РИАН: ВСУ эвакуируют мирных жителей в ДНР

Жителей Славянска и Краматорска начали принудительно эвакуировать
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) принудительно эвакуируют мирных жителей в Краматорске и Славянске Донецкой народной республике. Об этом сообщили источники из «Южной» группировки войск.
«Украинские военные принудительно эвакуируют население в Краматорске и Славянске», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на осведомленные источники. Уточняется, что также принудительно перемещают детей.
Ранее стало известно, что ВСУ пытаются проникнуть на территорию ДНР. По словам военкора Семена Пегова, в районе Новодонецкого идут ожесточенные бои.
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