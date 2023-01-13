Полицейские в Пермском крае поймали пьяного водителя, который пытался сбежать от сотрудников ДПС на трассе «Пермь-Екатеринбург». Чтобы остановить водителя, пришлось стрелять по колесам, сообщается на сайте «МВД Медиа».
«Пытаясь оторваться от экипажа ДПС, лихач выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки его машины было принято решение применить табельное оружие», — сообщает «МВД Медиа».
Сначала сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел, на который нарушитель не отреагировал. Тогда полицейский начал стрелять по колесам, после чего водитель остановился. При задержании у нарушителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Также у водителя не было полиса ОСАГО. Мужчина был осужден по пяти статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, его поместили под административный арест на 14 суток.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.