края. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД. «На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья», — говорится в сообщении. Дополнительные рейсы запустят по следующим направлениям: В конкретные даты будут отправляться поезда по направлению: Продажа билетов уже открыта. В пресс-службе СвЖД уточняют, что приобрести билеты можно на сайте РЖД или в железнодорожных кассах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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