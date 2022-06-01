СвЖД запустила дополнительные рейсы на юг России

Продажа билетов на рейсы уже открыта
Свердловская железная дорога (филиал РЖД, обслуживает пути Урала и Западной Сибири) объявила о старте дополнительных ж/д рейсов из Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Приобья на курорты Краснодарского края. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.
«На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья», — говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы запустят по следующим направлениям:
- Екатеринбург — Анапа (будут курсировать ежедневно);
- Екатеринбург — Имеретинский Курорт (будут курсировать ежедневно);
- Екатеринбург — Новороссийск (через день);
- Приобье — Новороссийск (через день);
- Пермь — Адлер (частота рейсов изменена на ежедневные).
В конкретные даты будут отправляться поезда по направлению:
- Тюмень — Имеретинский Курорт;
- Тюмень — Анапа;
- Пермь — Анапа.
Продажа билетов уже открыта. В пресс-службе СвЖД уточняют, что приобрести билеты можно на сайте РЖД или в железнодорожных кассах.
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