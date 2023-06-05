РИАН: ВСУ эвакуируют мирных жителей в ДНР

05 июня 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Жителей Славянска и Краматорска начали принудительно эвакуировать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют мирных жителей в Краматорске и Славянске Донецкой народной республике. Об этом сообщили источники из «Южной» группировки войск. «Украинские военные принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на осведомленные источники. Уточняется, что также принудительно перемещают детей. Ранее стало известно, что ВСУ пытаются проникнуть на территорию ДНР. По словам военкора Семена Пегова, в районе Новодонецкого идут ожесточенные бои.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют мирных жителей в Краматорске и Славянске Донецкой народной республике. Об этом сообщили источники из «Южной» группировки войск. «Украинские военные принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на осведомленные источники. Уточняется, что также принудительно перемещают детей. Ранее стало известно, что ВСУ пытаются проникнуть на территорию ДНР. По словам военкора Семена Пегова, в районе Новодонецкого идут ожесточенные бои.