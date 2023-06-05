РИАН: ВСУ эвакуируют мирных жителей в ДНР

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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Жителей Славянска и Краматорска начали принудительно эвакуировать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют мирных жителей в Краматорске и Славянске Донецкой народной республике. Об этом сообщили источники из «Южной» группировки войск.

«Украинские военные принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на осведомленные источники. Уточняется, что также принудительно перемещают детей.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются проникнуть на территорию ДНР. По словам военкора Семена Пегова, в районе Новодонецкого идут ожесточенные бои.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют мирных жителей в Краматорске и Славянске Донецкой народной республике. Об этом сообщили источники из «Южной» группировки войск. «Украинские военные принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на осведомленные источники. Уточняется, что также принудительно перемещают детей. Ранее стало известно, что ВСУ пытаются проникнуть на территорию ДНР. По словам военкора Семена Пегова, в районе Новодонецкого идут ожесточенные бои.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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