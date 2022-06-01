СвЖД запустила дополнительные рейсы на юг России 01 июня 2022 в 12:51 Размер текста - 17 + Продажа билетов на рейсы уже открыта Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловская железная дорога (филиал РЖД, обслуживает пути Урала и Западной Сибири) объявила о старте дополнительных ж/д рейсов из Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Приобья на курорты Краснодарского края. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД. «На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья», — говорится в сообщении. Дополнительные рейсы запустят по следующим направлениям: Екатеринбург — Анапа (будут курсировать ежедневно);

Екатеринбург — Имеретинский Курорт (будут курсировать ежедневно);

Екатеринбург — Новороссийск (через день);

Приобье — Новороссийск (через день);

Пермь — Адлер (частота рейсов изменена на ежедневные). В конкретные даты будут отправляться поезда по направлению: Тюмень — Имеретинский Курорт;

Тюмень — Анапа;

Пермь — Анапа. Продажа билетов уже открыта. В пресс-службе СвЖД уточняют, что приобрести билеты можно на сайте РЖД или в железнодорожных кассах. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий. Свердловская железная дорога (филиал РЖД, обслуживает пути Урала и Западной Сибири) объявила о старте дополнительных ж/д рейсов из Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Приобья на курорты Краснодарского края. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СвЖД. «На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья», — говорится в сообщении. Дополнительные рейсы запустят по следующим направлениям: В конкретные даты будут отправляться поезда по направлению: Продажа билетов уже открыта. В пресс-службе СвЖД уточняют, что приобрести билеты можно на сайте РЖД или в железнодорожных кассах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям