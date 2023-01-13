Пермские полицейские гнались за пьяным водителем, стреляя по колесам. Видео

13 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Полицейский сначала выстрелили воздух, а потом — по колесам Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Полицейские в Пермском крае поймали пьяного водителя, который пытался сбежать от сотрудников ДПС на трассе «Пермь-Екатеринбург». Чтобы остановить водителя, пришлось стрелять по колесам, сообщается на сайте «МВД Медиа». «Пытаясь оторваться от экипажа ДПС, лихач выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки его машины было принято решение применить табельное оружие», — сообщает «МВД Медиа». Сначала сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел, на который нарушитель не отреагировал. Тогда полицейский начал стрелять по колесам, после чего водитель остановился. При задержании у нарушителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Также у водителя не было полиса ОСАГО. Мужчина был осужден по пяти статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, его поместили под административный арест на 14 суток.

Полицейские в Пермском крае поймали пьяного водителя, который пытался сбежать от сотрудников ДПС на трассе «Пермь-Екатеринбург». Чтобы остановить водителя, пришлось стрелять по колесам, сообщается на сайте «МВД Медиа». «Пытаясь оторваться от экипажа ДПС, лихач выезжал на полосу встречного движения и совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки его машины было принято решение применить табельное оружие», — сообщает «МВД Медиа». Сначала сотрудник ДПС сделал предупредительный выстрел, на который нарушитель не отреагировал. Тогда полицейский начал стрелять по колесам, после чего водитель остановился. При задержании у нарушителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Также у водителя не было полиса ОСАГО. Мужчина был осужден по пяти статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, его поместили под административный арест на 14 суток.