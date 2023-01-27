Тюменский сенатор Совфеда Павел Тараканов предрек раздел Украины

27 января 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Павел Тараканов считает, что России не стоит заниматься денацификацией Западной Украины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Сенатор Совета Федерации РФ от Тюменской области Павел Тараканов заявил о планах НАТО на раздел Украины и рассказал, чем этот сценарий устроит Россию. Размышлениями Тараканов поделился в своем telegram-канале. «На днях посмотрел, что и как сказал Дуда (Анджей Дуда, президент Польши — прим. URA.RU) на форуме в Давосе. Он заявил, что в ближайшие два месяца или две недели будет переломный момент и станет понятно, сохранится ли Украина. У меня не осталось сомнений, что у НАТО действительно есть план по разделу Украины на случай, когда прокси-войска НАТО на Украине потерпят поражение. Одним из главных заинтересантов в этом является Польша», — написал Тараканов в своем telegram-канале. По словам сенатора, разделение страны устроит и российскую сторону, но важно, где будет проходить граница. По мнению Тараканова, Западная Украина никогда не была пророссийской и РФ не нужно пытаться денацифицировать эти территории. «Думаю, значительно важнее сконцентрировать усилия на денацификации исконно русских, пророссийских регионов Украины, захваченных за последние десятилетия. А пусть хоть и не денацифицикацию, но дебандеризацию Западной Украины выполнят польские националисты», — отметил Тараканов.

Сенатор Совета Федерации РФ от Тюменской области Павел Тараканов заявил о планах НАТО на раздел Украины и рассказал, чем этот сценарий устроит Россию. Размышлениями Тараканов поделился в своем telegram-канале. «На днях посмотрел, что и как сказал Дуда (Анджей Дуда, президент Польши — прим. URA.RU) на форуме в Давосе. Он заявил, что в ближайшие два месяца или две недели будет переломный момент и станет понятно, сохранится ли Украина. У меня не осталось сомнений, что у НАТО действительно есть план по разделу Украины на случай, когда прокси-войска НАТО на Украине потерпят поражение. Одним из главных заинтересантов в этом является Польша», — написал Тараканов в своем telegram-канале. По словам сенатора, разделение страны устроит и российскую сторону, но важно, где будет проходить граница. По мнению Тараканова, Западная Украина никогда не была пророссийской и РФ не нужно пытаться денацифицировать эти территории. «Думаю, значительно важнее сконцентрировать усилия на денацификации исконно русских, пророссийских регионов Украины, захваченных за последние десятилетия. А пусть хоть и не денацифицикацию, но дебандеризацию Западной Украины выполнят польские националисты», — отметил Тараканов.