Как обжаловать огромный счет за коммуналку

Для обжалования большого счета за ЖКУ нужно обратиться в МФЦ или управляющую компанию

10 июля 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Для перерасчета стоимости ЖКУ нужно обратиться в управляющую компанию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Оплата коммунальных услуг является одной из обязанностей граждан России. Однако порой счет за ЖКУ может превышать реальные расходы жильца. Причинами для переплат становятся сломанные счетчики или ошибкам абонента, который неправильно снял с них показания. URA.RU приводит главную информацию о том, как обжаловать большие счета за жилищные услуги. Причины переплат за коммунальные услуги Оплата ЖКУ может вырасти из-за ошибки жильца, который неправильно снял показания с счетчиков, поставив запятую не в то место;

Также сама управляющая компания (УК) способна неправильно посчитать размер платежа. Возможны также сбои в передаче данных в расчетный центр.

В некоторых квартирах встречаются сломанные счетчики, которые могут накручивать показатели в три раза. Как оспорить большой счет за коммунальные услуги Чтобы добиться перерасчета, необходимо обратиться в МФЦ, управляющую или ресурсоснабжающую компанию, которая и выставляет счета за ЖКУ. Для этого нужно написать заявление на проведение перерасчета на имя главы организации с указанием причины переплаты. Также требуется приложить документы, которые объясняют необходимость перерасчета или возврата денег. При этом жилец может попробовать самостоятельно рассчитать расходы. Документацию с заявлением можно принести в приемную управляющей организации. В таком случае потребуется два комплекта документов. Один экземпляр будет передан секретарю, на втором будет проставлена отметка о принятии заявления. Эта копия останется на руках у получателя услуг. Также человек может отправить необходимые бумаги заказным письмом с описью вложенных документов и извещением о получении. Тогда организация должна будет ответить в течение месяца. Что делать, если УК отказывается выполнять перерасчет В случае отказа в перерасчете и возврате средств или отсутствии ответа от управляющей компании, жилец в праве обратиться в суд. К иску нужно будет приложить письмо, доказывающее попытку решить вопрос в досудебном порядке. В суде истец может требовать не только перерасчета или возмещения средств. Он также в праве взыскать с организации проценты за использование чужих денег и штраф в размере 50% от суммы переплаты за невыполнение требований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оплата коммунальных услуг является одной из обязанностей граждан России. Однако порой счет за ЖКУ может превышать реальные расходы жильца. Причинами для переплат становятся сломанные счетчики или ошибкам абонента, который неправильно снял с них показания. URA.RU приводит главную информацию о том, как обжаловать большие счета за жилищные услуги. Чтобы добиться перерасчета, необходимо обратиться в МФЦ, управляющую или ресурсоснабжающую компанию, которая и выставляет счета за ЖКУ. Для этого нужно написать заявление на проведение перерасчета на имя главы организации с указанием причины переплаты. Также требуется приложить документы, которые объясняют необходимость перерасчета или возврата денег. При этом жилец может попробовать самостоятельно рассчитать расходы. Документацию с заявлением можно принести в приемную управляющей организации. В таком случае потребуется два комплекта документов. Один экземпляр будет передан секретарю, на втором будет проставлена отметка о принятии заявления. Эта копия останется на руках у получателя услуг. Также человек может отправить необходимые бумаги заказным письмом с описью вложенных документов и извещением о получении. Тогда организация должна будет ответить в течение месяца. В случае отказа в перерасчете и возврате средств или отсутствии ответа от управляющей компании, жилец в праве обратиться в суд. К иску нужно будет приложить письмо, доказывающее попытку решить вопрос в досудебном порядке. В суде истец может требовать не только перерасчета или возмещения средств. Он также в праве взыскать с организации проценты за использование чужих денег и штраф в размере 50% от суммы переплаты за невыполнение требований.